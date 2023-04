Sanna Sarromaa om psykisk vold: – Ble en mye dårligere utgave av meg selv

GOD MORGEN NORGE (TV 2): I et to år langt av-og-på-forhold skal den profilerte samfunnsdebattanten ha blitt utsatt for så mange verbale og emosjonelle krenkelser at hun mistet taket på hvem hun var.

«Hvorfor gikk du ikke bare fra partneren din hvis du hadde det så ille?». Det er et klassisk spørsmål man har til dem som lever i voldelige forhold.

Og det er et spørsmål Sanna Sarromaa (43) – «finne, feminist, forfatter og firebarnsmor», som hun har for vane å signere sine hardtslående kronikker og meningsinnlegg med – har måttet stille seg selv.

I omtrent to år befant hun nemlig seg i et turbulent forhold som til slutt gikk på selvtilliten og identitetsfølelsen løs.

Det var en berg-og-dalbane av en relasjon hun var i etter at hun ble skilt fra sin ektemann gjennom 12 år. Det er altså ikke eksmannen eller faren til noen av barna hennes som omtales i dette vonde kapittelet av Sarromaas liv.

Hevdet sexhistorikken hennes var en «snakkis»

– Han drev i veldig stor grad med verbal og emosjonell mishandling. Han brukte ord om meg som ingen noensinne har brukt før – og ingen skal bruke dem igjen, forteller hun til God morgen Norge.

Hun forklarer at krenkelsene var seksualiserte, med dertil tilhørende karakteristikker: «Bare tenk på alle synonymer som finnes til ludder», sier 43-åringen retorisk.

– Det var ord jeg ikke visste fantes engang. Og han manipulerte meg til å tro at «alle» visste at jeg var et ludder, at det var noe folk snakket om på jobben hans og «oppi dalen». Det var liksom en snakkis i hele regionen.

Ekskjæresten tar sterkt avstand fra Sarromaas påstander. Les hele tilsvaret hans lenger nede i saken.

Trenger du noen å snakke med? Ring Mental Helses hjelpetelefon (gratis og døgnåpen): 116 123. Du kan også bruke meldingstilbudet deres: sidetmedord.no. Ring VO-linjen (Vold- og overgrepslinjen) (gratis og døgnåpen): 116 006. Eller bruk deres chat-tjeneste: volinjen.no. Ring Kirkens SOS (døgnåpen, kostnader kan medfølge): 22 40 00 40. De har også meldingstjeneste og en chat: kirkens-sos.no. Nasjonal veiviser ved vold og overgrep: dinutvei.no.



Hvorfor var det akkurat dette narrativet, om hennes seksualitet, som ble gjengangeren? Kan det ha vært noe så uskyldig som at hun en gang hadde fortalt at hun var en «kjærestejente», og at hun stort sett hadde vært i faste forhold siden tenårene? Det vites ikke.

Men at angrepene til slutt begynte å gjøre noe med Sarromaas virkelighetsoppfatning, er det ingen tvil om i dag.

– Vi var jo sammen i nesten to år, så dette var en historie han rakk å fremføre mange ganger. Det skjer en sakte hjernevasking til du til slutt begynner å tro på det som hevdes. Egentlig gjorde jeg ikke det, men det var vanskelig når han alltid nevnte folk som hadde pratet om meg, forteller Sarromaa.

– Det er jo veldig vanskelig å forstå hvorfor du fant deg i det her?

– Det var jo fordi de første månedene var helt fabelaktige. Han «love bombet» (å overøse noen med oppmerksomhet og kjærlighet, journ. anm.) meg, og det var så deilig å bli beundret og satt på en pidestall.

– Man får solgt inn en historie om at han aldri har møtt noen som deg.

– Opplever å være verdiløs

Etter fire-fem måneder skjedde imidlertid et skifte der ekskjæresten isteden skal ha begynt å snakke nedsettende om 43-åringen, noe som deretter eskalerte til mye verbal og emosjonell vold.

Psykologspesialist Hanne Netland Simonsen forteller at det finnes flere alvorlige effekter av psykisk vold. Foto: God morgen Norge

Men så, etter en periode, var paret tilbake i en god fase som kunne ligne starten på forholdet.

Hanne Netland Simonsen jobber som psykologspesialist hos traumepoliklinikken ved Modum Bad i Oslo. Hun har jobbet mye med vold i nære relasjoner, og truffet både voldsutsatte og voldsutøvere. Hun forklarer at man på voldsfeltet ser at psykisk vold kan oppleves vel så smertefullt som fysisk vold.

– Det er en usynlig form for vold, og man bærer den på innsiden. Man mister sin egen selvfølelse og opplever å være verdiløs. Og det blir vanskelig å ha tillit til andre. Det skjer en gradvis «nedpsyking» som skaper opplevelsen av avmakt.

Psykologspesialisten beskriver det som en «voldssirkel» der paret etter hvert kommer i en oppbyggingsfase før det smeller. Deretter kommer reparasjonsfasen, der voldsofferet får et håp om at det ikke skal gjenta seg – og kanskje voldsutøveren også gir lovnader om dette. Ting kan gå bra en stund, før man igjen befinner seg i en ny oppbyggingsfase som kan lede til et nytt smell.

Avhengighet, redsel, skam

– Undersøkelser viser at psykisk vold er et utbredt samfunnsproblem med høye mørketall. Det er jo lettere å anmelde noe som er fysisk synlig. Det er derfor vi må bryte tabuet og tørre å snakke om dette, og det er viktig at vi som hjelpere tør å spørre, sier Netland Simonsen.

Slik kan du få hjelp Trenger du politiassistanse? Ring 02800. Behov for øyeblikkelig hjelp? Ring 112. Har du vært utsatt for kriminelle handlinger som vold, seksuelle overgrep eller krenkelser av din personlige frihet? Ring Politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte, som kan veilede ved en eventuell anmeldelse, eller støtte ved en rettssak: 800 40 008. Åpen mandag til fredag kl. 09.00-15.30. Se dinutvei.no for en oversikt over landets krisesentere, overgrepsmottak, helsestasjoner, familievernkontor m.m.

– Men hvorfor blir man værende i sånne forhold?

– Den krenkelsen man blir utsatt for over tid kan gjøre at man kjenner på avmakt og at man ikke har noen verdi. Man kan også kjenne på avhengighet, redsel, skyld og skam. Dette er sterke følelser som kan oppleves veldig traumatiske å ha, forklarer psykologterapeuten.

Sanna Sarromaa forklarer at hennes respons på de emosjonelle angrepene ble å være så flink som mulig slik at han skulle være fornøyd med henne.

– Jeg var ikke den sterke samfunnsdebattanten som sa «sånn snakker du ikke til meg!». Jeg ble snillere og mer god, jeg var forsiktig i møte med menn. Jeg ble mindre sprudlende – og en mye dårligere utgave av meg selv, oppsummerer Sarromaa.

Hun forklarer videre at hun fort lærte at han ble så sint at han forlot henne dersom hun uttrykte motstand til hans nedsettende ordbruk.

Kastet seg over faglitteratur

Det var til slutt mannen som gikk fra 43-åringen. Hun anslår at han dumpet henne til sammen 14 ganger i løpet av toårsperioden, men hun sluttet å telle etter de ni første gangene. Den siste gangen uteble han for godt.

Etter bruddet kastet hun seg over podkaster, forskning og faglitteratur om psykisk vold og manipulasjonsteknikker.

Mange av funnene har fått plass i fagboken hennes, hvor hun har brukt egne erfaringer i tillegg til resultater av studier og faglitteratur. Hun har på et vis skrevet boka hun selv kunne trengt da hun slet med å forstå hva hun ble utsatt for. Boktittelen, «Hvorfor gikk jeg ikke?», forklarer hun slik:

– Spørsmålet «Hvorfor gikk du ikke?» antyder jo at vedkommende som blir værende ikke skjønner sitt eget beste. Men det handler jo om håpet man har – håpet om at alt skal bli bra igjen.

Og 43-åringen er på et særdeles godt sted akkurat nå – hun har nemlig en spesiell mann i kikkerten.

– Jeg leste at det er viktig at man beholder både kjærlighetstroen og kjærlighetsevnen. Jeg tenker ikke at enhver mann er en potensiell kremgjøk. Nå har jeg funnet kjærligheten på ny, en ny mann, forteller hun smilende, og fortsetter:

– En normal en!

God morgen Norge har vært i kontakt med Sarromaas ekskjæreste, som har gitt tillatelse til at vi kan gjengi denne kommentaren:



«Jeg tar sterkt avstand fra de påstander som er fremsatt i boken.

Å skulle imøtegå de enkelte påstandene og situasjonene ville kreve mye plass og tid. Det er også imot mine prinsipper å skulle komme med private opplysninger om S.S til offentligheten».