Sanna Sarromaa (44) er forlovet

Hun er kjent som finne, feminist og forfatter med hardtslående VG-kronikker der hun tar oppgjør med diverse norske tilstander.

Tidligere i 2024 ble det kjent at Sarromaa slutter som lærer for å bli nyhetsjournalist i den borgerlige avisa Minerva.

Og til TV 2 avslører samfunnsdebattanten om enda en spennende hendelse som vil prege året: Hun skal gifte seg til høsten.

Hos «God morgen Norge» blir 44-åringen bedt om å kommentere den overdådige førbryllupsfeiringen til Anant Ambani, sønnen til Asias rikeste mann, Mukesh Ambani.

Klar for «runde to»

– Standarden er satt nå for mitt eget bryllup. Det bør overgå dette bryllupet, sier hun lattermildt.

– Ja, for du skal gifte deg til høsten?

– Jeg skal gifte meg, så da blir det sånn som dette indiske bryllupet! Neida. Jeg skal jo inn i runde to, så det går jo ned for hver runde sier 44-åringen – og sikter til at det andre bryllupet trolig blir mer nøkternt enn første gang hun giftet seg.

Tok skilsmisse tungt

Sarromaa har vært gift én gang før. Sammen med eksmannen har Sarromaa tre barn: Eldstesønnen Rudolf og tvillingene Sylvi og Adolf.

I slutten av 2020 fødte hun yngstesønnen Voitto, som hun fikk ved hjelp av såkalt embryodonasjon – der både sæd og egg doneres.

Måtte jobbe med eksen og hans nye kjæreste

Firebarnsmoren ble skilt i 2017, etter 12 års ekteskap. Hos «Skavlan» på TV 2 fortalte finnen om drastiske handlinger etter at mannen ba om å skilles:

– Altså, jeg troppet opp på jobben, som var min egen, min eksmanns og hans daværende nye kjæreste sin arbeidsplass. Og så sa jeg hva jeg syntes om henne og dem og den kjærligheten.

– Jeg ville jo at hun skulle vite at den kjærligheten hadde en pris, og den prisen betalte jeg og barna, fortalte Sarromaa den gang.

Men nå smiler lykken på nytt.

– Jeg bekrefter at jeg skal gifte meg, er megaforelsket og superlykkelig – og det synes, skriver hun i en SMS til TV 2 – med en smilende «emoji» omkranset av hjerter.