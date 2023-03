Finansdjevlene er tilbake, med spissa horn og klare for kamp mot ytre, og ikke minst indre demoner. Det blir tydelig allerede i de første minuttene at det ikke kommer til å gå bra for noen av dem. Heldigvis.

«EXIT»: Henrik (Tobias Santelmann) fikser livet sånn passe dårlig. Foto: NRK

De rike har det ikke alltid godt

Jeppe (Jon Øigarden) er på vei ut av et vindu, Adam (Simon J. Berger) sitter i en fengselscelle, Henrik (Tobias Santelmann) er dekket av blod, mens Hermine (Agnes Kittelsen) er på vei til å kutte av seg fingeren. Hvordan de er kommet dit blir deretter spørsmålet, og veien fram til disse hendelsene er stappa med fyll, kokain, prostituerte og vill bruk av penger, ispedd litt umotivert vold.

Samtidig følger vi Hermine som er full av hevntanker, og som er alliert med folk som har gjennomføringskraft. Det er altså ikke så veldig mye nytt i denne tredje sesongen, men mer av det vi allerede har sett i de tidligere sesongene.

«EXIT»: Adam (Simon J. Berger) i godt kjent positur. Foto: NRK

Litt trått med den samme fylla igjen og igjen

«Exit» har aldri vært noen rolig serie, heller ikke nå, vi går rett inn i drittsekkeri på høyt nivå, og det går i ett hele veien. Det blir likevel etter hvert litt trått med den samme fylla og det samme uspiselige livsstilen igjen og igjen.

Det er bare snev av menneskelighet å spore innimellom hos mannfolka og det er helt umulig å heie noe som helst på noen av dem. Heldigvis lurer Hermine på siden, slik at det faktisk er noen vi kan holde med her.

«Exit»: Hermine (Agnes Kittelsen) er klar for hevn overfor sin voldelige eks-mann. Foto: NRK

Selve historien er ganske liten og ikke så veldig forståelig. Det dreier seg om oppkjøp av en vindmøllepark, men selv om det er et aktuelt tema, blir det kun en parentes i serien og ikke spesielt engasjerende. Her dreier det seg egentlig kun om dop, fest og penger.

Gode skuespillere løfter serien

Foto og produksjonsdesign er fremdeles lekkert og Oslos nye bydel langs sjøen kler godt å være kulisser for steinrike finansfolk.

Det er virkelig gode skuespillere på rekke og rad, og når de to kjempene, Rolf Lassgård og Jesper Christensen dukker opp til koseprat på sengekanten allerede en halvtime inn i første episode, så tegner det til noe virkelig godt. Dessverre blir det ikke noe mer enn bare noen få innstikk her og der fra de to. Deres historier, og ikke minst skuespillerne, kunne vært utnytta langt bedre.

Hovedkarakterene får derimot utfolde seg, og når spesielt Jeppe og Henrik får seg noen trøkker, ser vi hvor fremragende skuespillere Øigarden og Santelmann er. Det hadde vært spennende om de kunne blitt gitt litt flere lag, for gjennom de tre sesongene har karakterutviklingen vært så å si fraværende hos de fire finanskjipingene.

«EXIT»: Jeppe (Jon Øigarden) takler dårlig farens sykdom, men tar på seg milliardærgliset. Foto: NRK

Tidvis underholdende

Første sesong var god, med sjokket over miljøet som blir skildra som et stort pluss. Sesong to var veldig god, for når sjokket hadde lagt seg ble vi bedre kjent med rollefigurene og ikke minst fikk damene større plass. Jeg hadde håpet at den siste sesongen kunne avslutte med et stort smell, men den tilfører egentlig ikke så mye nytt. Takket være gode skuespillere er den likevel tidvis underholdende, og det er godt å se at det går såpass dårlig med de ekleste av de ekle.

Terningkast 4