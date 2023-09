Salat med kalv og stekt brokkolini

Dette trenger du til 4 personer:

Kalv:

400 g kalvekjøtt, gjerne ytrefilet

Smør til steking

Evt friske urter

Brødkrutonger:

6 stk brødskiver, gjerne noen tørre om du har

1 stk hvitløksfedd

3 ss olivenolje

Salt til smak

1 ss smør

Salat:

2 stk crispysalat

200 g aspargesbønner

100 g syltede artisjokker (kan sløyfes)

4 ss kapers

12 stk brokkolini

1-2 ss nøytralolje til steking

Flaksalt til smak

Tunfiskdressing:

1 stk egg

1 ts sennep

3 dl nøytral olje

2 ss tunfisk i olje

40 g revet parmesan

Salt og sitron til smak

Topping:

60 g revet parmesan

Slik gjør du:

Bryt brødet i biter og ha de i en stekepanne med olivenolje og et knust hvitløksfedd. Sett på medium varme og la de stekes til de får en sprø skorpe. Jeg liker best at de er litt myke inni.

Kalven krydres med salt og pepper. Varm en stekepanne og stek kalven i olje ca. 2 minutter på hver side, litt avhengig av tykkelse. Ha i en klatt smør og noen friske urter om du har og øs smøret over kjøttet. La det så ligge å hvile på en fjøl eller lignende i 6-7 minutter før du skjærer i det. Kjernetemperaturen skal være mellom 55 og 58 grader. Spar på stekepannen og fettet til å steke brokkolini.

Salaten vaskes. Forvell aspargesbønnene i lettsaltet vann og avkjøl. Kutt artisjokkene i mindre to. Stek så brokkoliniene i noen minutter til de blir møre, men har litt tekstur. Krydre lett med litt salt.

Dressing lages ved at alle ingrediensene has i en høy beholder. Kjør den så sammen med en stavmikser. Smak til med salt og syre, men vær obs på at parmesanen kan være salt.

Her kan du fint kjøpe ferdig majones og ha i parmesan og tunfisk om du heller ønsker det.

Anrett salaten på et fat med salat i bunn og skiver av kalv. Ha over de andre ingrediensene før du til slutt river over parmesan.

*I samarbeid med Gartner