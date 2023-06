Reagerer på hets: – Jeg blir anklaget for å prøve å konvertere barn

OPPLEVER HETS: Benjamin Baarli Silseth forteller om hets i kommentarfeltene etter at han har skrevet en barnebok med et skeivt tema. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Benjamin Baarli Silseth var bare 12–13 år gammel da han fortalte mammaen sin at han likte gutter best. Han var full av usikkerhet og redd for reaksjonene, men mammaen møtte ham på en spesiell og helt naturlig måte.



Andre derimot var, og er, ikke like fordomsfrie, erfarer han. Og fortsatt er det mange som sliter med å bli stolt av og glad i den de er.

Det ble utgangspunktet for boken Silseth, som også er psykolog, nylig har gitt ut: en barnebok om å være skeiv. I sosiale medier har de negative kommentarene om boken, titulert «Stolt», florert.

– Trodde ikke det skulle skje

Han forteller at han i forkant av utgivelsen var forberedt på negative kommentarer om en slik barnebok. Likevel er han overrasket over responsen boken ble møtt med:

– Jeg trodde oppriktig ikke at det kom til å skje. I kommentarfeltet er det hundrevis av kommentarer, sier han.

Det er særlig responsen under en annonse på plattformen TikTok, som han reagerer sterkt på.

KOMMENTARER: På sin egen Instagram-profil viser Silseth til noen av kommentarene som ble skrevet da forlaget skulle reklamere for boka på sosiale medier. Foto: Skjermdump TikTok

– Her er det unge og voksne mennesker som sier ting som «Nå kommer homolobbyen og tar barna deres», eller: «jævla homo, nå må du slutte med det her – og hold deg unna barna våre».

– Oppleves som trussel

Forsker ved Institutt for samfunnsforskning på, Marjan Nadim, forteller til TV 2 at det er to ulike grunner til at folk kommenterer hatefulle meldinger på internett.

Den ene siden er enten politisk eller ideologisk motivert. Den andre siden opplever ikke kommentarene som hat, men som fakta.

– Det de som har et ideologisk eller politisk motiv har til felles, er at de opplever noe som en reell trussel, forklarer Nadim.

Hun mener det er en blanding av disse gruppene i kommentarfeltet til Baarli Silseth. Hun peker blant annet på at mange av dem kanskje opplever at skillet mellom kjønnene vaskes ut, og at det dermed er noe som råker ved bestanden av samfunnet.

Ifølge Nadim kan de som legger igjen hatkommentarer få en følelse av at de sier ifra om noe de mener er urett.

– De som kommenterer slike ting kan oppleve at de sier ifra om en trussel, eller at de får satt på plass noen som fortjener det.



Mange av de som legger igjen slike hatkommentarer sier seg enig i at det ikke er greit å snakke slik til andre mennesker, men de opplever at det er nødvendig med slik ordbruk for å nå fram.

I tillegg forteller Nadim at dynamikken i et kommentarfelt spiller inn.

– I kommentarfeltet er det ofte om å gjøre å være mest krass, fordi det gir deg mest oppmerksomhet, forteller hun.

– Så dølt å si

Baarli Silseth husker godt hvordan det var å være skeiv i de formative ungdomsårene.

– Jeg har hatt en fin barndom og oppvekst. Men jeg var jo en svett og usikker tolvåring som kjente på mye usikkerhet og frykt, fordi jeg visste at jeg var homo og skeiv, forteller han og utdyper tankene han hadde på den tida:

Han bestemte seg etter hvert for å fortelle til nære venner at han var homofil.

– Det var mange fine samtaler, som også ble til over melding. For det er jo ofte litt lettere å kommunisere med den ekstra barrieren imellom, for ansikt til ansikt kan være litt intenst.

TENÅRING: Benjamin Baarli Silseth forteller om en fin barndom, men at han kjente på mye usikkerhet og frykt fordi han visste at han var homofil. Foto: Privat

– Av mine nærmeste venner så tok absolutt de aller fleste det fint og det var en god opplevelse. Og jeg hadde en god opplevelse med familie også.

Han visste, og vet, at han har en mamma som elsker ham over alt på jord. Likevel kviet han seg litt for å fortelle.

– Jeg var engstelig, kanskje litt sånn tullete i retrospekt, men jeg tror det handler mye om at jeg var tolv år gammel, usikker og redd for reaksjonene: «Tenk om det kommer noen negative reaksjoner. Tenk om det ikke blir som jeg tror».

Den fine praten med mamma

Han tror dette er følelser og tanker mange kjenner på i dag også.

– Det kan være greit for foreldre å vite. Jeg tror ikke du visste så mye om at jeg var nervøs, sier han og ser over på moren sin:

– Nei, det visste jeg jo ikke. Det kom jo som en stor overraskelse. Og jeg fikk vite det først da jeg leste om det i kapittelet i boka di. At du var engstelig. For det kunne jo ikke jeg tenke meg at du var, forteller moren hans Marit Helene Silseth.

SAMMEN MED MOREN: Her er Benjamin Baarli Silseth sammen med moren sin da han var yngre. Foto: Privat

Hun forteller at han fremsto som en ung og trygg gutt på den tida. Han gikk på skolen, holdt på med korps og svømming på fritiden.

Hun husker godt den dagen Benjamin tok mot til seg for å fortelle henne at han var homofil. Det visste hun allerede.

– Det kom overhodet ikke som noen overraskelse på meg, sier hun.

Benjamin beskriver opplevelsen om å fortelle moren, som veldig fint.

– Det var en så enkel og grei måte og jeg ble også betrygget på at her har ingenting forandret seg. Alt er som før, men at du var glad for at jeg kunne si noe om det. Det var jo min største frykt, at noe endret seg – og at det ikke skulle bli som før, forteller han.

– Det syns jeg er helt grusomt

Han opplever at det finnes mange folk med fordommer i dag, i kommentarfeltene for eksempel.

Det har han også erfart når forlaget har reklamert for hans nye bok i sosiale medier, og psykologen forteller at han reagerer sterkt på kommentarene:

MOR OG SØNN: Benjamin Baarli Silseth forteller om hvordan han hadde det da han skjønte at han likte gutter. Her er han sammen med moren sin Marit Helene Silseth. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Da blir jeg sånn: «Neimen i alle dager, det er jo rake motsetningen av det jeg prøver å gjøre». Jeg prøver jo å invitere til en åpen og fin samtale om kjærlighet, identitet og selvfølelse og lage et trygt og godt grunnlag for at barn og unge skal kunne lese litt om hva betyr det potensielt å være annerledes, sier han.

Han opplever nemlig at det ikke er så mange voksne som tør å snakke om dette.

– Eller som vet at de burde snakke om det og da tenker jeg: «Ok, men da kan de lese om det», sier han og fortsetter:

– Men da blir jeg altså anklaget for å prøve å konvertere barn. Og da kan jeg betrygge alle med at vi har ikke noe forskning som viser at det er mulig å konvertere en legning.

– Hva gjør det med deg, som mor?

– Jeg syns det er helt forferdelig. Og jeg fatter ikke at folk ikke kan akseptere, i 2023 – at vi er mangfoldige. Vi er heterofile, vi er homofile, vi er trans, vi har innvandrere, vi har folk av alle verdens slag her i Norge. Og det at man ikke kan være tolerante, og la folk få elske den man vil. Det syns jeg er helt forferdelig. Og at man hetser, det syns jeg er helt grusomt, sier Marit Helene Silseth.

OPPRØRT: Marit Helene Silseth syns beskriver hetsen som grusom. – Det er man ikke kan være tolerante, og la folk få elske den man vil. Det syns jeg er helt forferdelig, sier hun. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Baarli Silseth sier følgende til alle dem som kanskje kjenner på samme frykt som han en gang kjente på som ung gutt:

– Jeg tror det viktigste å si er at vi er så mange som aksepterer og godtar deg for den du er. Uansett hvem det skulle vise seg å være. Du kan bruke all verdens tid på å finne ut av det. Vi er et kjempestort samfunn og kjempemange mennesker som tar imot deg med åpne armer og masse kjærlighet.

– På tross av at vi har opplevd vonde ting i Norge, på tross av at det var et terrorangrep rettet mot Pride i fjor – så er vi fryktelig mange flere som står der klare med kjærlighet, avslutter han.