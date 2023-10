Reagerer etter TV 2-avsløringer

Nigel Cantwell har jobbet med barns rettigheter siden 1974. Gjennom 80-tallet bidro han blant annet til utformingen av FNs Barnekonvensjon og senere Haagkonvensjonen.

Det er denne som danner grunnlaget for dagens norske adopsjonssystem.

Cantwell mener problemene knyttet til internasjonal adopsjon har blitt feid under teppet, og at det fortsatt er en lang vei å gå før utenlandsadopsjoner kan forsvares.

– Adopsjon må handle om det enkelte barns behov. Ikke at et land har bestemt at de skal eksportere 50 barn i året, sier Cantwell til TV 2.

KRITISK: Nigel Cantwell har jobbet med barns rettigheter i 50 år. Han er kritisk til det internasjonale adopsjonssystemet, som også gjelder for Norge. Foto: Maxime Breteau

– Kjent til utfordringene lenge



TV 2 har tidligere fortalt om Elisabeth Fjalsett, som forsøker å finne ut hva som skjedde da hun ble adoptert fra Bangladesh til Norge på 70-tallet.

Det var frivillige privatpersoner som organiserte adopsjonen, og hun kom alene med et fly til Norge.

PÅ NORSK JORD: Elisabeth Fjalsett får flaske av sin nye adoptivfar Roy Röed. Foto: Privat

En norsk offentlig utredning fra 1976 påpeker også store svakheter ved norsk adopsjonspraksis på denne tiden.

Cantwell er ikke overrasket.



– At man så potensielle problemer allerede på 70-tallet er nok et bevis på at man har kjent til utfordringene lenge.

Ifølge Cantwell skapte det han kaller adopsjonslobbyen et romantisert bilde av adopsjoner.



– Adopsjonslobbyen var på denne tiden så sterk at de overbeviste alle, også politikere. Når det dukket opp saker der ting ikke var som det skulle, ble det forklart som engangstilfeller, sier Cantwell.

Systemsvikt i Norge

I TV 2-serien «Norge bak fasaden» forteller flere adopterte hvordan deres adopsjoner viser seg å være ulovlige.

Dokumenter er forfalsket, det er utøvd press mot mødrene for å gi fra seg barn, og barn har blitt kidnappet og sendt til Norge.

Det kommer også fram at norske myndigheters tilsyn og kontroll med adopsjonsprosessene har vært mangelfull.

– Hvem er adopsjonslobbyen?



– De som skulle eller allerede hadde adoptert, og adopsjonsbyråene selvfølgelig. Jeg kjenner ikke til hvor sterke de er i akkurat Norge, men skandinaviske land har hatt et høyt antall adopterte, sier Cantwell.

Han legger til at det ikke er sånn lenger, men at det var veldig mange som adopterte før.

– Adopsjonslobbyen er bred gruppe, men den er ikke nødvendigvis koordinert.

Ville skape familier

Ifølge Cantwell var en hovedmotivasjon for å adoptere på 50- og 60-tallet å hjelpe fattige land ved å fjerne byrden av å forsørge et barn. På 70-tallet innså man at det begynte å bli en etterspørsel etter barn i vestlige land.

– Og der det er etterspørsel, er det mulig å tjene penger. Adopsjon begynte å handle om å skape familier, fremfor å redde barnet. Dette åpnet for veldig mange problemer, sier Cantwell.

Han er kritisk til at det altfor sjelden ble stilt spørsmål ved etikken rundt adopsjonssystemet.

Forestillingen om at man gjorde noe godt for barna kan være en forklaring, men det er likevel ingen unnskyldning. Det føler Cantwell er veldig viktig å få fram.



– Vi må se realiteten i hva dette har hatt å si for barna som er rammet.

De adopterte blir endelig hørt

En adopsjonsskandale har de siste årene rystet Europa, og stadig flere land avdekker systematisk svikt ved sin adopsjonspraksis.

Cantwell forteller at man nå har begynt å snakke om adopsjon på en annen måte.

– I løpet av de siste ti årene har man begynt å fokusere på de systematiske problemene ved adopsjon, og ikke bare enkelttilfeller.

Hovedårsaken til denne endringen kommer av at de adopterte selv har gått sammen og sørget for at de blir hørt.

– Deres innflytelse på myndigheter og adopsjonsbyråer er helt avgjørende, understreker Cantwell.

Målet helliger middelet

– Hva er framtiden for adopsjon tror du?

– Jeg både tror og mener at adopsjon slik det er organisert, ikke kan fortsette.

Den erfarne professoren lister opp en rekke tiltak som han mener må på plass.

Først og fremst må man fjerne mellommenn og adopsjonsbyråer fra adopsjonen. Dersom et land vil adoptere bort et barn, så bør kontakten gå direkte med myndighetene i landet barnet skal til. Adopsjonsbyråene kan bistå med oppfølging i etterkant, men bør ikke involveres direkte.

Han er også opptatt av at omsorg for barn ikke skal dreie seg om penger.

Cantwell sier at ideen om å betale for rettigheten til å ta vare på et barn, ikke kan begrunnes med barnets rettigheter.

Dette skiller adopsjon fra alle andre tiltak ment for å beskytte barn.

– Ingen ville foreslå at fosterforeldre skulle betale penger for å gi omsorg for et barn? Det kan på ingen måte forsvares dersom man skal ta beslutninger på vegne av barnets beste, sier Cantwell.

Hva med Norge?

I Norge har man satt ned et eksternt granskingsutvalg som skal undersøke norsk adopsjonspraksis. De skal levere sin rapport om to år.

I Nederland konkluderte en granskingsrapport med at det ble begått strukturelle overgrep i alle land helt fra man startet med adopsjon, og at man har visst det siden 60-tallet.

Regjeringen i Nederland unnlot å gripe inn, selv om de hadde god grunn til det.

SKAL GRANSKE: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har bedt et utvalg granske adopsjoner til Norge. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Hva vil du tro blir utfallet av den pågående granskingen i Norge?

– Det de vil finne ut er at folk flest trodde det var en såpass god idé å redde barn at målet helliget middelet. Noen ganger var det kanskje gråsoner i prosessen, men alle var villige til å overse det fordi en liten gutt kunne finne en «evig familie» i Norge, sier Cantwell.

Han tror det vil bli interessant å se på den økonomiske siden av dette. Fordi de norske granskerne vil se på adopsjoner fra alle land, og det er snakk om store summer.

Skulle vært pensjonist

I dag bistår Cantwell som UNICEF-ekspert og underviser i barnerettigheter ved flere universiteter. Han har ingen planer om å slutte å engasjere seg for barns rettigheter.

Det er så mange eksempler på at adopsjonssystemet er korrupt og problemer som har blitt holdt skjult.

– Jeg skulle kanskje gått av med pensjon for lengst, men jeg kan bare ikke legge dette bort, avslutter Cantwell.