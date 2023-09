HELTESTATUS: Pungrotta Magawa fikk medalje og heltestatus for sin innsats som minerydder i Kambodsja. Foto: AFP / Scanpix

Vi behandler dyrene svært forskjellig – det har et ektepar forsøkt å finne ut årsaken til.

Nordmenn elsker dyr, hele 40 prosent av norske husstander har hund eller katt, ifølge DyreID fra Den norske veterinærforening.

Hvorfor har ikke husstander gris som kjæledyr i stedet? Hvorfor tenker vi bacon når vi ser grisen, synes rotter er ekle, men sover med hunden, som også er bestevennen vår?

Veterinær og professor Anders Haga og forfatter Lise Forfang Grimnes har forsøkt finne ut hvorfor vi behandler dyrene så forskjellig i boken «Bacon eller bestevenn?».

«BACON ELLER BESTEVENN?»: Ekteparet Lise Forfang Grimnes og Andreas Haga har forsøkt å finne ut hvorfor vi behandler dyrene så forskjellig. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Hunden, som mennesket har levd sammen med i noen titusener år, har vi et nært forhold til og tar inn i familien, mens grisen som er tenkt til mat, har vi ikke like nært forhold til, forklarer Haga til TV 2.

Gris kan spille dataspill

Den norske kulturen er å spise gris, men om man skulle spist dyr etter intelligens, ville nok grisen havnet langt ned på listen.



– Gris er blitt bacon og hund er bestevenn, også er de like smarte! Gris kan lære å spille dataspill ved å styre joystick og føre en prikk på datamaskin, forklarer forfatter Forfang Grimnes.

Men det er de færreste griser som har anledning til å spille dataspill i et norsk grisefjøs.

SMARTE DYR: Grisen er like intelligent som en hund, ifølge forfatter Forgang Grimnes. Foto: Camilla Botilsrud Sagen

– Det er lite intellektuelle utfordringer for en gris i vanlig husdyrhold. Heldigvis har det blitt bedre de senere tiårene, men det er langt fram til at griser får utløp for alle sine atferdsbehov i vanlig grisehold, sier veterinær og professor Haga.

Et av spørsmålene ekteparet har stilt i boka er: «Er det så nøye hvordan grisen har det mens den lever, når den uansett skal bli til mat?»



Det har de ett klart svar på:

– Vår mening er at det har noe å si hvordan den har det, selv om den lever kort og skal bli mat. Det blir brukt som argument at det er et produksjonsdyr og skal bli mat, og derfor behandles de på den måten.

«Andre regler» for minigris

Mens griser som skal bli mat lever i fire-fem måneder og legger på seg én kilo i døgnet, har kjæledyrgris andre premisser, ifølge Forgang Grimnes.

– Man har det som heter minigris, og da er det som det er helt andre regler. Det man kaller et dyr eller i hvilken kategori man plasserer dyret i, gir regler for hvordan man kan behandle det. Er det produksjonsdyr, er det slik den behandles, forklarer hun.

MINIGRIS: Her er minigrisen «Toronto» på utstilling. Foto: Per Løchen / NTB

Et annet eksempel er hvordan rotter behandles ulikt:

– Kaller vi rotta et «skadedyr» kan vi gi den rottegift og den dør en sakte død på noen dager, men kaller vi rotta «kjæledyr» kan man bruke tusenvis av kroner på den hos veterinær, forklarer Grimnes.

Rotter er også et intelligent dyr, som har helt spesielle egenskaper, ifølge Haga:

– De kan se farger ikke vi kan se, de kan se opp i UV-spekteret, de hører lyd og lys vi ikke gjør. Når de går bruker de værhår som ekstra armer til å utforske og de styrer øynene uavhengig av hverandre, sier han og forklarer:

– De kan se rett fram med ett øye og speide etter rovdyr oppover med det andre øyet. De oppfatter verden på en annen måte enn hva vi gjør.

– Hvor store forskjeller er det på rotter som er skadedyr og kjæledyr?

– Det er ingen forskjell. Det er hvor man opplever dyret. Jeg synes også det er ekkelt å se rottene langs Akerselva, men har også hatt rotte på skulderen som kjæledyr, sier forfatteren.

Rotte med heltestatus

Under borgerkrigen i Kambodsja i 1967 til 1975 ble det gravd ned miner i jorda, som har drept og lemlestet mer enn 64.000 mennesker etter freden kom til landet.

Antallet ofre har gått ned de siste årene, som følge av minerydding. Én av dem som har hjulpet til med ryddingen og reddet over 60 menneskeliv, er pungrotta Magawa.

MINERYDDER: Pungrotta Magawa fikk medalje og heltestatus for sin innsats som minerydder i Kambodsja. Foto: AFP / Scanpix

– Den lette pungrotta, Magawa, kan løpe over bakken uten at minene sprenger. Derfor har han blitt trent og lært til å lukte minene, for så å skrape med poten på jorda hvor den ligger, slik at mennesker kan sende en maskin og ta opp den minen, forteller forfatter Grimnes.



Som premie fikk han banan, som er det beste han vet, og han ble hedret med medalje for sin innsats.

–­ Vi mennesker har plassert oss øverst på en pyramide



Ekteparets dypdykk i forskning og leting etter svar på hvorfor ett dyr er bestevenn, mens et annet dyr er bacon, har gitt noen resultater.



– Jeg har forstått mye av utviklingen og at vi mennesker på en måte har tatt kontroll over jorda og over alle de andre pattedyrartene, forklarer Forfang Grimnes.

FUNNET SVAR: Ekteparet har funnet noen svar og håper å øke bevisstheten hos andre. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Veterinær og professor Haga forteller at de også har lært litt av å skrive boka, og har et håp for dyrenes fremtid:

– Drømmesituasjon må være at de dyrene vi har tatt kontroll på, får utløp for sine atferdsbehov og leve gode liv så lenge de lever – innenfor de økonomiske rammene som er mulig å få til.

– Det handler også om en type bevissthet. Vi mennesker har plassert oss øverst på en pyramide, litt svevende fritt fra resten av det vi deler jordkloden med. Gå litt ned fra den og forstå at vi er ett av mange pattedyr på denne jordkloden og vi lever sammen, avslutter forfatter Forfang Grimnes.