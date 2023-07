Psykologenes beste tips til kranglete barn på ferie

Det er ferie, bilen er pakket og familien skal på tur, men så snart dere ruller ut på veien, skjer det noe i baksetet – barna krangler!

Kjenner du deg igjen?

Psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery, og psykologspesialist Line Marie Warholm har mange gode tips til hvordan familiens dynamikk kan bli litt lettere å håndtere i ferien.



Dårlig tid

Kanskje tiden ble knapp, men familien sitter fastspente og klare til å kjøre ut av oppkjørselen. Det går greit i starten, men så bryter kranglingen løs i baksetet. Du lurer på hvorfor dette skjer?

Hedvig Montgomery sier til God morgen Norge at konfliktene gjerne oppstår allerede før man setter seg inn i bilen. Hun mener at å ha god tid er den beste løsningen, men at dette ikke alltid er tilfellet og peker ut to faktorer som særlig viktige å huske på:



– Uansett hvor man plasserer mennesker tett på hverandre, oppstår det konflikter. Det kan skje på arbeidsplassen, på skolen – altså, jo tettere, jo lettere oppstår det diskusjoner.

– Og hvor er det tettest? Inni bilen. Det er fysisk nært og hvis storebror da synes at lillesøster er litt irriterende, eller han bare kjeder seg og trenger at noe skal skje, kommer det til å smelle, sier hun og fortsetter:

– De krangler ikke fordi det er noe galt med dem, de er bare svært menneskelige, har mindre livserfaring og evne til å håndtere følelser enn voksne.

Følelsesmessig treningsleir

Line Marie Warholm ser på lange bilturer som en gyllen mulighet til å lære barna om grensesetting.

– Det er en sunn erfaring. Man er nødt til å ta hensyn og forholde seg til hverandres behov, noe som er veldig viktig å lære barna sine, sier hun til God morgen Norge.

GYLLENE BILTURER: Psykologspesialist Line Marie Warholm ser på lange bilturer med barn som en gyllen mulighet til å lære dem om grensesetting. Foto: Astrid Waller

– Man har et ansvar som forelder til å si ifra når barna tråkker over en linje, men det er helt greit med uenigheter. Det handler om å hjelpe barna med håndtering av følelser og lære dem å uttrykke dem på en akseptabel måte, sier hun og påpeker videre:

– La barna kjenne alle følelser, også de som er vanskelige. Man kan ikke kreve at de skal være glade hele tiden.

Skal man bryte konflikten?

Inne i bilen stiger temperaturen. Montgomery sier at konflikter er naturlig, men det oppleves kanskje som uutholdelig for sjåføren – så, hva bør man egentlig gjøre?

– Ting som bryter opp gjør det også lettere å spørre barna om hva som egentlig skjer, for det er ikke alltid at de legger merke til det selv. Man kan for eksempel bryte opp ved bruk av underholdning som for eksempel musikk eller en lydbok. Hun legger til:

– At de ikke kjeder seg i den situasjonen bidrar til at det blir mindre krangling.

KJEDSOMHET: Psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery mener kjedsomhet i bil fører til kranglete unger. Foto: Jan Haas (NTB)

Og det er særlig ett triks familieterapeuten mener kan bidra til at sjåføren ikke mister forstanden.

– Når du hører at det tar voldsomt av i baksetet, er det lurt å stoppe på bensinstasjonen å kjøpe en is eller på en annen måte gi barna mulighet til å bevege seg fritt.

Pubertet på ferie

Du har kanskje opplevd at når barna blir eldre, er de ikke like interessert i familien eller familiens ferieplaner. Warholm mener at det skal være greit med ungdom som ikke vil være med på alle familieaktiviteter.

– Jeg tenker at det er helt greit om de synes at noe er kjedelig. Det er mange ungdommer som liker å være med foreldrene sine, men som har mye følelser i den alderen. Som forelder kan man gjerne stille krav til adferden deres, men man må la dem ha følelsene sine i fred, sier hun.

UNGDOM PÅ FERIE: Hva gjør man når ungdommen ikke vil være med på familieaktiviteter i ferien? Foto: Gorm Kallestad (NTB)

Montgomery understreker at man kan gjøre noen endringer, slik at ferien skal bli like fin for alle i familien.



– De tingene som fungerte i fjor, fungerer nødvendigvis ikke i år, så hva skal til for at det skal funke i år? Det sosiale utenfor familien blir viktigere for ungdommene, og derfor blir det korte svaret internett. La ungdommen sitte litt med øreproppene, de må få følelsen av at de ikke er helt koblet av verden der ute. Hun fortsetter:

– Det kan jo nå høres ut som at alle tenåringer avskyr familiene sine, men det gjør de ikke. Ser vi på forskningen så er faktisk tenåringer mer glad i familien sin nå enn noen gang før, så de vil være med, men tanken på familien i fire uker gir dem åndenød.



Hvis man ønsker å glede hele familien, sitter familieterapeuten på et godt råd:

– Vi voksne glemmer ofte at barn også har interesser og ting de også har lyst til å gjøre, som det går an å legge inn i ferien. Finn ut av hva de liker som man kan planlegge inn i ferien. Jeg tenker ikke at en ferie skal være sånn at alle gjør noe de har lyst til hele tiden, men at alle skal ha gjort noe de har hatt lyst til i løpet av de ukene. Da er det noe å glede seg til for alle.

Hun sier at det er viktig å samle seg som familie, men anbefaler også å tilbringe noe tid alene med ungdommen.



– Man kan bruke de mulighetene man har til å dele opp litt. Det kan være veldig fint å få tid alene med barna som man ofte ellers bare ser gå ut og inn av døra. Alenetid gir rom for helt andre samtaler enn når alle er sammen eller når det er program som må rekkes.

Ikke bare barn som krangler

Når familien skal tilbringe flere uker sammen, er det ikke bare barna som krangler. Line Marie Warholm sier at barnas konflikter handler om det totale samspillet i hele familien.

– Konflikter mellom søsken handler ofte om hvordan de voksne setter grenser, snakker til hverandre og forholder seg til dem.

Montgomery bekrefter at ferien byr på diskusjoner, også mellom voksne.

– Veldig mange foreldre krangler på ferie. Når man har barn så handler det også om oppdragelsen, du kan synes at partneren din er for snill eller for streng. Hun fortsetter:

KRANGLER: Det er ikke bare barn som krangler på ferie. Psykologene Hedvig Montgomery og Line Marie Warholm har flere råd til hvordan å opprettholde et godt samvær. Foto: Gorm Kallestad (NTB)

– Jo større krangler mellom ungene, jo lettere er det å bli misfornøyd med partneren din fordi du tenker at hen håndterer situasjonen dårlig.

Om du vil opprettholde et godt samvær til din partner i ferien er det, ifølge psykologene, mye du kan gjøre.

– Jeg tror vi skal være klar over noen ting, det ene er at partneren din gjør noen ting bedre enn deg og noen ting dårligere enn deg. Ikke tenk at du alltid vet alle ting best selv, vær litt raus. Barn har i utgangspunktet også godt av at foreldre er litt ulike, så det er ikke sikkert at din metode hadde vært best som eneste metode.

– Og det andre er at når du kjenner at du blir helt kvelt av situasjonen, så må jeg gi det gode gamle rådet, gå og drikk en kaffe alene. Ideen om en ferie hvor man skal gjøre alt sammen hele tiden blir som en tvangstrøye, men det å lage en base som man kan bruke, gjør at det blir mye, mye friere, sier Montgomery.



Warholm ser også på alenetid som et viktig verktøy for godt samhold.



– Et godt tips er å ikke forvente nærhet eller god stemning hele tiden. Det hander om å gi plass til hverandres ønsker og behov, og også gi rom til tid alene, uten at dette skal komme frem som avvisende. Hun sier videre:

– Jeg tenker på parforhold som med barn, at man må klare å håndtere egne følelser uansett hvor sur eller oppgitt du er. Uansett relasjon så har man kommet langt om man først og fremst tar ansvar for seg selv og sine egne følelser.

Har vi for høye forventninger?

Både Warholm og Montgomery mener at feriens skjebne også handler om hvilke forventninger man setter før reisen.

– Kanskje målet ikke behøver å være at det bare skal være hyggelig hele tiden, da blir man skuffet. Man må ikke være redd for følelser eller dårlig stemning, tenk heller på ferien som en mulighet til å være sammen med barna. Det er viktig for dem å erfare hvordan man kan stå i ubehag og holde ut i ulike situasjoner, avslutter Warholm til God morgen Norge.



– Vi fortsetter iallfall å være oss selv i ferien, og det gjør barna også. Når man er så mye sammen over lang tid, med lite avbrekk, så er det klart man får mer av alt, både det som er fint, men også kanskje det man er lei av sier Montgomery som avslutter med å minne om å se på det som er positivt:

– Se etter det fine, snakk om de fine øyeblikkene når dere oppsummerer dagen. I alle familier jeg har vært innom er det noe fint og det skjer noe fantastisk, også i feriene. Løfter vi frem det, blir vi sterkere som familie.