Presten tok grep etter legens sjokkbeskjed: – Kroppen min var som en bolledeig

KLAR TALE: I begynnelsen av 40-årene følte sogneprest Cato Thunes (61) seg «fanget i sin egen kropp av bolledeig». Han hadde problemer med knær og blodtrykk. Til slutt sa legen hans rett ut at han var «for feit». Foto: Privat / God morgen Norge

Nå løper Cato Thunes (61) nesten like langt som Jakob Ingebrigtsen hver uke – og er klar for VM i maraton for veteraner i Chicago.

Cato Thunes er sogneprest og kjent som Drammens «løpe-prest». 61-åringen løper mellom 130 og 160 kilometer hver uke. Til sammenligning løper friidretts-esset Jakob Ingebrigtsen (23) rundt 180 kilometer i uka.

– Det høres mye ut, og det er jo ganske langt. Men det er ikke på én gang, man deler det opp. Så jeg har fri hver mandag og ellers er det stort sett to økter om dagen hele uka, forteller han til TV 2.

Nå er han kvalifisert til maraton-VM for veteraner i Chicago, USA – men det har ikke alltid vært selvsagt at han skulle knyte på seg løpesko og jakte mil etter mil i beina på fritida.

NRK har tidligere skrevet om hans historie.

«Rett og slett for feit»



Da han nærmet seg 40 år skjønte presten at han måtte ta grep.

– Kroppen min var som en bolledeig, den este ut og jeg hadde ingen kontroll. Jeg hadde pustestopp om natten, har gjennomgått to operasjoner i knærne og blodtrykket mitt var høyt, forteller han.



HELOMVENDING I LIVET: Cato Thunes gjorde en helomvending etter et besøk hos fastlegen. Han ble etter hvert en ivrig løper. Foto: Privat

For rundt 20 år siden fikk Thunes en tydelig beskjed fra fastlegen sin.

– Jeg hadde masse vondter og jeg begynte å nærme meg 40. Jeg så fastlegen inn i øynene, da skled han litt fram på stolen, han så meg dypt inn i øynene og sa: «Thunes, du er rett og slett for feit».

– Hvordan følte du deg da?

– Han hadde jo helt rett. Jeg hadde hatt han i mange år, og vi hadde en veldig fin dialog – men det var et alvor i det. Det er klart at når du knasker syrestabiliserende og kolesterolsenkende, var livet krevende. Jeg var på mange måter fengslet i min egen kropp. Og det var ikke noe ålreit.

LØPEGLEDE: Cato Thunes begynte i det små. I dag løper han mellom 130 og 160 kilometer hver uke. Foto: Privat

Det som skjedde den gangen var at han skjønte at han måtte gjøre en snuoperasjon i eget liv.

Han kjøpte joggesko.

– Jeg vurderte å kjøpe joggesko med borrelås, for det var litt slitsomt å komme seg ned og knyte dem. Men jeg kjøpte meg noen ordentlige sko og så begynte jeg å gå.

Han gikk og gikk, og det ble lettere å bevege seg.

– Etter hvert så begynte jeg å få til noe som lignet på noen kneløft, og så gikk det fortere og fortere. Jeg ble lettere og lettere.

Thunes fikk også hjelp av en ernæringsfysiolog og la om kostholdet sitt.

– Og jeg kjente at dette var fint.

Vendepunktet

Han beskriver helomvendingen i livet som et viktig vendepunkt.

– Jeg vil si at det var et før og et etter, sier han.

Thunes har også gått Norge på langs alene. Han er gift, har fire barn og fire barnebarn.



– Jeg har kommet inn i den kroppen og tilværelsen som var tiltenkt meg. Det gjør at jeg blir en bedre kjæreste for kona mi og en bedre bestefar for barnebarna mine. Og jeg har mye mer overskudd i hverdagen.

61-åringen understreker at det for han utelukkende handler om helse.

MIL ETTER MIL: Cato Thunes (61) får hjelp av en løpetrener til å sette opp et program fram mot maratonet i Chicago i oktober. Foto: Privat

– Det handler ikke om forfengelighet, det handler om velbehag. Det er godt å være Cato i den kroppen som jeg har nå.

– Du er heldig da, som har bein som holder så godt som de gjør når du er 61 år?

– Jeg er heldig som har en fantastisk trener, som heter Sindre Buraas. Han legger opp treningsprogram for meg, så vi balanserer volum og intensitet. Det er klart, man skal ikke begynne å løpe 160 kilometer i uka.

Thunes mener derimot at man bør begynne i det små.

– Man skal begynne med noen gode sko og så skal man komme seg over dørstokken. Så skal man fram til første telefonstolpe og så videre. Plutselig har man kanskje gått eller løpt et par kilometer.

Han brenner for å formidle betydningen av fysisk aktivitet. Han er også aktiv i arbeidshverdagen som prest, og han flytter gjerne noen av samtalene fra kontoret og ut i friluft.

– Vi går hyggelige turer i sentrum, langs elva eller oppi skogen og prater sammen. Da er det slik at naturen i seg selv gjør noe med oss og vi trenger ikke engang å prate. Vi kan bare være sammen i naturen.



Klar for VM: – Jeg skal bite fra meg

Han beskriver familien sin som en «nerdete» løpefamilie, som trener mye sammen.

– Vi er en ordentlig løpefamilie. Det er svigerbarn og barnebarn, barn og koner, venner, fettere og kusiner. Vi løper langturer sammen.

Han og kona, Wenche, har også reist mye rundt i Europa og deltatt på ulike løp sammen.

– Hun setter pris på at jeg løper, for som hun sier: «Jeg blir en bedre fyr».



I oktober er det klart for maraton for veteraner i Chicago, USA. Da stiller Cato Thunes til start.

GIR ALT: Her er Cato Thunes fornøyd etter at han satte personlig rekord og tok en tredje plass i Berlin Marathon i 2022. Foto: Privat

– Det er stort, og det blir stort å møte dedikerte løpere fra hele verden og føle på atmosfæren. Det kribler allerede i magen. Jeg er positivt nervøs, skjerpet med sommerfugler i magen.



– Og jeg skal bite fra meg, avslutter han.