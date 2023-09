Potetsalat med bakt blomkål

Her knuses potetene flate og stekes i ovn med hvitløk. Serveres med blomkål og reddik - og toppes med bearnaise.

Her er Christers' spennende og smakfulle potetsalat. Lag gjerne hjemmelaget bearnaisesaus - se tips i oppskriften.

Dette trenger du:

500 g småpotet

Salt til koking

4 ss olivenolje

1 stk hvitløk

Bakt blomkål:

1 stk blomkål

1 ss smør til steking

1 ss nøytral olje til steking

Salt til smak

1 ss hakket persille

Bearnaisesaus:

2 stk sjalottløk

1 dl hvitvin

1/2 dl hvitvinseddik

3 stk stilker av estragon

2 stk eggeplommer

250 g smør

Sitron til smak

Salt til smak

Til dryss:

8 stk reddiker

4 stk valnøtter

Slik gjør du:

Start med å koke potetene i saltet vann til de er møre. Hell av vannet og knus potetene flatene før du legger de tett i en ildfast form. Legg hvitløksfedd mellom potetene og hell over olivenolje. Stek de så på 220 grader i ca. 30 minutter til de er gylne.

Del blomkålen i 4 og stek gyllen i en stekepanne. Smak til ved å ha litt salt over.

Reddik skjæres i tynne skiver med kniv eller på mandolin.

Bearnaisen lages ved at du finhakker sjalottløk og renser estragonbladene av stilkene. Ha litt kaldt vann tilgjengelig før du starter denne prosessen. Ha de i en kjele før du har i vin og eddik. Reduser det ned ca. 60 prosent.

Smelt smøret i en kjele. La det bli varmt. Rør inn eggeplommene og sett kjelen tilbake på varme. Sett platen på ca. 60 prosent styrke. Rør så konstant til du ser eggene begynner å skumme litt, skru ned temperaturen litt mens du fortsetter å piske konstant til du ser det begynner å tykne. Trekk kjelen til siden, fortsett å røre mens du har i smøret. Pisk godt og bruk alt av smøret. Juster med vann om sausen er for tykk. Hakk så opp estragonen og bland i.

Ved servering varmer du blomkålen med poteten. Hell sausen over blomkålen og dryss over hakkede valnøtter og reddik. Dryss også gjerne over ferske urter.

*I samarbeid med Gartner