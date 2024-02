Politienhet som skal hindre vold og drap mangler 15 ansatte

Bare noen uker inn i 2024 er det begått 14 drap. De aller fleste ofrene er kvinner, og gjerningsmennene er ofte noen de kjente fra før.

RISK er en spesialenhet i Oslo politidistrikt som skal forebygge vold i nære relasjoner. Det unike med avdelingen er at risikoanalytikere i politiet jobber i team sammen med helse- og sosialfaglig personell.

– Denne kombinasjonen finnes per nå ikke noen andre steder i Norge, sier seksjonslederen ved RISK, Elli Graf.



MYE Å GJØRE: Det kommer inn veldig mange saker, forteller Elli Graf, seksjonsleder ved RISK, Oslo politidistrikt, enhet Øst. Foto: Privat

Mange ber om hjelp

RISK holder til ved Stovner politistasjon og dekker 11,5 av 15 bydeler i Oslo. Planen er å kunne tilby RISK til hele befolkningen i Oslo, Asker og Bærum.

I dag gjøres denne jobben av 20 ansatte. På grunn av ansettelsesstopp har RISK fem ubesatte stillinger.

– Oslo politidistrikt står ovenfor en utfordrende økonomisk situasjon, noe som resulterer i at vi må være svært restriktive i forbindelse med ansettelser, sier Graf.



DELT I TO: Befolkningen i halve bydel Frogner og bydelene Ullern og Vestre/ Nordre Aker får ikke oppfølging av RISK-enheten ved Stovner politistasjon. Foto: Frode Sunde TV 2

RISK fikk 1755 henvendelser om vold i nære relasjoner i fjor. Det tilsvarer 33 saker i uka. Antall henvendelser de siste fire ukene i år har i snitt vært på 45.

Mangler 15 ansatte

– Hvis RISK skulle vært et forsvarlig og likeverdig tilbud til alle som bor i Oslo politidistrikt, hvor mange flere folk hadde dere hatt behov for?

– Dersom vi skal dekke hele Oslo politidistrikt, må vi ansette inntil 15 personer til for å gi et ensartet tilbud for hele Oslo befolkningen, sier Elli Graf.

DEMONSTRERER: 14 januar var det en minne- og støttemarkering mot vold og kvinnedrap. Foto: Torstein Wold / TV 2

Denne uken kunne dokumentarserien «Norge bak fasaden» fortelle hvordan RISK jobber systematisk med å hindre vold og partnerdrap. En av metodene er tett oppfølging av både ofre og voldsutøver.



– Med flere ressurser kan vi jobbe før volden eskalerer, sier enhetslederen.



Selv om RISK-tilbudet ikke er tilgjengelig for alle i Oslo, ønsker regjeringen å utvide tilbudet. Nylig hadde enheten på Stovner besøk av justisministeren.

– De har hatt veldig god suksess i Oslo og har vært utrolig flinke. Regjeringen ønsker å gjøre RISK til et landsdekkende tilbud innen 2028, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til TV 2.

MANGLER FOLK: Ansatte ved RISK jobber med å forebygge vold i nære relasjoner. Foto: Novemberfilm/ TV2

Regjeringen har derfor øremerket 25 millioner kroner til å etablere RISK-enheter i Sørvest-, Sørøst- og Nordland-politidistrikt allerede i løpet av 2024. Justisministeren mener utvidelsen er et viktig bidrag i kampen mot vold i nære relasjoner.



RISK-modellen har god effekt

En NOVA-rapport konkluderer med at politiets RISK-enhet i Oslo er et godt tiltak som forebygger vold i nære relasjoner.

«Prosjekt November» (Det tidligere navnet til RISK) er ifølge rapporten et godt sikkerhets- og støttetilbud som gir bedre oppfølging av voldsutsatte og voldsutøver. Tilbud i form av rådgivning og informasjon fører til bedre sikkerhet og forebygging av vold.

HINDRER VOLD MOT KVINNER: En av de ansatte ved RISK som forebygger vold i nære relasjoner. Foto: Novemberfilm / TV 2

– Denne helhetlige tilnærmingen til mennesker som lever i vold, er nøkkelfaktoren for å vurdere og håndtere risiko, sier Graf.



Øremerker midler til RISK

Justisminister Emilie Enger Mehl (SP) vil prioriter penger til RISK.

– Vi har prioritert RISK spesifikt i budsjettet for 2024, så er politiet i en krevende økonomisk situasjon, så derfor har det vært viktig for oss å øremerke til akkurat dette tiltaket.

– Så innen 2028 så vil alle som har behov for det kunne få støtte fra RISK i hele landet?

– Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil at dette skal være på plass i hele landet innen 2028. Derfor startet vi utrullingen av RISK i 2024.



VIL RULLE UT: Justisminister Emilie Enger Mehl (SP) ønsker å rulle ut RISK til alle Foto: Jonas Been Henriksen

– For regjeringen har det vært viktig å prioritere vold i nære relasjoner høyt, og da er RISK en helt sentral del av det. Og det er blant annet grunnen til at vi ønsker dette på plass i alle politidistrikt, og at vi også ser på hvordan vi kan bidra for at det arbeidet som allerede gjøres i Oslo bli enda mer styrket.