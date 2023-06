Permanent avskiltet: – Stoppet for godt

Den tidligere kommuneoverlegen på Frosta, Arne Bye, mistet fredag 9. juni retten til å jobbe som lege.

TV 2 har fått innsyn i vedtaket som ble sendt til Bye før helgen.

Etter at to kvinner varslet om legens oppførsel i 2021/2022, fratok Helsetilsynet midlertidig Bye autorisasjonen mens de undersøkte saken.

I dag har 90 kvinner status som fornærmet i saken.

Bye er siktet for voldtekt mot 34 av de fornærmede kvinnene. Han nekter straffskyld for samtlige anklager.

Ifølge politiet bygger siktelsene i stor grad på videopptak gjort inne på den tidligere kommuneoverlegens kontor.

«Massasje i rektum»

Avgjørelsen fra Helsetilsynet begrunnes med at Bye anses som uegnet til å jobbe som lege på grunn av:

«Uforsvarlig virksomhet»

«Vesentlig mangel på faglig innsikt»

«Atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen»

I avgjørelsen som TV 2 har fått delvis innsyn i kommer det frem at de mest alvorlige anklagene blant annet handler om «klitorismassasje» og «massasje i rektum», «gynekologiske undersøkelser uten indikasjon» og «filming av gynekologiske undersøkelser».



Helsetilsynet skriver videre «at det av sakens dokumenter fremgår flere forhold av alvorlig karakter som ikke er omtalt i vedtaket», men at de har sett det nødvendig å avgrense saken til å omhandle de mest alvorlige forholdene.

Mener han ikke har gjort noe galt

TV 2 har vært i kontakt med advokat Karl Bjørnar Olsen som representerer Arne Bye i tilsynssaken.

Han viser til sin uttalelse fra 26.05.23, og som er gjengitt i Helsetilsynets beslutning.

Her trekker Olsen frem at en avgjørelse blir tatt kun på bakgrunn av udokumenterte påstander som ingen har ettergått. Det er heller «ikke vist til noen journalnotat eller at de er sammenholdt med andre opplysninger». Dette fører til at påstander og «opplevelser» blir stående uimotsagt, skriver Olsen.

Frosta Legekontor, der kvinnene ble undersøkt av legen. Foto: Frank Lervik / TV 2

Det fremgår også at Bye fastholder at han ikke har overskredet de grensene som gjelder for legers virksomhet, og at pasientjournaler og videomaterialet vil underbygge dette.

Ifølge uttalelsen mener Bye at klagene er sterkt påvirket av hvordan saken er omtalt av både Frosta kommune ved kommunedirektøren, politiet og media.

Til slutt påpeker advokaten at en person er anmeldt for falsk forklaring og at dette illustrerer at klager må ettergås kritisk og være gjenstand for kontradiksjon.



– Endelig stoppet for godt

En av kvinnene som har varslet om legens oppførsel forteller til TV 2 at hun endelig føler seg trodd.

– Nå slipper flere å bli utsatt for det samme som meg, sier kvinnen, som er lettet over Helsetilsynets avgjørelse.

Hun påpeker at å varsle har vært en krevende prosess som ikke har vært lett for noen. Nå er hun glad på vegne av neste generasjons kvinner.

En annen kvinnelig varsler er glad for at den offentlige systemsvikten endelig ser ut til å være stanset.

­Til tross for en rekke systemsvikt i denne saken, opplever jeg at systemet omsider fungerer. Og at legen endelig er stoppet for godt Varsler

FØLER SEG HØRT: En av de 90 fornærmede i saken sier til TV 2 at hun er lettet over beslutningen. Foto: Frode Sunde

Den tidligere kommunelegen på Frosta etterforskes for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang og 34 tilfeller av voldtekt. Politiet har funnet over 6000 timer med skjulte opptak fra legekontoret som de nå går igjennom.



Derfor identifiserer TV 2 den siktede: Arne Bye har hatt en betrodd stilling som kommuneoverlege i Frosta kommune i en årrekke. Den alvorlige siktelsen omhandler forhold som skal ha skjedd i kraft av hans stilling. Det er på generelt grunnlag et overmaktsforhold mellom lege og pasient, og derfor stilles det særlige krav til hvordan man skjøtter en slik rolle. Bye har, som følge av varslene mot ham, mistet jobben og fått legeautorisasjonen sin suspendert av Helsetilsynet. Etterforskningen er på et tidlig stadium, men TV 2 vurderer at sakens omfang og alvorlighetsgrad likevel tilsier at offentligheten har krav på å få vite hvem Bye er.

– Handler om kvinnehelse



Flere av kvinnene som har varslet Helsetilsynet har tidligere fortalt TV 2 om sine opplevelser. En av kvinnene mener denne saken handler om mye mer enn de kvinnene som har meldt fra. At så mange kvinner kan rammes, handler også om synet på kvinners helse i samfunnet generelt, mener hun.

– Dette handler om kvinnehelse, og at det skal være trygt å gå til legen, sier kvinnen til TV 2.



Hun opplever at hun er både sett og hørt av Helsetilsynet i denne saken.

­– Det er en etterlengtet avslutning på en lang prosess, sier kvinnen til TV 2



90 FORNÆRMET: Antallet kvinner som har varslet om legen har økt gjennom hele det siste året. Foto: Frode Sunde