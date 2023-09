Pasta med «verdens beste tomatsaus» og bakt blomkål

Blir dette din foretrukne pastasaus fremover? Her mikses plommetomater med blomkål og annet godt, og toppes med hakkede hasselnøtter.

Dette trenger du 400 g pasta, enten hjemmelaget eller en god kjøpepasta – opp til deg!

20 stk romanticatomater – eller de beste tomatene du får tak i (du trenger ca 7-8 plommetomater eller klasetomater om du vil bruke det)

3 fedd hvitløk

5 ss olivenolje

10-12 basilikumblader

Ca 1 ts flaksalt

Ca ½ ts sukker

1 ss eplecidereddik

100 g revet parmesan

1 blomkål

4 ss hakkede hasselnøtter

Dette gjør du

Bak blomkålen på 180 grader med litt smør i 30 minutter. Sjekk at den er helt mør.

Rens og kutt hvitløken i tynne skiver. Riv av bladene fra estragonen og ha de klare på fjølen til monteringen av retten.

Varm en vid kjele og ha i olivenolje. Ha i hvitløken og fres lett til de blir gyllenbrune.

Ha så i tomatene og fres dem på høy temperatur i noen minutter før du skrur temperaturen litt ned og setter på lokk på kjelen.

La tomatene «sprenges» i 2-3 minutter under lokk før du tar det av og moser tomatene med en sleiv. Ha på sukker, salt og eplecidereddik og kok det sammen til en tykk og fin saus. Smak på den nå og kjenn etter om den er fint balansert på salt, syre og sødme. Kutt blomkålen grovt og ha over i tomatsausen.

Kok pastaen til al dente i saltet vann. Følg anvisning på pakken.

Når pastaen er ferdig kokt, ha den rett over i kjelen med pastasausen. Tilsett estragonbladene og riv over parmesan. Bruk litt pastavann for å justere tykkelsen på sausen. Server gjerne pastaen rett i kjelen, det blir litt ekstra koselig!

Dryss hakkede hasselnøtter over før servering.