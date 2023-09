Pasta med parmesan

Dette trenger du til 4 personer:

400 g tørr pasta

1 stk aubergine

4 ss maizena

4 dl solsikkeolje (evt annen nøytral olje)

Salt til smak

200 g bacon i skiver (valgfritt)

3 dl kremfløte

50 g revet parmesan

Salt og sitronsaft til smak

10-12 estragonblader (evt andre urter)

Slik gjør du:



Skjær auberginen i skiver på ca. 1 cm og legg utover et stekebrett eller lignende. Salte de så på begge sider og la de ligge til de «svetter».

Tørk de så godt av og del de i to en gang til på langs slik at du får to lange skiver. Vend de opp i maizena og varm en stekepanne med olje til ca. 180 grader. Det sjekker du ved å sette en trepinne i pannen, det bruser rundt treverket når den er varm nok.

Skjær bacon i skiver og stek sprøtt i en annen stekepanne. Ha på fløten og kok opp.

Kok pastaen etter anvisning på pakken og ha pastaen rett fra det kokende vannet i pannen med fløte. Bruk gjerne tagliatelle eller annen spagetti. Ha så i revet parmesan, skvis over litt fersk sitronsaft og dryss litt salt over om det trengs etter din smak.

Auberginen skal friteres i olje rett før servering til den er sprø. Den får en gyllen farge, da kan den tas ut, la den renne av seg på et papir.

Anrett pastaen i en dyp tallerken og legg auberginebitene opp langs pastaen, legg på noen estragonblader eller annen urt du liker og riv eventuelt litt ekstra parmesan over.