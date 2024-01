Pasta med blåskjell, tomater og kikerter

Hvorfor ikke ta hverdagsmiddagen til nye høyder - en helt vanlig ukedag i januar?

Sausen:

2 ss olivenolje

3 fedd hvitløk

500 g små tomater, type cherry eller romanticatomater. Alternativt 1 boks tomat.

½ pt basilikum eller salvie

Kraften fra dampingen av blåskjell

400 g skjellpasta, type Lumaconi eller lignende

1 boks kokte kikerter

2 selleristenger

Plukkede blåskjell fra dampingen

Saften fra en halv sitron

Topping:

Frisk basilikum

Dette gjør du:

Skyll blåskjellene godt i kaldt vann.

Varm en vid kjele

Kutt sjalottløk og hvitløk i skiver og fres i kjelen. Ha på blåskjell og vinen før du raskt setter på et lokk

Damp skjellene til de åpner seg og sil de så av over i en bolle. Kraften siles gjennom et klede slik at evt sand ikke blir med i sausen.

Plukk blåskjellene og sett de kaldt.

For å lage sausen finhakker du 3 fedd hvitløk. Varm en vid panne og ha i olivenolje. Fres hvitløken til de er gyldne og ha i tomatene. Ha så på blåskjellkraften og sett på lokk slik at tomatene blir kokt møre. Når de er møre, ha i urter og kjør sammen sausen med en stavmikser. Hell sausen tilbake i den sammen kjelen den kom fra. Kutt selleristang i tynne skiver og ha de i sausen, la de småkoke et par minutter.

Kok pasta etter anvisning på pakken. Ha pastaen rett i sausen og bland godt sammen. Du ønsker å ha med litt av pastavannet, da det gir stivelse til sausen og gir sausen en fin konsistens.

Ha nå i kikerter du har silt av med litt sitronsaft etter din egen smak. Ha tilslutt over fersk basilikum og server!