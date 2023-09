Ovnsbakte beter

Dette trenger du:

1 pk rotmix/betemix, evt tilsatt 1-2 gulrøtter eller søtpotet

1–3 kvister frisk timian eller rosmarin

3–4 ss olivenolje eller rapsolje

Salt, grovmalt pepper

Sitron

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 225 grader.

Rens/skrell og del beter og eventuelle rotgrønnsaker i like store biter/båter. Hvis du ønsker beholde skallet på, skrubb betene under rennende kaldt vann, slik at eventuell jord vaskes bort.

Fordel båtene/bitene jevnt utover i en passende stor ildfast form/stekebrett (jeg dekker bunnen med litt bakepapir). Pass også på at biter av rødbeter ikke blandes med de andre bitene, slik at rødbet farge smitte over. Fordel over rapsolje, flaksalt, grovmalt pepper og urtekrydder kvister.

Sett i varm stekeovn på midterste rille og stek i 30-40 minutter, til de er møre. Sjekk med en liten spiss kniv. Steketiden er avhengig av størrelsen på betene/grønnsakene. Press eventuelt over litt sitron ved servering.

Tips: For kjøttfri tilsett hermetiske hvite eller sorte bønner, eller kikerter de siste 15-20 minuttene. Dryss gjerne over biter av fetaost og ristede valnøtter ved servering.

*I samarbeid med Gartner