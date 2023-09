OVNSABAKT BLOMKÅL: Krydres med karri og serveres med et dryss av reker. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

Ovnsbakt blomkål serveres med karri, koriander og et dryss med reker.

Dette trenger du:



1 stk blomkålhode (stort)

3-4 dl tykk yoghurt (gresk/tyrkisk)

Karri til smak

Salt og pepper til smak

1 ss olje

Reker til dryss (kan sløyfes)

Slik gjør du:

Bland sammen krydderblandingen.

Lag et dypt kryss/snitt i den grove stilken på blomkålhode, da koker den også litt innenifra. Kok blomkålhodet i 3-4 minutter (ikke koke mørt), ta opp og la det renne godt av seg. Sett blomkålhodet på et ildfast fat og pensle over krydrede yoghurtblandingen.

Bak/stek i varm stekeovn nest nederste, eventuelt midterste rille ved 200 grader i 20-30 minutter. Steketid avhengig av størrelse på blomkålen. Sjekk etter ca. 20 minutter om den er gjennomkokt, bruk en spiss liten kniv, stikk inn mot kjernen. Bedre om kålen er litt for lite stekt enn for mye stekt.

Dryss med hakket persille eller frisk koriander, gjerne også med et dryss reker.

Tips: Retten egner seg som en egen rett med brød, eller som tilbehør til for eksempel stekt kylling.

*I samarbeid med Gartner