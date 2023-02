Oppfordrer kvinner til å onanere: – Det er litt som å trene og spise grønnsaker

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Lege og forfatter Ellen Støkken Dahl trekker fram at onani og orgasmer er viktig for helsa.

Lege Ellen Støkken Dahl er en av forfatterne av bøkene «Gleden med skjeden» og «Den nye gleden med skjeden».

Hun trekker frem at onani og orgasmer rett og slett er sunt.

– Det er litt som å trene og spise grønnsaker, det er god forebyggende medisin på gruppenivå, sier hun og fortsetter:

GOD HELSE: Lege og forfatter Ellen Støkken Dahl sier at onani og orgasmer er positivt for helsa. Foto: Agnes Mogstad/ God morgen Norge

– Når du får en orgasme og når du fokuserer på egen nytelse og bruker tid på det, så vil man oppnå bedre søvn, bedre selvbilde og man slipper ut stoffer i kroppen som har en generell positiv effekt, endorfiner og oksytocin. Så dette er viktige prosesser og viktig forebyggende helse – for kvinner og for menn, sier hun.

– Skapt for å nyte

Iselin Guttormsen (36) er sexolog, influenser og programleder i podkasten «G-punktet».

Guttormsen mener at det historisk sett alltid har vært flere tabu knyttet til kvinnens underliv og kvinnens nytelse.

– Det er et paradoks når vi vet at vi har et så fantastisk organ som klitoris, som er på en måte kun skapt for å nyte. Den har jo ingen funksjon i reproduksjon. Så jeg vet ikke, kanskje det har vært litt truende da, for menn opp gjennom tidene, at vi har et såpass kraftfullt nytelsesverktøy mellom bena?, forteller hun til God morgen Norge.

BORT MED DET FLAUE: – Vi syns det er så flaut, fordi sex er ikke slik vi ser på film og porno, sier sexolog og influenser Iselin Guttormsen. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Hun henviser videre tilbake til Sigmund Freud og at han skrev om den vaginale og klitorale orgasmen:

– Det at den vaginale orgasmen hørte til den moderne kvinnen, mens den klitorale var litt mer sånn for ungpikene, forteller hun og utdyper:

– Så det er jo klart at hvis du da som kvinne måtte ty til å stimulere klitoris for å oppnå orgasme, var du ikke en moden nok kvinne. Samtidig som vi vet at mellom 80 og 90 prosent av alle kvinner trenger stimuli av klitoris for å oppnå orgasme. Det er klart at da blir det mye skam da, sier sexologen.

Arrangerer fester for kvinner

Én av forkjemperne rundt dette temaet, er Sofia Su – som er gründer av selskapet «Juicebox».

FELLESSKAP FOR KVINNER: Sofia Su er grunderen bak selskapet «Juicebox», og arrangerer blant annet minglefester og eventer der man snakker om sex og kvinnenytelse. Foto: Agnes Mogstad/ God morgen Norge

– Det er et fellesskap for cis-kvinner, trans-kvinner og ikke-binære, for å skape et tryggere samfunn hvor vi er mer lidenskapelige og vi dyrker det med selvkjærlighet, det å elske kroppen vår – uansett størrelse, farge og alder, sier hun.

Hun arrangerer eventer og mener at det handler om å utforske sin egen seksualitet i trygge omgivelser.

– Det er eventer hvor vi bare snakker om sex og kvinnenytelse. Hvordan vi «dealer» med seksuelt traume, for det er det veldig mange som har. Vi har mer «mingle-eventer», for å bare komme i kontakt med åpne og likesinnede mennesker. Det kan være å dra på sauna eller det kan være å danse toppløs til techno, forteller hun videre.

Hun arrangerer også fester, hvor det er mer fysisk kontakt:

– Så er det mine klassiske fester hvor vi leier et hus, spiser en fire retters middag og kommer i kontakt med kroppen. For det er dét det egentlig handler om – det å komme i kontakt med vår sensualitet, med pusting, berørelse og massasje.

– Hva sitter man igjen med da?

– Det er veldig mye mangfold. Ofte så blir vi utilpasse eller usikre når vi føler at vi må passe inn i noe, hvis vi må oppnå noe, eller hvis målet er sex. «Må jeg ha sex på sexfestene mine? Nei, nei, nei, selvfølgelig ikke», sier gründeren og utdyper:

– Vi snakker veldig mye om samtykke og det å sette grenser. Og «tune» inn til «hva er det du egentlig har lyst til?» Så det å skape trygghet i rommet gjør at du får frihet til å utforske og være deg selv.

Hun forteller at mange kommer dit for å finne seg venner eller bare for å se på og bli inspirert.

– Og veldig mange kommer med en selvtillitsboost etterpå, for du må ikke passe i en boks. Du kan virkelig være deg selv.

– Vi syns det er så flaut

Sexologen trekker spesielt fram kommunikasjon som nøkkelen i et parforhold, også når det gjelder sexlivet.

– Jeg tror spesielt i heterofile par, så tar man ting litt for gitt. Vi tror vi vet hvor hverandres grenser går og hva den andre vil og vi kommuniserer veldig lite, sier 36-åringen.

Hun trekker fram at vi lever i et samfunn hvor det er mye sex i alle kanaler, hele tiden.

– Vi får prakket sex på oss hvor enn vi snur oss, gjennom populærkulturen, gjennom musikkvideoer, sosiale medier og ikke minst porno. Så snakker vi egentlig veldig lite om det, sier hun og fortsetter:

– Vi syns det er så flaut, fordi sex er ikke slik vi ser på film og porno. Og kroppen er ikke slik den ofte blir fremstilt gjennom sosiale medier og så videre og da er det ting som er flaut å prate om. Så vi glemmer å kommunisere, også så gjør vi sex – vi gjør det vi ser og det vi blir lært opp til, og så glemmer vi å være tilstede her i nuet.

Mange har aldri opplevd orgasme

Støkken Dahl mener det er viktig å snakke mer om onani og hun oppfordrer kvinner til å onanere.

– I et parforhold har man jo sex med en partner, men er det fortsatt viktig å onanere på egenhånd?

– Absolutt og det er jo for å trene. Kvinner som aldri har oppnådd orgasme vil i løpet av ganske korte treningsprogrammer, med konkrete øvelser for å klare det. Fem til syv uker med onanitrening, så vil opp mot 90 prosent av kvinner som aldri har fått orgasme før, klare det alene og sammen med partner, sier legen.

Legen etterlyser i tillegg at vi må bruke enklere ord, og har derfor kommet opp med enkelte fargerike uttrykk:

– For menn har man lenge hatt et enkelt, lekent språk knyttet til onani. Runke, et enkelt ord og man har mange tulleord, du kan «dra laksen», du kan «polere flaggstanga» eller du kan «leke med tryllestaven». Det er lett å lage en lett stemning rundt det.

Når det gjelder kvinner så er det mer kliniske ord, mener hun:

– Mens for jenter har det lenge vært onani, masturbasjon. Det høres klinisk og tungt ut. Nå har vi nye ord: «klitre», «trille ert», ting som dreier seg om klitoris.

Til orientering: Både podkasten «G-punktet» og Iselin Guttormsen har kommersielle samarbeid med Kondomeriet.