– Ønsker at noen sa «hold ut litt til»

Artist Maria Mena (37) har kuttet ut alkohol, får folk i form som spinninginstruktør, blitt skuespiller og er aktuell med nytt album og turné.

– Maria for ti år siden hadde ledd ganske godt av alt det der, men det er så deilig at livet kan overraske sånn, sier 37-åringen til TV 2.



Det er treningsbiten Mena hadde ledd mest av. At det er noe hun både liker og trenger hadde hun ikke trodd da hun var på sitt laveste i livet.

– Jeg var ordentlig, ordentlig trist i tre år. Det er lang tid.

Ønsket at noen skulle si det ville bli bedre

Etter skilsmissen i 2014 forteller artisten at hun ble spiseforstyrret igjen, og har tidligere vært åpen om sin psykiske helse.

Årsaken til at hun ønsker å dele, er håpet om å hjelpe andre, som ikke er på et godt sted i livet.

– Jeg vet av erfaring at det finnes mennesker der ute, som sitter og følger med, og som trenger en guide som sier: «bare hold ut litt til», sier hun og fortsetter:

– Hadde jeg visst at noen der ute sa «hold ut litt til, så kommer det et lys i enden». Jeg føler det er litt mitt ansvar nå som jeg har kommet ut på andre siden å si at livet blir bedre. Det blir annerledes, ikke som du ser for deg, men det blir bedre.

Trening for psykisk helse

For at artisten selv skulle få det bra, lette hun blant annet etter noe som kunne gi kroppslig balanse.

– Lite visste jeg at trening hadde så mye å si for min mentale helse også.

Og det er spinningsykkelen som gir balanse i både kropp og sinn.

– Å konkurrere med meg selv i et mørkt spinningrom ble en «besettelse». For meg er det 45 minutter med «time out» i lykkerus, forteller hun.

SYKLER FOR KROPP OG SINN: Spinning har blitt Maria Menas lykkerus. Foto: Instagram @mariamena_official

Og nå er 37-åringen er godt sted i livet, både med seg selv, kjæreste, ny plate.

– Jeg har det dritbra! Jeg har fått i meg min fjerde kaffe – det er den som vipper mellom lykke og angst. Akkurat nå så er det lykke, jeg har det veldig godt i livet, forteller artisten.

KJÆRESTE: Maria Mena og Morten Kleppa ble kjærester i 2020. Foto: Instagram @mariamena_official

Drikker ikke alkohol

I tillegg til trening, bestemte 37-åringen seg for å kutte ut alkohol tidligere i år.

– Når du ikke er topp dagen derpå og du i tillegg er invitert til ny fest som du føler du må drikke deg opp til, så en fest til dagen deretter …, sier hun og fortsetter:

– På et tidspunkt var det bare nok. Senest i dag, da jeg våknet, tenkte jeg: «Så deilig det er å ikke skal kjenne på den slitenheten jeg kjente på for et halvt år siden».

ALKOHOLFRITT: Maria Mena har sluttet å drikke alkohol. Foto: Instagram @mariamena_official

Under koronapandemien var det lite sosiale sammenkomster og festligheter, som gjorde at artisten lærte seg selv bedre å kjenne.

– Under covid lærte jeg at jeg er like introvert som ekstrovert. Jeg lader best alene. Dette har jeg ikke visst før og har nok pushet grensene mine veldig. Og når jeg pusher de grensene går det utover min psykiske helse.



Nå er Mena på et godt sted i livet og gir ut del to av albumet hun slapp under pandemien.

– Jeg forelsket meg plutselig og hadde ikke så veldig lyst til å gi ut del to av en plate om eksen min. Så jeg ville starte på nytt. Jeg ville gi ut en plate som representerer den jeg er nå.