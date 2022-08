Olsenbanden i ny drakt: – Hatt vondt under innspilling

«Amatører! Pappskaller! Hengerumper!» Og selvfølgelig: «Jeg har en plan!» er kjente og kjære fraser fra bandefilmene. De originale Olsenbanden-filmene kom for 53 år siden. Nå er universet tilbake.

– Det er veldig viktig å videreføre Olsenbanden, men det er også viktig å skape noe nytt. Målet har vært å skape filmen på en måte hvor det er gjenkjennelig, men også tatt inn i vår tid, forklarer regissør Hallvard Bræin til God morgen Norge.

Det er nettopp dette rollebesetningen også har ansett som viktig.

OLSENBANDEN I NY DRAKT: Elias Holmen Sørensen, John Carew og Anders Baasmo i rollene som Kjell, Benny og Egon i filmen «Olsenbanden – Siste skrik!» Foto: Agnete Brun ORIGINALE OLSENBANDEN: Det er 53 år siden den første filmen i Olsenbanden-serien kom. Foto: NORDISK FILM &TV AS

Store roller

Anders Baasmo er kjent for store roller fra filmer som blant annet Kongens nei, Kon-Tiki og Børning. Nå blir han å se med bowlerhatt som selveste bandelederen Egon Olsen.

ÆRE: Anders Baasmo beskriver det som en stor ære at han får tre inn i rollen som Egon Olsen. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

– Jeg husker filmene veldig godt og det er en stor ære og en ærefrykt knyttet til dette universet. Jeg har stor respekt for mine avdøde kolleger som spilte i disse rollene, og det var gøy å se filmene igjen, sier Baasmo.

Med i banden er også John Carew i rollen som Benny Fransen.

– Det er absolutt ikke en liten rolle og det er den største æren for meg. Vi hadde det utrolig kult på settet og det har vært fantastisk å få jobbe med så flinke folk.

FANTASTISK: John Carew beskriver innspillingen som fantastisk. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Carew utmerket seg som skuespiller da han spilte en av de sentrale rollene i dramaserien Heimebane som gikk på NRK, og selv om den tidligere fotballspilleren ikke har en skuespiller-utdanning, hyller Baasmo talentet.

– Det finnes noen konservative meninger rundt hva som er en skuespiller, men jeg holder meg til Marlon Brando som sa at alle kan være en skuespiller. Hvis man går inn i en rolle man passer i og gjør en god audition som Carew har gjort, trenger man ikke en skoleutdanning.

Dette bekrefter Carew.

– Jeg vet ikke om det er noe folk reagerer på. Jeg er en skuespiller. Som med alle andre vokste jeg også opp med Olsenbanden, og da jeg dro på prøvespilling tenkte jeg at jeg bare måtte få rollen.

Selv om Carew beskriver innspillingen som kul og fantastisk, innrømmer Bræin at ikke alt var like gøy.

Klatret langs fasaden på Munchmuseet

Det er Oslo anno 2022, og Franz Jäger-safen er byttet ut med Munchs kunstskatt «Skrik».

BYTTET UT: Den nye Olsenbanden finner sted i 2022 og Franz Jäger-safen er byttet ut med Munchs Skrik. Foto: Scanpix

– Bjørvika ser helt annerledes ut nå. I originalfilmene var det bare skur der, nå er stedet fylt med fete bygninger. Banden kommer inn i dette moderne samfunnet, men som gjenkjennelige karakterer, beskriver Bræin.

Og det er særlig én scene som utfordret regissørens nerver.

– Jeg har hatt det vondt under innspilling. En ting er at John måtte klatre opp hele fasaden på Munchmuseet, men også at vi sendte gutta på akebrett utfor de største rulletrappene inni bygget. De gikk så hardt inn i rollene sine. For meg ble det en selvsikkerhet på at dette stemmer. Man ser at det er Olsenbanden.

Munchmuseet er 60 meter høyt og da Carew skulle klatre i tau og rappellere langs bygget, var Baasmo fornøyd i rollen som Egon.

KLATRET: John Carew klatret langs Munchmuseets 60 meter høye fasade. Foto: Scanpix

– Det er jo Egon som lager planene. Da sørger han for at Benny og Kjell gjør det som er skummelt, sier Baasmo.

Selv sier Carew at han finner en stor stolthet i å gjøre sine egne stunts.

Håper på god mottakelse

De originale bande-filmene mottok mye kritikk da de først ble utgitt, men som Bræin sier, tok folket dem godt imot. Han har også en teori om hva som gjør banden så ettertraktet.

– Det handler nok om at du vil denne gjengen så godt, selv om de er skurker. Kjell ble jo presset inn i det. Han skulle jo aldri vært skurk. Benny er sjarmerende og løsningsorientert, og så har du Egon som mestertyv, men han er ingen mester uten disse kompisene. Det er bare vanvittig fint.

GLEDER SEG: Regissør Hallvard Bræin beskriver karakterene i banden som årsak til de originale filmenes popularitet. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Gjengen håper på en god mottakelse, men beskriver også en nerve som oppstår når man rører i originaler.

– Det er flere som har foreslått å lage manus tidligere, men jeg synes vi har løst det på den måten man burde løse det på. Vi er opptatt av å nikke bakover og vi har holdt oss til det kjente, sier Baasmo.

Bræin understreker dette som motivasjon til å regissere filmen.

– Vi ville lage en film som gleder publikum, fyller salen og som bidrar til en opplevelse. For meg er det klart at å jobbe med så fantastiske folk gjør at filmen blir herlig. Jeg tror vi har klart å få frem den energien og jeg gleder meg som en unge til dette kommer på kino, avslutter Hallvard Bræin til God morgen Norge.