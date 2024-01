Nyutdanna prest skriver norsk historie

Om to uker blir Alex Ramstad Døsvik (29) etter all sannsynlighet den første åpne ikke-binære transpersonen, som ordineres til prestetjeneste i Norge.

Ramstad Døsvik er nyutdannet prest i Sverresborg menighet i Trondheim. I slutten av januar blir hen formelt innsatt – ordinert av biskopen – under en høytidelig seremoni i Nidarosdomen.

– Det er stort å være den første, og å ha kirken på min side. De heier på meg og jeg er ønsket som den jeg er. Det er jeg takknemlig for, sier 29-åringen til TV 2.

Som ikke-binær definerer man seg verken som kvinne eller mann. Som transperson identifiserer man seg med et annet kjønn enn det man ble født som.

Alex omtaler seg som en ikke-binær maskulin transperson:



– Ved fødsel ble jeg tildelt kjønnet «kvinne» av leger på sykehuset. For meg stemmer ikke det, samtidig definerer jeg meg ikke som mann. Da havner man i den ikke-binær-posten og jeg ser på meg selv som maskulin, forklarer hen.

Blir fysisk uvel av å bli kalt «jente»

Alex har tidligere fortalt til NRK at hen som ungdom ofte kjente på ensomhet, følte seg utestengt og mobbet av de andre jentene på skolen.

Hen slet med å finne sin identitet og forelsket seg i jenter – uten å kjenne noen jenter som også var skeive.

Som russ valgte Alex å være åpen om at hen var skeiv. Samtidig kjente hen på at noe ikke helt stemte når folk så på Alex som ei jente.

FYSISK UVEL: – Når jeg blir omtalt som det, blir jeg fysisk uvel, sier Alex. Foto: Privat

– Jeg kjente ekstremt dypt inne i meg at det stemmer ikke – jeg var ikke den jenta. Når jeg blir omtalt som det, blir jeg fysisk uvel, forklarer hen.

To år senere, i 2016, sto Alex derfor frem som transperson. Hen begynte på hormonbehandling for å øke testosteron og byttet navn.

Og navnet Alex er ikke tilfeldig valgt – hen brukte første bokstav fra pikenavnet hen ble tildelt ved fødsel, og landet etter hvert på et kjønnsnøytralt navn. I tillegg betyr Alex «den som forsvarer».

Fryktet å miste familien

Selv om familien visste at Alex var skeiv, ventet hen med å fortelle foreldrene hele sannheten.

– Det var redselen av at de ikke ville like meg, at de skulle kaste meg ut eller at jeg ikke skulle ha et hjem eller familie å gå til.

Derfor endte Alex opp med å skrive et brev, som ble sendt i posten, der hen avslørte sannheten:

– Jeg skrev at jeg var ikke-binær og trans, og forklarte at jeg var den samme som før, men mer meg selv.

SENDTE BREV: Alex avslørte sannheten i et brev til foreldrene. Foto: Privat

Videre i brevet skrev 29-åringen: «Jeg er glad i dere. Jeg håper dere er glad i meg, men jeg skjønner at det kan være vanskelig å venne seg til».

Fordi brevet ble sendt med posten, tok det tid før hen hørte fra foreldrene. Ventetiden på svaret føltes lang. Så kom SMS-en fra moren.

– Hun skrev hun alltid visste at jeg ville være spesiell for dem. Og at de alltid ville være glad i meg – uansett.

Biskop i Nidaros ønsket Alex som prest

Det var i konfirmasjonstiden at Alex fikk sitt første ordentlige møte med kristendommen, selv om planen var å konfirmere seg borgerlig.

Hen fikk se et kristent band opptre på konfirmasjonsleir, hvor bassistens «halvgærne» fremferd gjorde inntrykk:

– Det fikk meg til å skjønne at det å tro på Gud ikke bare er forbeholdt folk på «60 pluss». Jeg skjønte at det å tro på Gud kan være kult.

Unge Alex ble dermed mer investert i konfirmasjonsundervisningen og begynte etter hvert å tro på Gud. Noen år senere, i 2011, møtte hen Tor Singsaas, som den gang var biskop i Nidaros bispedømme.

HADDE TROEN PÅ ALEX: Tor Singsaas var biskop i Nidaros bispedømme. Foto: Hanna Johre / NTB

– Han ymtet frempå om at jeg burde bli prest. Da lo jeg og sa: «Nei takk». Men han sluttet ikke med det, og da kjente jeg på at jeg fikk et slags kall, forteller Alex.

Allikevel var det én viktig grunn til å stå imot: Alex ønsket ikke å jobbe i en kirke hvor skeive ikke kunne vies.

Da det historiske vedtaket om likekjønnet vielse kom i 2016, ble den siste mentale barrieren for Alex fjernet. Hen begynte på teologistudiet.

Møtt motstand i kirken og av biskoper

Alex har fått mye støtte i kirken, som har vært uunnværlig for å gjennomføre studiene.

– Det har betydd nesten alt å ha noen som pusher deg og som heier på deg til å gå inn i studie og bli prest, forteller hen.

Alex forteller at hen har unngått den delen av kirken som ikke har gjort nettopp dét.

– Jeg har møtt folk som blant annet sagt at homofili er synd og har forsvart det historiske, som kirken har stått for. Selv om de ikke har sagt at jeg personlig er feil eller ikke kan være der, snakker man fortsatt om homofile og skeive som en gruppe som ikke skal være der, forklarer hen.



Biskop Herborg Finnset i Nidaros skriver i epost til TV 2 at det er ulike meninger i kirken til å ha en ikke-binære ordineres som prest:

BISKOP I NADROS: Herborg Oline Finnset ble vigslet til biskop i Nidaros i 2017, som første kvinne. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Noen vil finne det fremmed eller mene at det ikke er riktig. Andre er glade for det, og ønsker Alex velkommen som prest. Ulike grupper i samfunnet har ulik toleranse overfor mangfoldet i kjønnsidentitet. Den norske kirke har, som samfunnet ellers, lenge arbeidet med å romme mangfold – også mangfold i kjønnsidentitet, skriver Finnset og poengterer:

– Først og fremst er vi mennesker: Skapt og elsket av Gud – slik vi er.



Videre skriver biskopen at både Nidaros menighet og hun ser fram til den høytidelige vigslingsgudstjenesten i slutten av januar.

PREST: Alex Ramstad Døsvik er prest i Sverresborg Menighet. Foto: Torstein Olav Eriksen

– Jeg er glad for at Alex Ramstad Døsvik vil gjøre tjeneste som prest i Nidaros. Jeg har hatt gode og åpne samtaler med Alex om forberedelse til vigslingen, og er trygg på at hen vil gå inn i de oppgavene hen får i Sverresborg med oppriktighet, og håper og tror at hen vil bli tatt godt imot, og ønsker Guds velsignelse over oppgaver, utfordringer og gleder som venter.

Den historiske dagen

Om to uker er hen prest. Da er Alex store håp å gjøre kirken mer tilgjengelig for alle, inkludert skeive og transpersoner.

– Jeg føler vi har kommet ganske mye lengre enn for 10-20 år siden og tror det er mye enklere å komme til kirken med hele sine liv. Selv om vi fortsatt har en lang vei å gå, alltid, vi skal aldri tenke vi har kommet langt nok.

Alex er ikke i tvil om hva hen gleder seg mest til å gjøre i prestevirket:

VIL GJØRE FORSKJELL: Alex håper å gjøre kirken mer tilgjengelig for alle. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Å kunne løfte folk i vanskelige perioder. Og om jeg ikke kan løfte dem, så kan jeg gå sammen med dem i sorgen. Det er en ære å få ta del i noens liv.

Den unge presten tror hen vil oppleves som en raus og imøtekommende, som kan gi noe ekstra med den erfaringen hen har.

– Jeg tror jeg har et større bilde på ting som skjer og hvordan folk har det.