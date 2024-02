NRK-kommentator: – Ingen setter en revolver i ryggen din og tvinger deg på rød løper

Er influenserne en gjeng skjøre aspeløv, eller blir de faktisk utsatt for ren mobbing nå og da?

Det gikk ikke stille for seg da den tidligere gratisavisa NATT&DAG dukket opp på Vixen-utdelingen tidligere i februar, tilsynelatende for å vurdere gjestenes antrekk.

Vurderingene, som de delvis plagierte fra den avdøde komikeren Joan Rivers, har av andre blitt beskrevet som «flaue», «sjokkerende», «gubbete» og «skivebom» under NATT&DAGs egen Instagram-post.



– Smarte selgere

Én som ikke helhjertet tar side med influenserne som ble harselert med av NATT&DAG er NRK-kommentator Inger Merete Hobbelstad.

«[…] Men reaksjonene etter Natt&Dag-posten tydet på at mange rett og slett ikke ser for seg muligheten for at kjente personer kan bli møtt med noe annet enn komplimenter og hjerteemojis.

[…] influenserne kan velge å gå ut og inn av den rollen som passer dem best. De er smarte selgere når blitslampene lyser, sårbare enkeltpersoner idet de får kritikk» var noe av det Hobbelstad skrev i en ytring på NRK.

Til TV 2 utdyper hun:

– Det går jo rett og slett på at de i kraft av sin personlighet og sitt liv og det de sier om seg selv tiltrekker seg massevis av følgere som liker å følge med på det de gjør. Dermed blir de også interessante for ulike merkevarer, sier Hobbelstad.

Dermed får influenserne mulighet til å generere høye inntekter, påpeker hun.

KRITISK: NRK-kommentator Inger Merete Hobbelstad. Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge

– Her oppstår det en interessant blanding. Du jobber egentlig med å være den versjonen av deg selv som du presenterer til verden, men så er dette i høyeste grad profesjonelle foretak med profesjonelle samarbeid og profesjonelle opptredener i offentligheten.

Ut mot holdninger

Når en influenser da møter motgang, er det lett for vedkommende å si: «Hvordan kan du gjøre dette mot meg?» og peke på sin egen sårbarhet – og kalle det mobbing, ifølge kommentatoren.

En som reagerte sterkt på NATT&DAGs Instagram-post er debattjournalist Selma Moren.

«Drøy humor som funker, føles ikke som mobbing rettet mot mennesker som ikke har gjort noe annet enn å pynte seg. Å kommentere kroppen til en ung, ukjent influencer er drøyt», skrev hun blant annet i en kronikk hos arbeidsgiveren VG.

– Jeg tror det finnes en stor influenserforakt i samfunnet vårt, sier Moren til TV 2.

Hun peker på at noen av «ovenfra og ned»-holdningene kommer fra en generasjon som ikke følger med på influensere. Hun frykter at vi med influenserforakten skyver de unge vekk fra oss.

Debattjournalisten er opptatt av at influenserkritikk derfor må skje på en god og grundig måte når det er grunnlag for det.

– Selv om influenserne er på rød løper, tenker jeg at de bør være trygge på at kroppene deres ikke skal bli kommentert på uten noen kontekst, sier Selma Moren – og sikter til at NATT&DAG kommenterte at Tiktok-eren Anny Isabella Øvrehus’ pupper «er så langt fra hverandre at de kun kommuniserer via Skype».

– DRØYT: Debattjournalist Selma Moren stiller spørsmål ved influenserforakten som finnes i samfunnet. Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge

Ingen tvang med rød løper



Inger Merete Hobbelstad mener på den annen side at dette var snakk om «ganske mild harselas med voksne mennesker som veldig, veldig aktivt oppsøker oppmerksomhet», og at harselas er noe annet enn forbudte ytringer som hets og trusler.

– Altså, det er absolutt ingen som setter en revolver i ryggen din og tvinger deg til å gå på rød løper på Vixen, påpeker kommentatoren.

– Men dette går jo på kropp og hvordan pupper er plassert …?

– Når diskuterer man en kjole, og når diskuterer man kroppen under den kjolen? Her tenker jeg det ganske åpenbart er snakk om hva den kjolen gjør med kroppen til vedkommende, sier Hobbelstad.

Hun poengterer videre at det er helt vanlig at internasjonale medier etter store prisutdelinger publiserer bilder fra de store bildebyråene og skriver hva som var flatterende ved antrekkene og ikke.

– Og dette er jo da en slags profesjonell kritikk av noe som også er en profesjonell handling.

– Når Selma skriver at disse unge menneskene ikke har gjort mye annet enn å kle seg opp og gå på fest, så tenker jeg at det ikke stemmer helt. De er jo ikke deg og meg på julebord, sier Hobbelstad.

Kommentatoren får motstand av journalist Selma Moren, som anerkjenner at influenserne har makt – men at vi ikke bør behandle dem annerledes enn andre maktpersoner.

– Hadde vi tolerert den posten hvis den handlet om unge politikere, for eksempel? Jeg tror det finnes en tynn line vi balanserer på noen ganger fordi det er et eller annet med influenserne som byr på seg selv, sier Moren.

– Men de er jo ikke politikere med et samfunnsoppdrag. De er jo der for å øke sin egen markedsverdi?

– Absolutt, men kommentarer på kropp bør man få slippe uansett. Jeg tror vi gjør ting verre hvis også aviser skal begynne å «roaste» dem uten kontekst. For de er jo viktige maktpersoner for veldig unge og sårbare mennesker, ikke sant?

– Det krever at vi på sett og vis tar dem på alvor – og selvfølgelig kritiserer dem på en konstruktiv måte, sier debattjournalisten.

– Ville lagd meg en kopp kakao

Inger Merete Hobbelstad peker på at avisene fra mange år tilbake også skrev flittig om hva riksmannsdøtre hadde på seg, hvem som var venner med hvem, og hvordan de oppførte seg.

– Det er ikke noe nytt, og ikke nødvendigvis noe problem hvis man ikke tråkker over noen grenser. Og akkurat her mener jeg nok ikke det har blitt gjort.

Samtidig peker hun på at det er lov å bli lei seg.

– Altså, hadde noen skrevet det om noe jeg hadde hatt på meg … jeg ville blitt lei meg. Jeg ville lagd meg en stor kopp kakao og syntes skikkelig synd på meg selv.

– Men det er altså en forskjell på å gjøre dét, og på å tenke at «her har noen gjort noe uetisk mot meg, fordi de sa høyt at de ikke likte det jeg hadde på meg», avslutter NRK-kommentatoren.

NATT&DAG ved redaktør Geir Staurland har blitt forelagt innholdet i denne artikkelen, og har takket nei til å gi en kommentar.