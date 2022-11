Norske Zero (2) er kåret til verdens fineste katt

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Toåringen fra Fredrikstad helt til topps i sin klasse under The FiFe World Show i Belgia.

– Det var helt sjukt! Det gikk ikke opp for meg da jeg så det norske flagget dukke opp på storskjermen, men jeg tok det inn etter hvert, forteller den stolte matmoren.

Av 1500 katter var det seks kvalifiserte deltakere i klassen til Zero, som internasjonale dommere skulle bedømme.

Eline Victoria Rasmussen (23) forklarer at dommerne blant annet vurderer øyne og øyefarge, lengde på ører, manken og på halen, samt bredde rundt livet. I tillegg skal rasen «ragdoll» ha semilangt hår og silkemyk pels.

Dusj og babypudder

Det er pelsen som krever et stykke forarbeid før utstilling:

– Zero dusjes to dager før utstilling for å få bort det verste fettlaget. Deretter børstes og pudres han med babypudder for å få «fluffy» pels.

I tillegg til silkemyk og stor pels, har Zero knallblå øyne.

KNALLBLÅ: Rasen ragdoll er kjent for sine store, blå øyne. Foto: Privat

– Jeg tror det var utslagsgivende for at han vant. Han har ganske dype, blå øyne etter moren sin, som også er verdensvinner fra 2019, forteller Rasmussen stolt.

Dessuten har han trolig arvet morens gode lynne. Det er nemlig viktig at kattene er rolige og tillitsfulle når den skal på podiet under utstilling.

– Jeg løfter og «drar» han litt ut innimellom, slik at han blir vant til at dommerne gjør det.

For eierne, og eventuelle oppdrettere, må vente bak scenen. Hver katt har sin egen «assistent», som bærer den firbeinte ut på scenen og fram til dommerne. Dette er for at vurderingen skal være helt objektiv.

På hvert sitt bord blir kattene nøye vurdert og håndtert.

– Katten må like utstilling selv også. Man skal ikke tvinge en katt til å være med på noe den ikke liker.

Som en hund

Men Zero er både rolig og behagelig å være rundt. Ifølge matmor er han tillitsfull til alle og enhver, og følger etter henne hvor enn hun går.

SOSIAL: Zero følger etter matmor hvor enn hun går. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Når jeg kommer hjem, piper han og møter meg i døra, og når jeg er hjemme, følger han meg på do og overalt. Han er som en hund, rett og slett.

Katterasen blir ofte omtalt «som en hund», blant annet fordi den er så familievennlig og intelligent, ifølge World Cat Congress.

Men i motsetning til hunder, har Rasmussen valgt å la Zero være innendørs.

– Jeg tør ikke å slippe ut min katt, for han er ikke redd for noe, som biler og sånn.

Men Zero er glad i å kjøre bil, og blir gjerne med matmor hvor enn hun skal.

For «ragdoll» er sosial, veldig føyelig og ikke minst bøyelig – derav navnet, som betyr filledukke. Med sin fleksibilitet kan en ragdoll ligge i hvilken som helst stilling når den sover, som om den ikke har bein i kroppen.

UTSTILLINGSKLAR: I desember er Zero klar for ny utstilling, denne gangen på hjemmebane. Foto: Privat

Prislappen er også sammenlignbar med hund: Rasmussen betalte 13.000 kroner for sin Zero.

– Jeg vet at oppdretter har alt på stell og kan mye. Derfor har jeg ofte kontakt med henne for å få tips og råd.

Eline Victoria Rasmussen anbefaler at man leser seg opp på de ulike rasene for å finne den rasen som passer seg, deretter finne en seriøs oppdretter som kan hjelpe og veilede deg.