Norske Mona om Bieber: – Vi har et veldig tett vennskap

Mona Berntsen (32) er for tiden aktuell som en av Justin Biebers dansere på turneen «Justice World Tour», men det er ikke første gang 32-åringen jobber med den kanadiske superstjernen.

– Nå har jeg jobbet med ham i så mange år at vi har jo et veldig tett vennskap. Vi er et stort team og en produksjon som jobber mye med hverandre. Da blir det tillit og lojalitet, forteller Berntsen til God morgen Norge.

Hun er hjemme i Norge et par dager før hun vender snuten til Marokko og sin første ferie på flere år. Etter det fortsetter turneen.

– Det er selvfølgelig hektisk, men det er flott etter covid å føle på å være på scenen igjen.

Justin Bieber måtte tidligere i år avlyse flere konserter etter å ha fått den sjeldne diagnosen Ramsay-Hunt syndrom, som blant annet kan føre til lammelser i ansiktet.

– Det har vært veldig trist og tungt det som skjedde med ham nå i våres. Det kom jo som et sjokk både for ham og oss. Vi trodde han skulle bli forkjølet. Det var det han sa først, at han hadde litt vondt i halsen. Jeg er veldig takknemlig for at han nå er på plass igjen og at han er ordentlig frisk, sier Mona Berntsen.

Den 7. august fikk Berntsen gleden av å opptre i Norge, da Bieber skulle spille konsert i Trondheim.

– Det er noe helt eget med å spille på hjemmebane.

– En gjeng nerder

Bieber er imidlertid langt ifra den første stjernen Mona Berntsen har jobbet med. CV-en hennes rommer navn som Chris Brown, Alicia Keys og Justin Timberlake, og i 2019 stod hun på scenen sammen med Madonna under pauseinnslaget på Eurovision Song Contest i Israel.

– Madonna er en artist jeg nesten ikke turte å drømme om, fordi det var så langt borte fra min generasjon. Å få jobbe med henne, og se at hun har klart å bevare kjærligheten for det hun gjør i alle disse årene, var ekstremt inspirerende, forteller Berntsen.

– Hun er en av de få som kan navnet på alle de som er i rommet. Hun er så inspirerende på alle plan. Kjempehyggelig, men streng. Det er fordi hun er så glad i det hun gjør. Hun er perfeksjonist, og det synes jeg bare er gøy.

Den norske 32-åringen beskriver forholdet mellom artister og dansere som nært.

DANSET MED MADONNA: Fra pauseinnslaget under Eurovision Song Contest i Israel i 2019. Foto: Orit Pnini/AFP/NTB

– Det er jo vi som deler scenen. Vi blir ekstremt tette og lever ganske oppå hverandre. Men det er det som er så inspirerende. Vi er en gjeng nerder sammen i et rom som elsker det vi gjør, som får lov til å dele den lidenskapen sammen.

Fra Eiksmarka til Hollywood

Dansegleden ble vekket i Mona Berntsen allerede som liten jente, og etter seieren i «So You Think You Can Dance – Scandinavia» i 2008, skjøt karrieren fart. Hun fikk kontrakt med talentbyrået Bloc Talent Agency, og som 19-åring flyttet hun fra Eiksmarka i Bærum til USA.

AKTIV JENTE: Mona Berntsen drev med dans, tennis, korps og fotball i oppveksten. Foto: Privat

– Når jeg ser tilbake nå tenker jeg: «Gud, jeg var jo bare barnet».

Berntsen kunne ha opptil seks auditions hver dag; en tilværelse hun beskriver som beinhard.

– Du kommer inn i et rom med 800, hvor alle er gode. Du må til slutt bare tro på deg selv og ville det nok selv. Jeg fikk kanskje 100 nei før jeg fikk ja.

– Hva tror du er grunnen til at du har blitt så god?

– Kjærlighet til dansen. Jeg hadde ikke holdt ut hvis jeg ikke elsket dans. Man sier at det tar 10 000 timer å bli ekspert, men man kan ikke tenke sånn. Man må elske det, sier 32-åringen.

Resultatet av en barnedrøm

Mona Berntsen, som har levd turnélivet hele sin voksne karriere, er åpen om at hun på et tidspunkt kommer til å legge opp.

– Jeg signerer jo bort store deler av mitt liv til dette, er mye borte og lever i koffert. Det kommer nok en dag hvor jeg vil noe annet og mer.

– Akkurat nå har jeg signert en kontrakt til mars neste år, så frem til da er jeg på turné og gjør dette, fortsetter hun.

Mellom konserter, trening og reising har 32-åringen også debutert som barnebokforfatter. Målet med bokserien «Flow» er å inspirere andre unge til å drømme stort.

– Jeg er nok et resultat av en barnedrøm. Det jeg lever av er jo det jeg drømte om som tiåring, forteller danseren.

– Hva er dine beste råd til unge der ute?

– Tør å stole på deg selv, tør å skille deg ut og tro på deg selv.