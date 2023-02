Nordmannen sikter mot verdensrommet neste år – mørbanket av treningen

I fjor var Afghanistan-veteranen, industridesigner og tobarnsfar Nima Shahinian (40) i full gang med astronaututdanning utenfor Moskva.

Så invaderte Russland nabolandet Ukraina.

– Fra det øyeblikket ville jeg ikke være med på det, forteller Shahinian til God morgen Norge.

Etter invasjonen trakk han seg nemlig fra det russiske samarbeidet.

Da kunne den store astronautdrømmen bli knust. Gnisten som ble tent i barndommen. Drømmen om å være vektløs, sveve i lufta og å se jorda fra utsiden.

Men nå er drømmen nærmere enn noen gang.

Én hel dag med dotrening

Allerede har noen av drømmene blitt oppfylt – under astronauttreningen i Russland.

Der tok han grunnutdanning, som å lære å fly rakett, ta rakettlappen, lære å bruke romdrakt, lage mat i verdensrommet og å gå på toalettet.

TRENING: Nima Shahinian på grunntrening i Russland. Foto: Jan Kenneth Diesen, FUSE/NTB

– Dobruken er svært avansert. Man bruker 15 minutter på å klargjøre doen, sier Shahinian og utdyper:

– Tiss og bæsj vil flyte i rommet, derfor må man tisse inn i en «støvsugertype» og bæsje i en pose. Jeg brukte én dag på å lære meg det.

Følte seg mørbanket

Det er mye som skal læres, blant annet å fly rakett i simulator, iført romdrakt i fem timer.

– Det er en vond drakt å fly med og å bevege seg i. Romdrakten er i seg selv et romskip, formet som menneske, forklarer 40-åringen.

I tillegg trener de med romdrakten under vann i ni timer for å øve på vektløshet:

– Den veier godt over 200 kilo og er trykksatt med 5,9 psi. Det betyr at det er masse trykk i drakta. Hvis noe begynner å lekke, kan det være stor fare.

«ROMVANDRING»: Med romdrakt i vann, trener de på vektløshet. Foto: Privat

Ifølge astronautkandidaten kan treningen være farligere enn selve oppskytningen og det å være i verdensrommet:

– Vi har et trykk her på jorden, som gjør at romdrakter med trykk kan eksplodere. Det er ingen forsikringsselskaper i Norge som forsikrer astronautkandidater.

Utdannelsen var svært fysisk krevende og bød på lange dager. De startet hver dag klokken 07.00 og kunne holde på i mange timer.

– Noen øvelser og treninger var så tøffe at vi kun hadde den ene øvelsen den dagen på grunn av påkjenningen, slik som da vi ble satt inn i verdens største sentrifugemaskiner, forteller han.

Noen øvelser tok fem timer, andre ni timer og de lengste opp mot 16 timer.

– Kroppen ble mørbanket, sier afghanistanveteranen.

I tillegg til de fysiske øvelsene, er det mental og medisinsk testing og mye teori.

Kan bli første nordmann i verdensrommet

Shahinian er altså ferdig utdannet, er astronautkandidat og kan bli den første nordmannen i verdensrommet.

– Jeg mener rakettlappen er den kuleste «lappen» å ha, sier han med et stort smil.

KLAR: Shahinian ser barndomsdrømmen nærme seg. Foto: Privat

Nå mangler 40-åringen «bare» en rakett å fly med:

– Vi må til USA, jobber med oppskytningsdatoer, hva slags oppdrag vi skal gjøre, om vi skal docke til romstasjonen eller fly rundt månen.

Det gjenstår altså et stykke arbeid, men drømmen kommer stadig nærmere:

– Vi er i disse dialogene, men vi er ganske nærme. Vi jobber målrettet med å gjennomføre dette prosjektet, sier han bestemt.

– Mitt personlige mål er mai 2024. Det finnes noen indikasjoner på at det er noen ledige raketter da, men jeg tør ikke å love noe helt ennå, sier den håpefulle astronautkandidaten.

Jobber for at flere kan reise i verdensrommet

Snart håper Shahinian at han, og andres, barndomsdrøm blir oppfylt.

Som systemorientert designer og astronautkandidat, arbeider Shahinian med å designe en ny utdanningsinstitusjon på vegne av blant andre Space Adventures.

– Vi jobber med å se hvordan man kan utdanne profesjonelle, men kommersielle astronauter.

Stadig flere kommersielle aktører gir privatpersoner muligheten til å reise i verdensrommet.

ASTRONAUT: Nima Shahinian jobber for å utdanne flere astronauter. Foto: Privat

– Selv om noen har råd til å kjøpe sete, som koster ubeskrivelig mye penger, er ikke «romturisme»-begrepet rettferdig, mener astronautkandidaten og forklarer:

– De menneskene må også kvalifiseres på lik linje med andre astronauter og må gjennom komplett utdanning.

– Man kan ikke reise til verdensrommet uten fullverdig utdanning, og ikke minst kvalifiseres fysisk og medisinsk, sier han.

Trenger flere astronauter

Nå ønsker Space Adventures å endre rollen fra turisme til å bli en utdanningsinstitusjon for profesjonelle aktører i verdensrommet.

– Vi kommer til å trenge flere astronauter i fremtiden, og da snakker jeg ikke om ti-femten-tjue år, men om tre-fire år, mener Shahinian.

FLERE ASTRONAUTER: Nima Shahinian mener man trenger flere astronauter i nær fremtid. Foto: Jan Kenneth Diesen, FUSE/NTB

Shahinian forklarer at statlige aktører ikke har kapasitet til å utdanne nok til arbeidskapasiteten som trengs i verdensrommet, derfor trengs det andre aktører:

– Det kan sammenligne med Nordsjøen: Staten forvalter midlene, men det er kommersielle aktører som gjør dykkingen og byggen av plattformene, forklarer han.