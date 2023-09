Nora Angeltveit (33) trodde ikke hun kunne bli gravid:

Komiker og influenser Nora Angeltveit forbereder seg til en ny fase i livet – i oktober blir hun mamma for første gang.

Hun deler åpent om sine tanker rundt det uplanlagte – og overraskende svangerskapet.

Angeltveit trodde nemlig ikke hun kunne bli gravid. Hun forteller at hun hadde fått beskjed om at hun mest sannsynlig ikke kunne bli gravid, hvert fall ikke uten hjelp.

Men så ble livet snudd på hodet få dager senere.

Hun var hos legen i januar. Da skulle hun utredes for endometriose.

– Jeg har hatt veldig mye mensensmerter. Men gynekologen var opptatt av at det ikke var noen egg som hun kunne se. Så sa hun at vi måtte finne ut av det med disse eggene først, forteller Nora Angeltveit til TV 2.



Sluttet på prevensjon



Hun forteller at hun ble litt stresset og dro til en fertilitetsklinikk.

– Han sa akkurat det samme, tok masse blodprøver og at det ikke var noen egg å se, sier hun og fortsetter:



– Jeg tenkte: «Herregud, jeg har jo ikke lyst til å bli gravid og det går fint det, på en måte».

Da sluttet hun på prevensjonsmidler. Så gikk det ti dager.

Foto: Instagram: @noraangeltveit

– Plutselig en dag var jeg én dag over menstruasjon, og da skjønte jeg at: «Jeg tror kanskje jeg er gravid». Og det stemte.

Hun forteller at det var to intense uker.

– Mamma ble veldig lei seg for at hun ikke skulle få barnebarn, og kjæresten min ble kjempelei seg. Jeg var midt oppi jobb, så jeg tenkte at jeg ikke hadde tid til å forholde meg til det her.

– Min mulighet



Før alt dette skjedde hadde 33-åringen alltid tenkt at dette med barn lå langt fram i tid.

– Jeg tenkte at det skjer om ti år, jeg tenkte ikke så langt – for da er jeg jo 44, sier hun og smiler og fortsetter:

– Det var ikke noe for meg, jeg skulle bare leve livet og dyrke karriere og alt det der. Det er lenge til jeg skal ha barn, tenkte jeg.

Komikeren kaller det for et «Oslo-syndrom».

– Det å bare vente så lenge som mulig. Jeg tenker jo at jeg er 25 år og at folk kanskje ser rart på meg når jeg går i butikken: «For en ung tenåringsmor du er, som går rundt gravid», sier hun lattermildt.

Men hun er 33 år.

– Jeg er jo ikke så ung lenger. Det er noe med at jeg har mange single venninner, som lever det livet der og man har ikke helt funnet ut hva man skal gjøre med karriere og alle de tingene.



– Men så er det vel sånn at man kanskje aldri er helt klar for barn? Noen er jo det, men jeg følte at det var skummelt og at det skulle være lenge til.

Så da hun ble gravid var det overraskende.

– Det var et sjokk. Men samtidig så ble jeg sånn: «Okei, kroppen min funker». Jeg hadde jo fått vite at jeg mest sannsynlig ikke kunne få barn, så da tenkte jeg at dette er vel min mulighet. Da var det egentlig ingen tvil.



Gruer seg til fødsel

Graviditeten beskriver hun som fin.

– Jeg merker at det skjer noe med hormonene sånn naturlig. Det er hyggelig å kjenne liv. Jeg føler meg bra og komfortabel gravid. Jeg trodde jeg skulle syns det var rart at magen vokser og at det var ukjent, men jeg syns det har vært hyggelig å være gravid – overraskende fint.

Angeltveit deler åpent om sine tanker rundt det å få barn. Hun har vært åpen om at hun er engstelig for å ikke føle den tilknytningen til barnet sitt.

– Jeg tror bare aldri at jeg har hatt noe forhold til barn. Jeg har aldri holdt et barn, jeg liker kanskje ikke barn så godt. Så det har jo vært litt sånn: «Kommer jeg til å like mitt eget barn?». Da sier folk sånn: «Jeg likte heller ikke barn, men du elsker ditt eget barn», så jeg stoler på det, forteller hun.



Selve fødselen er noe hun tenker på hver dag, nå som det nærmer seg.

Foto: Camilla Blok / TV 2

– Jeg gruer meg til fødsel, det må jeg innrømme. Hver dag. Det er noe av grunnen til at jeg kanskje ikke ville ha barn også, for jeg føler ikke at jeg trenger å gå gjennom en fødsel i livet mitt.

Hun forteller at hun spurte om keisersnitt med én gang.

– Så skjønner jeg jo at det er like komplisert. Jeg må bare tenke at veldig mange kvinner har gjort dette før meg, så jeg må bare bite tenna sammen. Jeg er redd for smerten, selvfølgelig, og det ukjente. Det virker som en ganske brutal opplevelse.

Trengte råd

Hun gikk i gang med en podkast da hun fikk vite at hun var gravid – «Er det noe liv?».

– Jeg kan ingenting om barn. Så jeg tenkte at nå trenger jeg å snakke med folk og få råd – og kanskje litt annerledes råd enn de typiske som glamoriserer det å få barn, at det er så fint og flott – og det er det helt sikkert. Men jeg ville høre flere sider av saken.

Angeltveit har intervjuet kjendiser om deres erfaringer med barn.

Foto: Instragram: @noraangeltveit

– De har kommet med gode råd, men også mange skrekkhistorier. Det er jo noen som har vært gjennom helt ville fødsler. Det er ganske brutalt, men jeg sitter jo her og smiler og er glad, så alt ordner seg.

Snart blir hun mamma og hun føler at dette har hjulpet på i forberedelsene.

– Jeg har fått masse råd om ting de ikke ble fortalt, men som jeg vet nå da. Jeg har hørt om ting som skjer under fødsel, konsekvenser etter fødsel – at bare det å gå på do nesten kan være som å føde på nytt.

– Og at det er helt vanlig å se på barnet sitt og tenke at man angrer litt, akkurat nå. Man er ikke en dårlig mor om man to sekunder tenker: «Å gud, hva var det jeg gjorde, jeg angrer». Så smiler barnet, og så er alt fint og flott igjen. Det er helt normalt.