­– Noen hunderaser er mer truet enn pandaen

TRUET: Eksperter mener at rasen Engelsk bulldog riskikerer å dø ut, dersom det ikke gjøres mer for å redde rasen. Foto: Timothy A. Clary

MÅ STANSES: Daglig leder i Dyrebeskyttelsen, Åshild Roaldset, mener hunder lider på grunn av måten de avles på. Foto: Dyrebeskyttelsen

Daglig leder i Dyrebeskyttelsen kaller dagens avl et svik mot hundene våre.

– Dette kan man ikke holde på med i hundre år til. Da går det skikkelig galt, sier Åshild Roaldset.

I første episode av den nye sesongen av dokumentarserien «Norge bak fasaden» på TV 2 kommer hun med en dyster spådom.

– Flere hunderaser vil dø ut som følge av manglende genetisk mangfold.

For å stanse det Dyrebeskyttelsen mener er uetisk avl på hunderasene Engelsk bulldogg og Cavalier king charles spaniel gikk de til slutt til domstolene.

Saken startet i 2021. Da ga Oslo tingrett Dyrebeskyttelsen medhold og forbød avl på begge hunderasene.

I lagmannsretten ble konklusjonen todelt. Under strenge restriksjoner kunne man fortsette avl på engelsk bulldog, men ikke på cavalier.

ULOVLIG Å AVLE: Mange hunder av rasen cavalier king charles spaniel har store helseutfordringer. Foto: Mikkel Bigandt

I høst kom Høyesterett til samme konklusjon. Avl på cavalier i Norge er nå forbudt ved lov.

Jakten på ideal-hunden

Gjennom flere tusen år har mennesker avlet frem ulike hunderaser. Det hele startet med ulven. Alle hunderaser stammer fra ulv.

FORFEDRE: Alle hunder stammer fra ulvene. Foto: TV 2/Scanpix

Hundeavl påvirkes av internasjonale rasestandarder, der man beskriver en slags «ideal-hund» for hver rase.

Dyr som er nært beslektet er mer like. Det har ført til at hunder som ligner rasestandardens «ideal-hund» brukes mest i avl. Over tid kan det føre til at den genetiske variasjonen i en rase blir mindre og mindre.



Denne reproduksjonen mellom genetisk nære slektninger kalles innavl og kan få store negative konsekvenser.

Forskning viser at høy innavlsgrad fører til større risiko for å utvikle og videreføre skadelige sykdommer. En amerikanske forskningsrapport fra 2021 har undersøkt den genetiske innavlsgraden hos 227 ulike hunderaser, og snittet er på 25 prosent. Det tilsvarer avkom fra biologiske søsken.

INNAVLSGRAD: Forskning viser at populasjonen hos de fleste hunderaser er nært beslektet. Kilde: Bannasch m. fl. 2021. Foto: Grafikk: Novebmerfilm/ TV 2

– Å avle på dyr med høy innavlsgrad er uten tvil risikosport, sier leder i Dyrebeskyttelsen Åshild Roaldseth.



Kun fem generasjoner

Norsk Kennel Klub (NKK) er en interesseorganisasjon for norske hundeeiere. De har 100.000 medlemmer i Norge og skal legge til rette for sunn hundeavl.

På deres nettsider finnes det en hundedatabase som heter Dogweb, hvor man kan søke opp hunder som er registrert hos NKK. Her vil man også få oppgitt en innavlsgrad for alle hunder.

Resultatet baseres på at man teller fem generasjoner tilbake, for å definere innavlsgraden til den enkelte hund.

Kritikere hevder at dette ikke er tilstrekkelig for å fastslå en troverdig prosent. En begrenset stamtavle fungerer som et slektstre, men er begrenset av mangelfull informasjon om forfedrene.

Alle forfedre som har eksistert før det femte leddet i stamtavla blir nullet ut. Det fremstår derfor som at alle gener før generasjon fem bakover er «friske».

FRANSK BULLDOG: «Loupi», en av de første franske bulldogene som ble brukt til avl på slutten av 1800-tallet. Foto: Foto: Dogfiles

Ikke ment for eksakt beregning

– Vi er klar over at det ikke er mulig å beregne eksakt innavlsgrad kun basert på stamtavla. Disse hundene har vært avlet på i hundrevis av år, sier Anne Livø Buvik, kommunikasjonsrådgiver i NKK.

Hun sier at deres hundedatabase Dogweb ikke er ment til å gjøre den typen eksakte beregninger. Det er ment som et verktøy for hundeeiere, som skal gjøre det mulig å finne ut om to hunder bør pares eller ikke.

– Den er ment for å unngå at man parer hunder som dokumentert er i slekt, sier Anne Livø Buvik.

Buvik, som er kommunikasjonsrådgiver til NKK, mener det ikke trenger å være en sammenheng mellom innavlsgrad og økt disponering for arvelige sykdommer.

MANGE FRISKE HUNDER: Anne Buvik, kommunikasjonsansvarlig Norsk Kennelklubb mener det er viktig å fokusere på at det også finnes mange friske hunder. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Å undersøke foreldre og flere generasjoners helsetilstand kan være en vel så sikker måte som det å bare se på en innavlsgrad. Innavlsgraden alene forteller ikke om hunden er frisk eller syk. Den forteller bare at den genetiske variasjonen ikke er kjempestor, sier Anne Livø Buvik.

Buvik understreker at det er viktig å huske på at de fleste hunder er friske og har gode liv. Men hun forteller at NKK har et stort fokus på sunn hundeavl.

Blant annet jobber NKK med å utvikle avlsstrategier for over 160 hunderaser. De skal kartlegge de helsemessige utfordringene innenfor den enkelte rase, slik at de kan utvikler strategier for å løse disse på sikt.

– Engelsk bulldog vil dø ut

Odd Vangen er professor i husdyravl og genetikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU.

Han skriver både bok og underviser i faget «Etisk hundeavl» ved samme universitet. Vangen var fagvitne i rettssaken som førte til forbudet mot avl på Cavalier.

KRITISK: Professor i husdyravl og genetikk ved NMBU, Odd Vangen er bekymret for dyrevelferden. Foto: Privat

Han er svært kritisk til måten man avler hunder på i dag. Professoren mener at hvis det ikke gjøres endringer, så vil man se flere alvorlige lidelser hos hundene.

– Dette er ikke bare et problem for hundevelferden, men også et problem for samfunnet og de som eier dyrene, sier Odd Vangen til TV 2.

Professoren påpeker at det kommer få innrømmelser fra hundemiljøet knyttet til disse helseproblemene, og viser til at det er domstolen som har måttet stanse avl på rasen cavalier.

Han er enig med Åshild Roaldset fra Dyrebeskyttelsen når hun sier at flere hunderaser vil være truet i fremtiden.

Vangen tror at rasen engelsk bulldog vil dø ut dersom man ikke tar langt mer aktive grep enn i dag.

Noe av det viktigste vi kan gjøre for hundene er at kjøpere setter seg inn i sykdommene som rammer rasen. De må spørre seg selv om det er en hund de vil ha.

Professoren har et håp om at rasene som har god funksjonalitet og helse skal bli mer populære.

