Nærmere 5000 elever fullfører ikke grunnskolen

Tusenvis av elever går ut grunnskolen uten grunnskolepoeng. På 15 år er antallet over tredoblet. Økende fravær i skolen er trolig hovedårsaken.

Det er straks sommerferie for alle landets grunnskoleelever - og for avgangselevene er det avslutningen på ti års skolegang.

Men for mange av 10.-klassingene er seremonien på siste dag med roser og utdeling av vitnemål en vond opplevelse.

For et stadig større antall av landets elever forlater ti år med obligatorisk skole med såkalt manglende grunnskolepoeng.



Det vil si at elevene mangler standpunktkarakterer i mer enn halvparten av fagene på vitnemålet sitt.

Eller mer folkelig sagt; de fullfører ikke grunnskolen.

Forrige skoleår var det 7,2 prosent av 10.-klassingene, 4720 avgangselever, som gikk ut med såkalt manglende grunnskolepoeng.



7,2 prosent utgjør omtrent to elever i hver 10. klasse i landet.



Tallene for inneværende skoleår er ikke klare. Men mange frykter at situasjonen kan være enda verre i år.

Trolig sammenheng med skolefravær

Økningen i antallet elever som «ikke fullfører» grunnskolen har nemlig vært formidabel.

For i 2009 gjaldt dette 1352 elever – da var det bare 2,2 prosent av 10.-klassingene som gikk ut med manglende grunnskolepoeng.



Det betyr at antallet er mer enn tredoblet på under 15 år.

– Det er trolig flere årsaker til denne utviklingen, sier avdelingsdirektør Irene Hilleren i Utdanningsdirektoratet.



Elever som mangler grunnskolepoeng tilhører i hovedsak følgende elevgrupper:

*Elever med manglende vurderingsgrunnlag på grunn av høyt fravær.

*Elever som får spesialundervisning.

*Minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge.

Antallet elever som får spesialundervisning har imidlertid ikke økt nevneverdig, og bortsett fra en topp i 2022 som følge av flyktninger fra krigen i Ukraina har innvandringen i denne perioden vært relativt stabil.

Dermed er det mye som tyder på at økningen i antallet elever som går ut av 10. klasse med manglende grunnskolepoeng i stor grad må forklares ut fra et økende fravær blant elevene ved norske grunnskoler.

I spørreundersøkelsen «Spørsmål til Skole-Norge» våren 2021 ble skoleledere og skoleeiere spurt om mulige årsaker til økningen i andelen ordinære elever (ikke nyankomne) som ikke får beregnet grunnskolepoeng, opplyser Utdanningsdirektoratet (Udir).

SKOLEFRAVÆR: Irene Hilleren i Utdanningsdirektoratet forteller at høyt fravær er en av årsakene til den voldsomme økningen i antallet avgangselever med manglende grunnskolepoeng. Foto: Utdanningsdirektoratet

– Skolelederne oppgir høyt fravær og/eller utfordringer med psykisk helse som årsaker til at elever som ikke følger tilrettelagt opplæring, og ikke får beregnet grunnskolepoeng. I tillegg svarer mange av skolene som har elever uten grunnskolepoeng, at de opplever at antallet elever som har utfordringer med psykisk helse, har økt, sier avdelingsdirektør Irene Hilleren i Udir.

Økt risiko for frafall på videregående skole

Alle i Norge har rett til videregående opplæring.

Dermed kan elever som går ut 10. klasse med manglende grunnskolepoeng, søke inntak på videregående skole etter individuell behandling som det heter.

Hvor mange av de som ikke har «fullført» grunnskolen som faktisk søker videregående skole er uklart.

Men statistikken viser at sannsynligheten for at eleven gjennomfører videregående skole synker dramatisk hvis man mangler grunnskolepoeng.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det bare rundt 20 prosent eller én av fem av disse elevene som gjennomfører videregående skole på normert tid.

– Bølgen ikke kommet

TV 2 har tidligere skrevet flere saker om det økende fraværet i grunnskolen - noen omtaler det som skolevegring andre bruker begrepet ufrivillig skolefravær.

Elevene som blir borte fra skolen blir stadig yngre.

Og mange fortvilte foreldre har opprettet ulike grupper i sosiale medier der de søker råd og trøst.

På Nittedal ungdomsskole er situasjonen kritisk. Der har nå en av fem elever har et såkalt bekymringsfullt høyt fravær på over 10 prosent.

Av 400 elever på denne skolen er nå mer enn 15 nærmest totalt fraværende.

PROBLEM: Ved Nittedal ungdomsskole er mer en 15 elever nærmest helt fraværende. Foto: Erik Edland / TV 2

Rektoren ved skolen, Sverre Johannessen, tror vi kommer til å se en økning i antallet elever som ikke fullfører videregående skole i tiden fremover som følge av det økende fraværet i grunnskolen.



– Jeg tror vi kan forvente at gjennomføringsgraden i videregående skole vil synke de kommende årene. Denne bølgen har ikke slått ut fullt der ennå, sier Johannesen.



BEKYMRET: Rektor Sverre Johannesen tror vi vil se et økt frafall på videregående skole fremover pga det store fraværet på grunnskolen. Foto: Erik Edland / TV 2

Ifølge Utdanningsdirektoratet har åtte av ti som begynte på videregående skole i 2015 fullført med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem til seks år.

– Det blir viktig for oss å følge med på utviklingen fremover, og se om økningen i antall elever med manglende grunnskolepoeng slår ut i lavere gjennomføringstall i videregående opplæring, sier avdelingsdirektør Irene Hilleren i Udir.