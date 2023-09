Mors pizza i langpanne

Slik fikk jeg servert pizza på fredagskvelden. Rester av pizza ble satt i kjøleskapet og brukt til nistemat, eller fryst ned i porsjonsbiter.

Dette trenger du:

Pizzadeig:

9 dl hvetemel, evt speltmel

1 pk gjær

1 1/2 ts salt

1/2 ts sukker (kan sløyfes)

5 dl lunkent vann

1/2 dl olivenolje

Pizzafyll:

300-400 g kjøttdeig eller karbonadedeig

1 løk

1-2 feddhvitløk

Ca. 150 g sopp/champignon (kan sløyfes)

3 ss tomatpuré

1 boks hermetiske tomater

2-3 ts oregano eller blandet urtekrydder (har du hatt krydder stående lenge i kjøkkenskapet bruk 3 ts)

1/2 ts sukker (kan sløyfes)

Salt, pepper

Ca. 1 liter revet hvit ost, eller mer for de som vil ha en skikkelig ostetopping på pizzaen

Slik gjør du:

Begynn med å lage deigen. Lag gjerne deigen i en kjøkkenmaskin.

Bland det tørre i bakebollen. Fersk gjær smuldres inn i det tørre. Tilsett lunkent vann og elt sammen til en glatt deig, tilsett olje mot slutten. Elt gjerne 8-10 minutter, til deigen blir glatt og slipper bakebollen. Dekk til og la deigen heve til dobbel størrelse 45-50 minutter.

Tips: Bruker du kaldt vann og halverer mengden gjær, la deigen heve 8-10 timer i romtemperatur.

Varm ovnen til 220 grader.

Fyll: Finhakk løk og hvitløk og stek i en stekepanne med høyrekanter eller en vid kasserolle. Røre-stek til en kornete masse. Tilsett tomatpuré og la steke 3-4 minutter, før hermetiske tomater og krydder tilsettes. Koke opp og la småkoke/trekke til en fyldig saus. Smak til med salt, pepper, sukker og eventuelt mer urtekrydder.

Kjevle den ferdig hevede pizzadeigen til en tykk bunn på et ark bakepapir. Legg et fuktig klede under, da holder bakepapiret seg i ro mens du kjevler. Kjevle ut/klapp ut deigen til den dekker bakepapiret og er like tykk over det hele. Særlig i kantene, da unngår at de blir sprø og for hardt stekt.

Fordel fyllet jevnt utover bunnen. Dryss med rikelig revet ost. Stek på midterste riller i varm stekeovn ca. 25 minutter. Steketid avhengig av hvor tykk bunnen er.

Tips til kjøttfri pizza: Erstatt kjøtt med vegisterdeig eller linser/bønner, og bruk gjerne revet gulrot, sellerrot og finhakket paprika i tillegg.