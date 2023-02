Mobbeofferet takker kjendiskokken for å bli sett: – Har alltid vært der

Rådmannen i Seljord kommune, Rikke Raknes, sier dette i en kommentar til God morgen Norge / TV 2:

«Det er ei sterk historie Christoffer fortel, og vi beklagar at vi som kommune ikkje har gjort ein god nok jobb. Vi vil veldig gjerne lære av det Christoffer har opplevd. Det er andre personar i ulike roller i kommunen i dag, men ansvaret vårt er det same.

Vi har som målsetting at alle barn og unge i kommunen vår skal ha eit trygt og godt skulemiljø og at dei har det godt på fritida. Det er trist og leitt å høyre om Christoffers opplevingar. Samstundes er det bra at Christoffer vel å dele historia si, slik at vi og andre kan ta lærdom av det som har skjedd.

Vi har vore i dialog med Christoffer, og inviterte han til eit møte med oss da vi vart kjend med saka for fyste gong for eit drøyt år sidan. Målet med eit slikt møte var at vi som kommune kunne lære, slik at andre ikkje treng å oppleve det som Christoffer gjorde. Og kanskje at det og kunne vere til hjelp for Christoffer. Christoffer ønska ikkje eit slikt møte.

Seljord er med på den nasjonale satsinga «Inkluderande barnehage- og skulemiljø». Vi har dei siste åra arbeidd ekstra mykje med å skape gode rutinar på alle skulane, på alle trinn og i alle klassar, slik at dei tilsette kan arbeide systematisk for å utvikle eit enda betre skulemiljø for elevane våre. Vi jobbar kontinuerleg med å førebygge mobbing, og har det som tema både administrativt og politisk.

Christoffer er eit utruleg flott forbilde! Det krev stort mot å vere så open, og vi skal lære av det som har vore!

Vi gler oss veldig over at Christoffer lykkast så bra med det han gjer i dag, og vil gjerne nytte anledninga til å ynskje han lykke til vidare!»