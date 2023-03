«Mesternes mester»-profilen blir mamma: – Spent på hvordan egoistiske Kristin skal håndtere dette

GOD MORGEN NORGE: – Det tok litt tid før jeg aksepterte at noen andre skulle ta over kroppen min, forteller Kristin Holte.

Kristin Holte (36) imponerte stort i årets «Mesternes mester». Der stakk hun av med andreplassen.

Den tidligere verdensmesteren i functional fitness går snart inn i en ny fase i livet. Hun er gravid, og i år blir 36-åringen mamma for aller første gang.

Nå forteller hun om den nye hverdagen med en baby i magen.

BLIR MAMMA: Kristin Holte (36) har imponert i «Mesternes mester», nå er hun gravid og i år blir hun mamma for første gang. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Jeg må innrømme at det er rart. Det er spennende, litt skummelt, men også veldig fint. Det tok litt tid før jeg aksepterte at noen andre skulle ta over kroppen min, forteller hun til God morgen Norge.

– Jeg er ikke viktigst lenger

Hun gleder seg til å ta fatt på rollen som mamma.

– Nå kjenner jeg på at det er et privilegium å få lov til å gjøre det, og oppleve dette, og se hvordan det går, sier hun.

Holte innrømmer også at hun er spent på hvordan hverdagene vil bli framover.

– Jeg er litt spent på hvordan egoistiske Kristin skal håndtere dette, men kanskje det er dette som skal til for å kjenne at jeg er ikke viktigst lenger, forteller hun.

EN STERK ANDREPLASS: Kristin Holte (t.v) fikk en andreplass i årets «Mesternes mester». Olaf Tufte (t.h) stakk av med seieren. Foto: Heidi Marie Gøperød, Nordisk, Banijay / NRK

Identitetskrisen

Kristin har vært aktiv siden hun var liten. Hun var blant annet innom langrenn, turn og friidrett.

– Da jeg var fjorten år bestemte jeg meg for å bli verdensmester, forteller hun.

Etter hvert fant hun ut at det var stavhopp hun ville bli best i. I 2009 ble hun norgesmester i stavhopp, men til slutt måtte hun legge opp på grunn av skader.

– Jeg hadde tretthetsbrudd i begge leggene og måtte legge opp, forteller hun og fortsetter:

– Den følelsen av å bli tvunget til å legge opp uten å få ut potensialet mitt, det var veldig kjipt. Da fikk jeg en liten identitetskrise.

– Dette jeg har trent for hele livet

Det skulle gå noen år før Kristin fant idretten som skulle prege resten av idrettskarrieren hennes.

Da hun var 26 år oppdaget hun CrossFit.

– Jeg skulle egentlig bare bruke det som en treningsform, men etter noen få måneder kicket konkurranseinstinktet inn. Da skjønte jeg at det er dette jeg har trent for hele livet. Dette er min idrett, sier hun.

Hun forteller til God morgen Norge at det var en god følelse å kunne kjenne på det å finne sin idrett og CrossFit var noe som passet for henne.

Den harde jobbingen og innsatsen hun la ned resulterte i en verdensmestertittel i functional fitness i 2021.

Noen år før det endte hun opp på en andreplass i toppkonkurransen CrossFit Games. I fjor la hun opp.

– Da jeg sluttet med stavhopp som 26-åring bestemte jeg meg for at det er jeg som skal bestemme når jeg skal legge opp neste gang. Jeg vil ikke at det skal bestemmes av en skade eller andre ting. Det å kunne kjenne på at jeg har fått ut det jeg er god på og gi seg på topp er en seier for meg, forteller Holte.

– Hadde aldri vært der jeg er i dag uten mental trening

36-åringen sier at mental trening har gitt henne den grunnmuren som gjør at hun føler at hun håndterer nedturer og utfordringer på en annen måte.

– Jeg har jobbet mye med hodet og mental trening. Det startet da jeg begynte med CrossFit i 2013.

I starten tenkte Holte at hun ikke hadde bruk for mental trening, men det endret seg.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri hadde vært der jeg er i dag uten mental trening. Jeg har brukt masse ulike verktøy. En ting er takknemmelighet, og det å sette seg et mål for dagen. Videre er det å evaluere for å bli en prosent bedre hver eneste dag.

Hver eneste dag i ti år har Kristin gjort de samme mentale øvelsene.

– Det har gjort at jeg har fått en grunnmur. Spesielt det å være takknemlig. Det kjente jeg på da jeg kjørte hit og så på den fantastiske rosa himmelen. Det å være takknemlig for små ting gjør at det som skjer på trening, ikke er så viktig om det går dårlig.

– Jeg har jobbet hardt for dette siden jeg var liten, og drevet med mange type idretter. Jeg har alltid hatt lyst til å bli bedre i alt mulig. Det er godt å kjenne at kroppen får til ting man ikke trodde man skulle få til, forteller hun.

– Aldri vært glad i den type oppmerksomhet

Etter at hun var med i årets sesong av «Mesternes mester» har mange fått øynene opp for den tidligere CrossFit-utøveren.

Holte innrømmer at det har vært annerledes for henne med så mye oppmerksomhet.

– Jeg har aldri vært glad i den type oppmerksomhet. Jeg har bare hatt lyst til å trene, være i gymmen for meg selv og trene hardt – og så gå ut på konkurransegulvet og la prestasjonene tale for seg.

MESTERNES MESTER: Etter at Kristin Holte var med i programmet har mange fått øynene opp for den tidligere CrossFit-utøveren Foto: Heidi Marie Gøperød, Nordisk, Banijay / NRK

Holte forteller at hun har fått masse fine meldinger og kommentarer etter deltakelsen i programmet.

– Det varmer i hjertet, sier hun.

Nå jobbes det med at functional fitness skal bli en OL-gren, men det ligger ikke noe «comeback» i fremtidsplanene hennes med det første.

– Det hadde vært helt fantastisk å kunne delta i OL, men det er nok litt for sent for min del, sier hun.