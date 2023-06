Mener norske barn starter for tidlig på skolen

BEKYMRET: Andreas Stien-Leendres er bekymret for skolehverdagen til norske elever som han mener er årsaken til det stadig økende skolefraværet i norsk skole. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Andreas Stien-Leenderts sitter i klasserommet på Høyenhall skole i Oslo der han underviser til daglig.

Elevene hans er ute og nyter finværet i storefri.

Barneskolelæreren er svært engasjert når han snakker. Etter å ha fulgt utviklingen i norsk skole fra klasserommet i snart 20 år har han mye på hjertet. Så mye at han tidligere i år kom ut med boken med den ikke altfor optimistiske tittelen «Skolen er ikke for alle».



SKOLEN ER IKKE FOR ALLE: Andreas Stien-Leendres har skrevet bok om den norske skolen, som han mener ikke er for alle. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Utslitte elever

Stien-Leenderts mener skolen har beveget seg i feil retning. Mer skole, mer testing, mer press – alt dette er med på å slite ut elevene fullstendig, hevder han.

– De er så slitne. Mange av elevene er helt utslitt. Og jeg ser tendensen allerede på de lavere trinnene, sier han.

Ifølge den engasjerte læreren har elevene fått 1359 timer ekstra på skolen siden 1997 da 6-åringene kom inn. Dette tilsvarer ikke bare ett, men to ekstra skoleår.



SLITNE: Ifølge Andreas Stien-Leendres gjør presset i skolen at mange av elevene blir utbrente. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

– I tillegg er den vurderings- og testorienterte skolen som har fått herje i 20 år en bidragsyter til at elevene er slitne og derfor kan utvikle skolefravær, mener læreren.

Økt fravær

I en serie artikler har TV 2 skrevet om det økende problemet med skolevegring og ufrivillig skolefravær i den norske grunnskolen.

Ved enkelte skoler har så mye som 20 prosent av elevene det som omtales som et bekymringsfullt fravær.

Selv om det ikke finnes eksakte tall på hvor omfattende problemet er, fordi det ikke registreres skolefravær i grunnskolen fra 1.- 9. klasse på nasjonalt nivå, tyder det på at minst 30.000 elever i grunnskolen har et så stort fravær at det er grunn til bekymring.

En av Norges ledende forskere på temaet mener at tallet kan være dobbelt så høyt – altså 60.000 barn.

MYE PLASS: Et stadig økende antall elever holder seg borte fra skolen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hjelpeapparatet forteller at det ikke er uvanlig med elever som ikke har vært på skolen på 4-5 år.



Og elevene som vegrer seg for skolen, blir stadig yngre.

– Vi som jobber i skolen, vet at skolefraværssakene har skutt i været, sier Stien-Leenderts.

Rammer alle

Læreren har selv opplevd flere saker med elever som ikke kommer seg på skolen. Det går inn på ham.

– I starten så jeg på det som et nederlag og tenkte mye på hva jeg gjorde feil som medførte at elevene mine ikke kom seg på skolen, sier han.

Han innrømmer også at han for noen år siden tenkte at det måtte ha noe med forholdene hjemme å gjøre når elevene ble borte fra skolen. Eller at det var noe galt med eleven.

NEDERLAG: Andreas Stien-Leendres har spurt seg selv mange ganger hva han som lærer kan gjøre annerledes for at elevene ikke skal oppleve skolen som så skremmende at de holder seg hjemme.. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det tror han ikke lenger, for dette skjer med elever fra alle samfunnslag og fra alle miljø. Det skjer med barn av foreldre med alle slags yrker – også med lærerbarn.

Stien-Leenderts forteller at han, som mange andre lærere, gransker seg selv daglig. Han spør seg hva det er han gjør som lærer som kan bidra til at elevene ikke kommer seg på skolen.

– Jeg har konkludert med på at det er systemet som er problemet. Det er ikke for å frikjenne meg selv, men fordi dette skjer overalt. Så dette må være en systemsvikt, sier læreren.

– En tabbe



I boken «Skolen er ikke for alle» peker han på flere ting i skolen som har endret seg – og som han mener har betydning for at vi nå har havnet i en situasjon der stadig flere elever faller ut av skolen allerede på barnetrinnet.

Læreren hevder at vi i Norge har beveget oss fra enhets- eller fellesskole, til en konkurranseskole.

Han mener også at seksårsreformen var et stort feilgrep.

– Det var en kjempeetappe rett og slett at vi sendte 5- og 6-åringene i skolen. Spesielt med det økende faglige trykket som vi har sett, sier han.

LITE LEK, MYE FAG: Lærer Andreas Stien-Leendres mener 6-årsreformen var en tabbe - og at førsteklassingenes skolehverdag er for faglig. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

For ifølge Stien-Leenderts er det ikke en skole fylt med lek som møter de yngste elevene, slik intensjonen var i utgangspunktet.

Hans erfaring er at skoledagen for 5- og 6-åringene stort sett tilbringes ved pulten. Det er tester allerede i første skoleår og undervisningen har blitt mer og mer ensrettet med fokus på de teoretiske fagene på bekostning av de praktiske og estetiske fagene.



Han mener derfor at reformen bør reverseres.

– Spør du meg, så bør vi reversere denne seksårsreformen, og vi bør ta seksåringene tilbake igjen i barnehagen.

«Det ekstroverte klasserom»



Stien-Leenderts tror det er flere elever som av ulike grunner ikke føler seg trygge på skolen i dag. Og at dette er en medvirkende årsak til det de nå ser med økende fravær ved alle landets skoler.

– Vi vet fra forskning at nesten 90 prosent av elevene med ufrivillig skolefravær føler seg utrygge på skolen. Vi må derfor oppdage signalene på utrygghet tidlig. Magevondt og hodepine er vanlige signaler som er et uttrykk for en eller annen utrygghet, sier han.



TIMEPLAN: De teoretiske fagene har fått alt for stor plass på timeplanen i dagens skole, mener Stien-Leenderts. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I tillegg mener han at dagens klasserom i stor grad er laget for de utadvendte elevene. Det forventes nå at alle elevene bidrar muntlig. Og det er ofte gruppearbeid og presentasjoner foran hele klassen.

– Det er en fin egenskap å kunne ta ordet og snakke foran andre, men vi er ikke like, sier Stien-Leenderts.

Han er kritisk til det han kaller «det ekstroverte klasserommet» som han mener i seg selv er en bidragsyter til at elevene blir utslitt og stresset – og som dermed fører til økt skolefravær.

– Jeg tror denne forventningen om at alle elever må si noe foran klassen, er med på å skape en utrygghet som gradvis kan føre til skolefravær.

Flere voksne og mindre stress

– Hva kan man så gjøre for at elevene ikke skal bli utrygge og utbrente og få en skolehverdag som gjør at de holder ut?

– Vi må ha et større lag rundt elevene og læreren, mener Stien-Leenderts.

ALENE: Andreas Stien-Leendres ønsker seg flere pedagoger og voksenpersoner inn i klasserommet for å skape et godt og trygt læringsmiljø for alle elevene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han mener vi både må ha flere pedagoger i klasserommet, og også andre yrkesgrupper – i det hele tatt flere voksne som kan se elevene og skape et godt læringsmiljø.

– Også tenker jeg at jeg som lærer må gjøre det jeg kan for å minske presset og stresset for elevene.



LANG VEI TILBAKE: Når skolefraværet først har blitt problematisk er det vanskelig å få barna tilbake på skolen igjen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

For når elevene først har fått en problematisk skolefravær, er veien tilbake ofte lang.

– Selv om man da kommer inn med mange gode tiltak, så er barna da så slitne og de har gjerne fått disse utbrent-tendensene. Det bekymrer meg når vi ser det allerede på de lavere trinnene.