Maud Angelica om dronningen: – Hun er en fin lærer

KUNSTEN: Maud Angelica Behn har mental helse som sin hjertesak og har laget to malerier sammen med sin kunstner-kollega Lavrans Borgen. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

Maud Angelica Behn sin tale i begravelsen til hennes far, Ari Behn, vekket mange følelser hos det norske folket. Siden har hun vist mange ganger at psykisk helse er noe hun brenner for, enten det er gjennom poesien eller på lerretet.

Nå har hun og kunstnerkollega Lavrans Borgen (19) laget to malerier sammen til inntekt for Mental Helse Ungdom.

– Jeg tenker det er en veldig fin organisasjon. Det å hjelpe unge som sliter, sånn at de kan få et grunnlag senere i livet. Det å hjelpe folk før det blir for sent, det syns jeg er veldig fint å fokusere på, forteller hun til God morgen Norge.

Pappa og dronningen som inspirasjon

Behn går i pappaens kunstner-fotspor og viste hvilken kunstner som bor i henne da hun debuterte med en kunstutstilling om «Lykke» rett før jul.

Men det var ikke før hun var tenåring at hun begynte å fokusere ekstra på kunsten.

– Jeg føler jo at alle tegner når de er små, og jeg tegnet også mye med pappa. I syvende klasse følte jeg at det ga meg mye glede, og jeg ville bli flinkere og flinkere. Så jeg begynte å tegne hender hver dag eller prøve å lære mer realisme – for jeg syns det er litt fint å kunne reglene før man bøyer det da, sier hun og fortsetter:

– Jeg syns det var veldig gøy, så jeg bare tegnet hele tiden.

– Men kunne pappa hjelpe deg?

– Vi gjorde noen greier hvor jeg tegnet en strek, så tegnet han en strek. Han viste meg kunsten sin, snakket om Picasso og lærte meg om det – det syns jeg var veldig fint.

Hun forteller også at hennes bestemor, dronning Sonja, har inspirert henne masse og lært henne om kunst.

– Hun er kjempeflink, og hun har også vist meg hvordan man trykker. Hun har tatt meg med på utstillinger og snakket masse med meg om kunst. Så hun er en veldig fin lærer, det er veldig fint, sier hun og smiler.

PÅ ÅPNING: Kronprinsesse Metter-Marit, Maud Angelica Behn og dronning Sonja under åpningen av utstillingen Åpne dører i Dronning Sonja KunstStall i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Etter at pappaen hennes døde har hun også jobbet sammen med onkelen sin, i hans studio.

– Ja, onkel Espen, han er broren til pappa. Jeg var med han i studio, så oljemalte jeg med han. Han lærte meg veldig mye om hvordan man gjør oljemaling. Han satt på platespiller, så drakk vi cola sammen og da følte jeg med veldig «artsy», sier hun.

Samarbeidet om to malerier

Nå stiller hun og kunstnerkollega Lavrans Borgen ut to malerier til inntekt for Mental Helse Ungdom. De to unge kunstnerne møttes på en høstutstilling i Ås rett før jul, da de stilte ut ved siden av hverandre.

Maud Angelica (19) skal donere til Mental Helse Ungdom – her forklarer hun prosessen

Det ble altså til dette samarbeidet.

– Jeg kjenner jo til litt av Maud sin historie fra før av og visste at begge hadde dette som en slags hjertesak, nettopp det med mental helse. Så pratet vi sammen, ble bedre kjent og ble enige om at vi skulle prøve oss på dette prosjektet. Det har vært veldig kult, forteller Lavrans Borgen, før Behn forteller om samarbeidet:

HAR MALT SAMMEN: Lavrans Borgen (19) og Maud Angelica Behn (19) har malt to malerier sammen til inntekt for Mental Helse Ungdom. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

– Vi har malt sammen i atelieret hans, snakket og kost oss, sier hun.

De har malt bildene sammen, men det betyr ikke at de har stått og holdt i samme pensel.

– Vi planla hvilket konsept vi skulle gå etter, så malte vi på hvert vårt bilde, siden det er to bilder. Det funket veldig fint, sier hun.

– Jeg syns vi fikk mikset stilene våre veldig bra, sier han.

Maud Angelica Behn om veien videre

De har gitt maleriene navnene «Livets plante» og «Piggtråd og rosemaling».

– Kunst er jo selvfølgelig alltid åpent for tolkning. Men vår tanke bak bildet som heter «Piggtråd og rosemaling» er å vise kontrastene i følelsesspekteret. Hvor du ser, til venstre, den rosemalingen – det harmoniske, det gode, hvor man har funnet en slags ro. Men så har kanskje piggtråden, på høyre side der, den som skildrer det mer kaotiske og uforutsigbare kanskje da, forteller Lavrans.

Behn forteller om maleriet «Livets plante»:

– Det er litt mer den fine siden av psykisk helse da, det å passe på seg selv. Og jeg liker veldig godt symbolismen av blomster og planter til mental helse, det å vanne planten sakte, men sikkert og se seg selv vokse og ta vare på seg selv. Hun gir seg selv en klem, så er det plantene som vokser av ryggen hennes.

De er to unge kunstnere. Nesten like gamle. Lavrans Borgen lever allerede av kunsten.

– Men det er ikke gitt at det er kunstner du skal bli når du blir stor, Maud?

– Jeg føler at veiene kan gå hvor som helst. Jeg vet fortsatt ikke helt hva jeg har lyst til å gjøre videre. Men jeg føler uansett, enten om kunst er jobb eller ikke, så tror jeg aldri at jeg vil stoppe med kunst da. Jeg føler at det gir meg så mye. Det er så gøy å kunne skape hva nå enn du vil.

Brukte malingen som terapi

Psykisk helse er altså en tematikk som de begge er opptatt av. Lavrans Borgen forteller at kunsten hjalp ham da han fikk kjenne på angsten.

– Jeg drev aktivt med fotball, og var veldig seriøs på den fronten. Så gikk jeg egentlig på en liten psykisk smell, en blanding av å kjenne på prestasjonspress der, prestasjonspress på skolen og kanskje en overdose av ytre impulser da, som man får i ungdomstida, forteller han.

Da syns han det var fint å kunne ta et sted tilbake, fokusere på sin egen mentale helse.

– Så var jeg så heldig da at jeg utforsket det at maling kunne hjelpe meg som en slags terapi da, forteller han og utdyper:

LEVER AV KUNSTEN: Lavrans Borgen forteller at kunsten ble som en slags terapi for ham. Foto: Camilla Blok/ God morgen Norge

– Det er noe med et å være i sin kreative sone, en slags flytsone, hvor det bare er deg og lerretet. For min del hjelper det å sortere tankene, når man står og maler så sorteres tankene i underbevisstheten. Jeg får hvertfall en veldig god ro av det da.