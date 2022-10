Maskorama: Kjell vet hvem som skjuler seg bak maskene

I ett år har dagene vært fylt med søm, fjær, glitter og hemmelighetskremmerier for Maskoramas kostymedesigner Kjell Nordstrøm.

Forrige lørdag var det premiere på den tredje sesongen av Maskorama på NRK, og spekulasjonene om hvem som skjuler seg bak de fantastiske kostymene er i full gang.

Og maskemesteren vet det alle vil vite, som en av svært få.

– Nå er jeg veldig drillet. Det er tredje sesong. Jeg har jobbet med dette hemmelighetskremmeriet i tre år, to år med korona – og da var det veldig enkelt for da omgikk man ingen sosialt. I år er det mer tricky, for plutselig skal man jo omgås folk, forteller kostymedesigneren til God morgen Norge.

MASKEMANNEN: Kostymedesigner Kjell Nordstrøm og ektemannen Morten Nordstrøm Ingebrethsen. Foto: Knut Erik Skistad/ God morgen Norge

Holder seg unna sosiale ting

Siden det er ekstra vanskelig å holde ting hemmelig i år har han og ektemannen, Morten Nordstrøm Ingebrethsen, laget seg noen regler.

– Vi har en regel, jeg og Morten, vi kan ikke gå på fylla med venner. Vi kan ikke sitte på middager, for jeg liker å komme med morsomme historier og det kan jeg ikke gjøre. Så han holder litt styr på meg.

– Men du vet, Morten?

– Han jobber med dette 24 timer i døgnet i et helt år. Men jeg har også skrevet under en kontrakt og jeg har også lært meg mange triks – og i tillegg så har jeg veldig dårlig hukommelse, forteller ektemannen, før maskemesteren skyter inn fra siden:

– Han vet ikke hvem kjendiser er, så jeg kunne sagt hva som helst. Og hvis jeg hadde spurt han en uke senere, så hadde han sagt: «Hvem er det?»

Alt hemmelighetskremmeriet går jo ut på nettopp det at ingen skal vite, unntatt de som må. Derfor må det tas mange forholdsregler for at ingenting skal glippe ut.

– Vi snakker i koder, vi nevner aldri noen navn. Det gjelder på jobben, det gjelder hjemme og det gjelder i produksjonen – til og med innad i den lille kjernen som vet. Vi snakker aldri navn, forteller Kjell Nordstrøm.

Kan ikke nevne Ulrikke Brandstorp uten å få utslett

Ulrikke Brandstorp vant første sesong av Maskorama som «Trollet». Hun var også gjestedetektiv i første program denne sesongen. For kostymedesigneren er hun fortsatt «Trollet».

– Jeg kan ikke nevne Ulrikke Brandstorp uten at jeg får utslett. Hun er «Trollet» for meg og har vært det i tre år. Det er så innprentet i meg. Jeg syns det er vanskelig, hun er «Trollet», forteller han.

VANT FØRSTE SESONG: Ulrikke Brandstorp var med som «Trollet» i første sesong av Maskorama. – Det er så engasjerende. Man blir så gæren, sier hun om spekulasjonene i år. Foto: Knut Erik Skistad/ God morgen Norge

Ulrikke Brandstorp sitter ved siden av og ler når han forteller. Men også hun bekrefter at hemmelighetskremmeriet var vanskelig den gangen, og at kun svært få i hennes nære kjerne visste noe. Det som også var tøft, var å være inne i kostymet.

– Det var lite sikt, lite bevegelighet og lite luft. Jeg visste at hvis jeg så en lyskaster, da sto jeg hvert fall ikke med rumpa til – det var første bud, forteller Ulrikke.

– Jeg må be om unnskyldning, men dette var første sesong og vi visste ikke bedre. Det var tungt, det var tett og det var helt jævlig, innrømmer kostymedesigneren og legger til at nettopp det er bedre for deltagerne i årets sesong:

– Det er litt lettere for deltagerne i år. Jeg har blitt flinkere, vi jobber med helt andre materialer og vi har lært oss hvor det skal luft inn og ut. De ser fortsatt ikke noe særlig, for hvis du ser ut – så ser noen inn. Så sikten er like dårlig, men det er ikke så tungt, forteller han.

Fikk tilbud fra USA – sa nei

Kjell Nordstrøm har jobbet med kostymene til norske Maskorama i tre år. Det at han er så dyktig har spredd seg utover landets grenser, og han har til og med fått tilbud fra den amerikanske produksjonen.

– Jeg sa nei. I USA er det en veldig stor produksjon, de er over 40 personer som jobber med dette. Vi er tre i Norge. Og vi jobber veldig tett og jeg får lov til å gjøre som jeg vil.

– Og skal jeg være helt ærlig; jeg kan ikke bo i USA – jeg orker ikke sånne brautende amerikanere og jeg tror ikke de liker meg heller. Det er i LA og jeg har ikke førerkort en gang. Og jeg er gift med mann og hund og har et fantastisk liv og elsker jobben min her. Det er utrolig gøy å bli spurt, det er en ære. Men, nei takk!

ÅRETS MASKER: Spekulasjonene om hvem som skjuler seg bak maskene i Maskorama er i full gang. Foto: FREDRIK ARFF/ FREMANTLE/ NRK

Ektemannen Morten Nordstrøm Ingebrethsen forteller at det til tider kan være krevende å leve sammen.

– Det er jo sånn at spesielt i de siste månedene før premieren, så blir han jo også et troll å bo sammen med. Han har temperament, så truer han med å skille seg eller flytte og slenger ringen i bordet. Men da har jeg nemlig en tredje giftering som jeg har kjøpt, som ligger klar på David Andersen – tilfelle han skulle kaste den. så jeg har én i reserve, sier han med et glimt i øyet.

Og nettopp på grunn av intense arbeidsperioder har de innført Maskorama-regler i hjemmet.

– Når han kommer hjem og er frustrert over alt som kan gå galt og som går galt, så har vi en «limit» på 15 minutter, hvor han kan få alt sammen ut, så er vi ferdige med det. Så snakker vi ikke mer om Maskorama resten av kveld, forteller Morten.

Og det gjelder visst begge veier.

– For det er ikke bare jeg som er frustrert og jobber mye. Det gjør Morten også. Så vi har en sånn gyllen regel. Vi får en bestemt tid og da må vi få ut alt, og så er vi ferdig med jobb.

Frustrert Ulrikke Brandstorp

Årets sesong er nå i gang, og Ulrikke Brandstorp forteller at hun var frustrert da hun kom hjem etter sin gjesteopptreden som detektiv forrige lørdag.

– Jeg var så frustrert da jeg kom hjem. Jeg måtte se det på nytt i opptak. Det er så engasjerende, man blir så gæren. Jeg vet ikke hva som er verst. Er det verst å være inni eller er det verst å ikke vite på utsiden? spør hun seg selv og fortsetter:

– Jeg blir gæren. Det er helt fantastisk. For et crazy, rart program!

Årets karakterer har vært under planlegging lenge. Kjell forteller at han begynner å tegne i romjulen og at det er en prosess året rundt.

– Jeg har en hemmelig bok med masse skisser. Der ligger det til en hver tid mellom 30 og 40 skisser i den. Så bytter jeg ut, noe forkaster vi og noe nytt kommer inn. Det er egentlig en prosess hele året, så jeg har en notatbok og en skissebok og som etter hvert havner i den hemmelige boken.

Og til sist er det deltagerne som får være med å velge.

– Det må være som en forelskelse. Det må være kjærlighet ved første blikk. For du skal leve med den karakteren og det er ikke behagelig, det er mye greier – så du må bli forelsket, avslutter han.