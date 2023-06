Maren tapte kampen mot kreften

Maren Walvik Johnsen sovnet stille inn med familien rundt seg i går. Hun har i lengre tid kjempet mot livmorhalskreft, og tapte til slutt kampen 29 år gammel.

I serien «Norge bak fasaden» fortalte Maren hvordan en feiltolket celleprøve gjorde at ikke livmorhalskreften ble oppdaget før det var for sent.

Helt til det siste var Maren opptatt av at norske myndigheter tok et større ansvar for å bekjempe denne dødelige sykdommen.

Sovnet stille inn

Senest for noen uker siden snakket hun med TV 2 om en rekke nye tiltak som kan utrydde kreftformen i Norge.

Maren sin far, Kjetil Johnsen, skriver på Facebook at datteren sovnet stille og fredfullt inn.

– Det er med stor sorg og blødende hjerte jeg dessverre må melde at min og vår alles kjære Maren døde fra oss i går ettermiddag. Pappas sol. Hun hadde ingen smerter, det gikk fredelig for seg.



En inspirasjon for andre

Han skriver at de hadde mange og fine samtaler mot slutten, og at Maren var en inspirator for mange.

– Vi bærer med oss alle de gode minnene – akkurat slik Maren ville vi skulle gjøre. Og vi føler oss heldige som fikk ha henne i livet i nesten 30 år. Men det er vondt, veldig vondt.



FAR OG DATTER: Maren Walvik Johnsen og pappa Kjetil Johnsen. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Husk at Maren ønsker vi skal feire livet og minnene, alt det morsomme – det som gir oss glede. Også nå som hun er borte, skriver han videre.



Kjetil Johnsen er daglig leder i Novemberfilm, som produserer Norge bak fasaden for TV 2.

Ville skape økt bevissthet – nå sjekker flere seg for krefttypen

Da Maren fikk uregelmessige blødninger mistenkte hun at det var bivirkning fra covid-vaksinen.

Hun hadde tatt en celleprøve slik myndighetene anbefalte, og beskjeden var at alt var fint. I ettertid har en reanalyse vist at denne prøven ble feiltolket, og at kreften burde blitt oppdaget.

KJEMPET: Maren Johnsen kjempet for økt bevissthet rundt livmorhalskreft. Foto: Marte Christensen / TV 2

Problemet med feiltolkning av celleprøver har ført til at man i år vil tilby alle kvinner en HPV-test.

For Maren var denne nye test-metoden en viktig seier, men for henne kom den for sent. Maren delte sin historie fordi hun ønsket å skape en større bevissthet rundt livmorhalskreft og kvinnehelse.

I tiden etter at episoden ble sendt har man sett en økning i antall kvinner som nå velger å følge Kreftregisterets screeningprogram.