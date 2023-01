Mads Ousdal gikk i bakken under operasjon: – De hamrer og sager

– Det er ikke vanlig at publikum får slippe inn på operasjonssaler, men jeg fikk være der som research, forteller Mads Ousdal til God morgen Norge.

52-åringen er for tiden aktuell med serien «R.I.P. Henry» på Viaplay, og i forkant av innspillingen fikk han bli med ekte kirurger på jobb.

– Det gikk via gulvet. Jeg var jo forberedt på at ting skulle skje, men i det han åpner kneet, bretter ut og tar opp kneskålen, kjenner jeg at det begynner å bli litt varmt, sier skuespilleren.

Det endte med at Ousdal måtte ned på gulvet og ta en pause.

– Jeg forsvinner ut, og så kommer selvfølgelig legen. Jeg får litt solbærsaft og sitter og prater litt med operasjonssykepleierne på pauserommet. Til slutt får jeg gå inn igjen og titte på resten.

Det var først og fremst stemningen i operasjonsrommet Ousdal ville få et innblikk i, før han selv skulle spille rollen som hjernekirurgen Henry Johnsen ved Odda sykehus.

– De er jo bilmekanikere, disse ortopediske kirurgene. De hamrer og sager, og det spruter. Hjernekirurgene er en klasse for seg. De holder på mer i det små.

Hvit mann på 50 pluss

SJOKKBESKJED: Karakteren Henry Johnsen blir diagnostisert med hjernesvulst i tv-serien «R.I.P. Henry». Foto: ITV Studios Norway/Viaplay

52-åringen beskriver serien «R.I.P. Henry» som en blanding av flere sjangre, men først og fremst drama. Rollekarakteren er en arrogant hjernekirurg som selv blir diagnostisert med svulst i hjernen.

– Han er en mann på min alder. Det å skape sympati for en hvit mann på 50 pluss i øvre middelklasse i Norge, det er vanskelig, sier Ousdal og fortsetter:

– Han er vel på høyden av livet og har gjort seg opp en mening om hvordan livet ser ut. Og så får han denne diagnosen. Derfra begynner reisen.

Til tross for at skuespilleren selv har bikket 50, føler han ikke at synet på livet har satt seg.

– I mitt yrke er vi jo avhengige av å åpne opp sinnet tre ganger i året. I hvert fall hvis man skal være på teater og film. Men jeg kan nok tenke meg at en del, særlig de som jobber med liv og død, har to streker under svaret på hvordan livet skal se ut.

LANG INNSPILLING: Serien ble spilt inn både i Odda og Romania. Foto: ITV Studios Norway/Viaplay

Lærte å kutte og sy

Mads Ousdal fikk et lynkurs i både snitting og sying i forkant av rollen, men han kuttet ikke i ekte menneskehud under innspilling.

– Det ligger ekte mennesker der, men de har noe silikon oppå der igjen, med blodpumper og hud og ganske ekte greier. Jeg gjør alle snittene og jeg syr selv, forteller 52-åringen.

Han synes det mest utfordrende med å gå inn i nye roller, er å gi dem troverdig liv.

– Det skal på en måte være et helt menneske. Det er alltid det vanskeligste. Og så kommer alle disse tingene man lærer som en bonus: skyte med pistol, ri på hest eller spille piano. Men vi glemmer fort igjen, altså.

Fra Odda til Romania

Innspillingen av «R.I.P. Henry» skulle egentlig startet opp i mars 2020, men på grunn av korona-nedstengning, måtte alt utsettes.

– Jeg hadde jo flybillett til Romania, der studioet vårt var, sier Ousdal.

Innsiden av Odda sykehus ble nemlig gjenskapt i et filmstudio i Romania, der deler av innspillingen foregikk.

– Det har vært en smertefull prosess. Det har vært mye motgang for å få dette til, innrømmer skuespilleren.

Scenene utenfor sykehuset ble spilt inn i Odda, mens innendørs-scenene ble filmet i studioet utenfor București, hovedstaden i Romania. Dette var, ifølge Ousdal, til tider utfordrende.

– Det er bare ett klipp, og så har du to land og to forskjellige tider på året. Det kan være krevende til tider. Det er et veldig samarbeid, dette.

Selv om karakteren Henry Johnsen i starten av serien hater Odda, har Mads Ousdal et annet inntrykk av byen.

– Da vi først kom til Odda, var det helt fantastisk. Vi hadde jo så fint vær. Vestlandet bød på sitt beste. Men det er jo morsomt å stå og rope midt i Odda at dette er verdens rumpehull og burde vært sementert for lenge siden, sier han og fortsetter:

– Vi var i Odda på førpremiere på torsdag. Vi var alle enige om at vi har blitt veldig godt tatt i mot i Odda, og vi kommer kanskje tilbake.