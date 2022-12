Må være borte fra datteren: – Holder på å gråte hele tiden

For tiden reiser Atle Pettersen rundt i landet for å spre julestemning, men onsdag morgen tok han en pause for å gjeste God morgen Norge.

Det er likevel ikke hvilken som helst dag for 33-åringen:

– Det er bursdagen til min datter. Hun fyller ett år i dag, forteller den stolte småbarnsfaren.

– Nå får vi dårlig samvittighet, skyter programleder Vår Staude inn.

– Det gjør jeg også, men jeg skal rett hjem å synge, bake kake og kose og kysse på henne!

Nå åpner artisten opp om hvordan det er å være borte fra familien i lange perioder.

Uvanlig, men ikke tilfeldig navn

Da datteren til Pettersen og kona Cathrine Eide (32) kom til verden i fjor, fikk hun det sjeldne navnet «Demi».

Ifølge SSB sin navnestatistikk, er det kun åtte i Norge som har Demi som eneste fornavn.

ETTÅRING: 14. desember 2021 ble Atle og Cathrine foreldre for første gang. Foto: Instagram @atlepettersen

Det spesielle navnet var dog ikke helt tilfeldig.

– Jeg følte hun måtte ha et litt potensielt, internasjonalt stjernenavn – i tilfelle, sier artisten med glimt i øyet og smil om munnen.

Med andre ord får Demi Pettersen forholdene lagt til rette av sin far, selv om han understreker at han ikke skal legge noe press på henne.

Overveldende å bli pappa

Siden fødselen har Atle Pettersen hatt et innholdsrikt år og kjent på de fleste følelsene i kroppen.

– Det er overveldende og sjelsettende opplegg å bli pappa. Å kjenne på angst, glede og redsel for dette lille vesenet. Det har gjort utrolig mye med meg som person.

NY TILVÆRELSE: Atle Pettersen med datteren Demi. Foto: Instagram @atlepettersen

– Jeg har blitt en skjør, følsom kar. Dere vet jo hvordan det er, sier artisten og henvender seg til programlederne Staude og Peter Bubresko (47).

Sistnevntes tvillinger, Marie og Sebastian, fyller seks år på lille julaften. Staudes døtre, Anniken og Malin, er 23 og 25 år – mens sønnen Kasper er 15 år.

– Det blir ikke noe bedre med årene, man blir bare mer mer nervøs, fastslår Bubresko.

Det er Staude enig i, men sier det først og fremst er utrolig gøy å være forelder.

Gjør vondt å være borte fra datteren

Nå bruker Atle Pettersen mesteparten av tiden på juleturné, borte fra både kona Cathrine og hjerteknuseren Demi, som har begynt i barnehage. Det byr også på mye sykdom i hjemmet.

MOR OG DATTER: Cathrine og Demi holder fortet hjemme mens Atle er på juleturné. Foto: Instagram @atlepettersen

– All honnør til min kone som er hjemme alene hele desember og passer på. Hun har nesten ikke vært frisk! Det er like før jeg går hjemme med munnbind.

Etter to år med pandemi og avlyste julekonserter er det et nemlig et stort ønske om å gjennomføre årets turné.

Nå har artisten nettopp kommet hjem til familien etter to uker i Nord-Norge.

– Det har vært mye FaceTime. Det gjør vondt. Det er rart hvordan idet man får barn, får man bare lyst til å være hjemme, og når man er hjemme har man bare lyst til å dra, ler 33-åringen og får anerkjennelse fra programlederne.

– Men det savnet har vært stort. Jeg skal innrømme at det ikke er like gøy å være på turné lenger.

Må holde tårene tilbake

Som nybakt far trengte Pettersen råd om utfordringene man støter på i småbarnslivet. Derfor lagde artisten podkasten «En pappa i livet», hvor andre fedre deler historier og tanker om farsrollen.

KNEPET FOR BARNESØVN: En app sørger for god nattesøvn på både foreldre og barnet. Foto: Instagram @atlepettersen

– Det lureste jeg har lært i podkasten er en søvn-app som heter «Little Ones». Vær så god, alle nybakte foreldre. Med den sover barnet ditt i 12 timer, sier en takknemlig småbarnsfar.

Og søvn er viktig når man skal opptre land og strand med juleturneen «Tusen julelys». Én av sangene han fremfører på turnéen er «Bare noen dager til», som Trygve Skaug har skrevet.

– Den handler om det å være borte fra familien. Jeg synger den på turné hver dag og holder på å gråte hele tiden.