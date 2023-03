Lone (25) mener hun tenkte seg til ny bil, leilighet og kjæreste

Lone Kalvenes begynte med manifestering under pandemien i 2020. Til God morgen Norge forteller hun at bakgrunnen for at hun startet med dette var en tilfeldighet.

Hun slet med sosial angst og lette etter tips og råd på nettet, i håp om å finne noe som kunne være til hjelp for henne.

Der fant hun forskjellige temaer og ulik litteratur, blant annet boken «The Secret» og fenomenet manifestering. Dette var nytt for henne, et ukjent begrep og et tema som var lite omtalt.

– I starten var manifestering min egen lille rare hemmelighet. Jeg synes det er gøy at flere er blitt kjent med fenomenet og at det snakkes om. Mitt ønske er at flere skal få vite om både manifestering og «Lucky girl syndrome».

Kan en bruke tankens kraft for å få et bedre liv?

MANIFESTERING: Gunvor Marie Dyrdal, førsteamanuensis i positiv psykologi forklarer at fenomenet manifestering ikke handler om å nå sine mål kun ved tankens kraft. Aktiv handling må til. Foto: God morgen Norge / Agnes Alstad Mogstad.

Gunvor Marie Dyrdal er førsteamanuensis i Positiv psykologi og mindfulness ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) sier metoden.

Hun forklarer at manifestering går ut på å nå sine mål ved hjelp av tankens kraft. Men som psykolog er det noen viktige elementer som også må til.

Du blir det du tenker, føler og tror.

– Lone, kan du forklare med dine ord hva manifestering er?

– Jeg bruker tre elementer; tanker, følelser og energi, for å tiltrekke meg mer av det jeg ønsker i livet. Det er annerledes enn å bare sette seg et mål.

– Hvordan går du frem når du vil manifestere noe?

SKREV NED SINE MANIFESTERINGER: Dette er Lone Kalvenes manifesteringsbøker gjennom tre år. Her skrev hun ned det hun ville oppnå. Foto: Privat

– Det finnes ulike metoder og det viktigste er at folk finner sin måte å manifestere på. Ordbruken er viktig, samt bør en skrive eller snakke i nåtid. Trikset er, istedenfor å skrive at: «Jeg ønsker meg en ny hvit bil», skal en heller skrive: «Jeg er takknemlig for at jeg har fått denne hvite bilen».

Kalvenes forteller at hun i hovedsak manifesterer ved å si setninger høyt. Hun eksemplifiserer det ved å fortelle om hvordan en kan manifestere om en har angst: Istedenfor å ha fokus på følelsen angsten frembringer, kan en si setninger som: «Jeg har det bra, jeg er trygg, jeg elsker meg selv».

Hun mener nemlig at ved å tørre å si dette høyt over tid, så kan det begynne å skje noe.

Dyrdal mener det ikke er noe magisk ved å trygge seg selv om en har angst. Grunnen er at mennesker ofte bruker tid på det som har hendt dem tidligere, istedenfor å se fremover og det vi ønsker å skape.

Ifølge henne er det viktig å være tydelig, både ved å tørre å si det til oss selv – og samtidig tenke den tanken.

Hun legger til at vi ofte fengsler oss selv ved å tenke: «Nei, det får jeg ikke til», eller: «Nei, det tør jeg ikke». Eller så venter vi på at noen andre skal fortelle oss at vi kan, i stedet for å gi oss denne tillatelsen selv.

Psykologen syntes vi bør utfordre oss selv å tenke mer som Pippi Langstrømpe: «Det har jeg ikke gjort før, så det kan jeg helt sikkert».

«Lucky girl syndrome»

Et tilsvarende fenomen som har vokst seg stort på TikTok med over 300 millioner treff under emneknaggen, er «Lucky girl syndrome».

– Jeg kaller det for lykkesyndromet, det er en manifesteringsteknikk. Den handler mer om forventninger til at det vil gå bra – at alt ordner seg. En sier gjerne setninger som: «Jeg er den heldigste personen i verden og dagen i dag blir en fantastisk bra dag. Jeg vet alt kommer til å ordne seg, alt ordner seg for meg».

I programmet forteller 25-åringen at hun selv har opplevd en lettere hverdag ved å tørre å si denne type setninger høyt.

– Med en doktorgrad innen positiv psykologi. Har manifestering og «Lucky girl syndrom» noen likhetstrekk med psykologien?

– Noen av teknikkene som brukes i disse metodene har vi også innenfor positiv psykologi, for eksempel visualisering, takknemlighet, meditasjon, fokus på verdier og hva vi ønsker oss i livet – det som gir mening.

– Vi jobber konkret mot et mål for å få et spesielt utfall. Metoden vi bruker er å sette ord på det, visualisere og ta valg som vil føre deg nærmere det du ønsker deg - ikke bare tenke. Endring kan skje ved målsetting og handling.

Psykologen utdyper også viktigheten av ordbruken. De snur også på ordbruken og utelater ordet «ikke», og konkretiserer heller hva du vil ha mer av.

Forklaringen hennes er at vi på den måten hjelper hjernen ved å ha fokus på det vi skal oppnå, det vi skal bevege oss imot, heller enn hva vi skal unngå. Metodene de bruker er blant annet kognitive metoder som er bekreftet at de virker.

Manifesterte seg til bil, leilighet og kjæreste

Kalvenes mener hun har manifestert frem alt fra små hverdagslige hendelser – til tre store milepæler i livet.

For tre år siden ønsket hun seg en ny bil. Drømmebilen var en hvit Range Rover, en bil hun ikke hadde råd til å kjøpe. Istedenfor bestemte hun seg for en hvit Audi A1.

Hun forklarer at hun manifesterte biltype, prisklasse og dag hun ønsket å få bilen på - og ifølge henne skjedde nettopp det.

MANIFESTERTE KJÆRESTEN: Lone Kalvenes (25) skrev en liste over hvilke egenskaper hun ville ha i en kjæreste. To uker senere traff hun mannen i sitt liv og i dag er de samboere. Foto: Privat

Det andre hun mener å ha manifestert er ny leilighet, en leilighet hun i utgangspunktet ikke hadde råd til. 25-åringen visste området hun ønsket å bo i, men hadde bestemt seg for at leiligheten skulle komme til henne – og at hun skulle ikke lete.

Etter en stund ble hun anbefalt et leilighetskompleks av venner. Hun valgte seg ut en leilighet, og i ettertid viste det seg at leilighetsnummeret var fødselsdatoen hennes.

I samme periode fikk hun gjennom et banklån via en unntaksregel.

– Da kjøpet gikk gjennom, skjedde det på selve bursdagen min, det var samme dato og det samme nummeret som selve leiligheten. For meg og de rundt meg er det ingen tilfeldighet at min fødselsdato gikk igjen. Når en begynner å manifestere kan slike betydningsfulle tilfeldigheter oppstå mye oftere, og for meg er det blitt helt normalt.

Kalvenes mener at manifestering kan hjelpe å tiltrekke løsninger, selv om det fysisk tilsier at det ikke burde være mulig.

I tillegg forteller hun at den tredje store hendelsen hun har manifestert seg frem til – er hennes kjæreste og nåværende samboer.

– Ja, jeg har manifestert kjæresten min og det er nok mange som lurer på akkurat det, forteller hun og fortsetter:

FORSTÅR AT NOEN ER SKEPTISK: Lone Kalvenes mener det ikke kan være farlig om en bruker positive setninger for å oppnå det en ønsker, samtidig mener hun det er viktig å ikke bli besatt av manifestering. Foto: Privat

– Først, det er viktig å vite at en ikke bare kan sette seg ned å manifestere en kjæreste. Det har noe å si hvor mye du har jobbet med deg selv i forkant. Du må være på et sted i livet der du kan si at du elsker deg selv og at du trives med å være alene – det er viktig.

Hun skrev nemlig en sjekkliste om hva hun ville ha i en kjæreste. På «boyfriend-listen» skrev hun ned hvilke type personlige egenskaper han skulle ha, hvilke kjærlighetsspråk han burde bruke, og at han var spirituell og åpen for ting som hun interesserte seg for, samt hvilke fysiske trekk han skulle ha.

– To uker etter, så traff jeg kjæresten min. Det var første gang jeg gikk inn på datingappen Tinder, og der var han. Det var en følelse jeg fikk da jeg så han, og etter første samtale merket jeg at det var en tiltrekning.

– Slik har det vært siden. Etterpå viser det seg at han også hadde laget liste to dager før han traff meg, for egenskaper han ønsket i en kjæreste.

For godt til å være sant?

- Gunvor, når en leser hva Lone mener hun har manifestert frem er det en grunn til å være skeptisk her – hva om en ikke får det en har manifestert?

– Det som kan være faren om du ikke får det du manifesterer, er at du kan få et nederlag. Vi kan kontrollere tankene, men ikke hvordan vi skal forholde oss til hva som skjer. En kan ikke bare ha en passiv tanke, en må også handle.

Psykologen legger til at det som kan være usunt og farlig med denne trenden er om du lar tankene styre livet ditt, og ikke handler selv, men tror universet skal levere det du vil ha. Da forteller hun at det er en ansvarsfraskrivelse.

– Vi trenger å tåle at livet er krevende innimellom. Ønsker du deg en kjæreste kan du ikke bare sitte og si at du ønsker deg en kjæreste, du må arbeide for det, være åpen og tørre å være sårbar.

– Lone, hva tenker du, kan det være noe farlig med manifestering?

– Slik jeg ser det kan det ikke være farlig eller negativt å bruke positive setninger for et bedre liv. Det som kan være negativt er om en blir for oppslukt i manifestering og baserer hele livet sitt på fremtiden istedenfor her og nå.