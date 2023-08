Line fant pappa via app – slik går det med dem nå

Line Edøy (31) visste ikke hvem faren sin var før hun tok en DNA-test på slektsforskningsplattformen MyHeritage. Resultatet av denne førte til et treff med Stein Steiro Sitter – og det viste seg at han er hennes pappa.

De har levd på hver sin kant av landet, uten å vite om hverandre, og da vi traff dem hos «God morgen Norge» i februar i år, hadde de bare møttes to ganger tidligere.

Nå, etter å ha tilbragt mer tid sammen, åpner de seg om hvordan det har gått.

Trangt om plassen

Stein Steiro Sitter forteller til TV 2 at de tilbragte en uke sammen like etter møtet på «God morgen Norge».



– Line, lillesøsteren og datteren hennes, altså mitt barnebarn, kom og besøkte oss i Fredrikstad.



Han forteller at de bodde på en campingplass i Halden, noe Edøy innrømmer å ha sett på som en slags test.



ET GODT TEGN: Line Edøy så på besøket hos faren sin som en test. Foto: «God morgen Norge»

– Det var jo trangt om plassen. Jeg tenkte at det ville være et godt tegn hvis vi fremdeles var på talefot etter en uke på ti kvadratmeter, sier hun og bekrefter at dette fungerte.

– Vi snakket mye sammen og ble virkelig godt kjent.

Stor familie

Edøy sier at hun opprinnelig kommer fra en liten familie, noe som har endret seg etter møtet med Sitter, og at dette gledet datteren hennes på ti år.

– Jeg møtte både tanten, onkelen og farmoren min da vi var hos Stein, sier hun, og fortsetter:

– Datteren min var i ekstase og synes at det er helt topp å få en bestefar, og også en enda større familie.

– KOSELIG OG RART: Stein Steiro Sitter omtaler oppdagelsen av datteren Line Edøy som både koselig og rart. Foto: God morgen Norge

Sitter omtaler det hele som koselig, og også litt rart.

– Jeg var jo bare 17 år gammel da hun kom til verden, men ante ingenting om det, så det å plutselig få en 30-åring og et barnebarn er både litt rart, koselig og veldig overraskende.

God kontakt

Sitter forteller videre at de ikke har truffet hverandre i ettertid, men at kontakten er god via telefon, noe Edøy sier hun setter stor pris på.

– Vi snakker sammen hver uke og det er veldig overveldende. Den eneste forventningen jeg hadde var å vite hvem han var, at han vil ha kontakt er noe jeg ikke tar for gitt.



Nå ser de begge fremover, og sier at de gleder seg til å bli enda bedre kjent.

VIL HA KONTAKT: Stein Steiro Sitter ønsker å ha videre kontakt med Line Edøy, som sier hun ikke tar dette for gitt. Foto: God morgen Norge

– Jeg har sagt til Line at jeg er her for henne. Jeg kommer ikke til å løpe ned døra hennes, men jeg er her hvis hun trenger det, sier Sitter.

Edøy avslutter til TV 2:

– Alt i alt så synes jeg at det er helt fantastisk.