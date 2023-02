Line fant faren sin etter 30 år – slik var det første møtet

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Line Edøy har gått gjennom livet uten å vite hvem faren er. Stein Steiro Sitter har gått i 30 år uten å vite at han hadde en voksen datter.

FAR OG DATTER: Etter 30 år fant de hverandre. Det første møtet ble spesielt for begge to. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/ God morgen Norge

Fram til for en knapp måned siden, i januar i år, visste ikke Line Edøy hvem faren hennes var.

Far og datter har levd på hver sin kant av landet, uten å vite om hverandre. Nå har Line Edøy og Stein Steiro Sitter møttes to ganger siden de fant ut av det.

– Det har vært spesielt. Jeg har hatt en stefar, det har jeg hatt. Men det å ikke ha pappaen din, sånn rent genetisk – det har vært et stort tomrom, forteller hun til God morgen Norge.

LETTE ETTER PAPPAEN: Line Edøy (30) tok en DNA-test for å finne faren sin. Det tok flere år før hun fikk et treff. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/ God morgen Norge

Hun tok en DNA-test på slektsforskningsplattformen MyHeritage tilbake i 2019. Men det skulle vise seg at det tok flere år før hun fikk et treff.

– Ga du opp håpet noen gang?

– Av og til var det i tankene, så tenkte jeg ikke på det en stund. Men jeg tenkte jo at det måtte være noe der, sier hun – for hun ga ikke opp.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Meldingen

Plutselig en dag fikk Edøy en melding fra MyHeritage på mobilen, men der og da orket hun ikke å ta stilling til det. Det gikk hele to uker før hun hørte noe mer. Da fikk hun en melding på Facebook.

Meldingen kom fra en mann som hadde fått svar på sin egen DNA-prøve, og den viste at han måtte være i familie med Edøy.

Det viste seg at meldingen kom fra hennes onkel, som hun aldri hadde hørt om.

Det kom frem gjennom deres samtaler at faren hennes måtte ha vært på fest i Kristiansund i 1991. Dermed tok onkelen hennes kontakt med sin bror, for å stille ham nettopp det spørsmålet:

– Var du på fest i Kristiansund i 1991?

– Et lite øyeblikk lurte jeg på hva han skulle frem til, selvfølgelig, sier Stein Steiro Sitter.

PAPPA: Stein Steiro Sitter har flere barn. Nå har han også en voksen datter som han holder på å bli kjent med. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/ God morgen Norge

Stein Steiro Sitter hadde nettopp den sommeren seilt langs kysten av Norge sammen med sin far.

– Jeg mønstret på båt sammen med han, og den sommeren der var det mye festing, for meg da, ikke for han, sier han og fortsetter:

– Og da var det en fest som jeg hadde fortalt om til min bror. Det var dans, fest og moro og damer. Så jeg måtte innrømme det da, forteller han.

Steiro Sitter forteller videre at han spurte broren sin rett ut:

– Har jeg et barn? Eller har vi et søsken?

Det viste seg altså at han hadde en datter. En datter på 30 år han ikke ante at fantes. Ikke nok med det, han hadde plutselig et barnebarn også.

– Det første som slo meg var, «ojsann, så gøy».

Men det var også viktig for han å faktisk finne ut av om det kunne stemme.

– Her måtte vi bare få tatt en test, for å finne ut om jeg er faren eller ikke. Sånn at hun slapp å gå mer rundt i uvisshet, for det er ikke noe ålreit, sier han.

– Hva slags tanker hadde du, Line?

– Jeg var veldig nervøs. Så jeg ble veldig glad, men veldig nervøs. For jeg visste jo ikke hva slags familie det var, sier 30-åringen.

De bestemte sammen at han skulle ta en DNA-test. Og at de skulle vente med å ha noe særlig kontakt før de fikk et klart svar.

Det første møtet

12. januar 2023 kommer svaret. Og det etter 30 år med uvisshet.

– Da tenkte jeg at jeg må dra og besøke ham. Jeg kan ikke vente for lenge, for da kan det hende jeg får kalde føtter.

Hun forteller at hun bestilte flybilletter og dro dagen etterpå.

Så skulle de møtes for første gang.

– Det var veldig flott, og det var veldig naturlig, forteller han og beskriver hvordan det første møtet var:

– Hun så meg. Jeg så henne. Og da var det bare å gi henne en ordentlig god, stor klem. Steiro-familien er en klemme-familie. Så da fikk hun en ordentlig far-datter-klem, sier han før hun legger til:

– Den var god den, men jeg er ingen klemmer da, sier hun og ler.

FRAMTIDA: – Det er som vi har kjent hverandre hele livet, sier han. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/ God morgen Norge

Stein forteller at han allerede så noen likhetstrekk før de møttes. Han har flere barn.

– Det var noen barnebilder som lignet litt, så jeg var egentlig ikke i tvil før testresultatet var der. Men man vet jo aldri.

– Og nå har jeg fått en vakker «attpåklatt», sier han og ser på datteren sin, Line.

Og Line har fått enda en familie. En ny familie i voksen alder.

– Vi får ta det som det kommer, men det er helt naturlig. Det er som vi har kjent hverandre hele livet, sier han.

– Føles det litt rart også?

– Jeg føler egentlig ikke at vi blir kjent på nytt, for vi har samme humor. Første gangen jeg var hjemme hos dem, så kikket jeg bort på Stein og vi snakket likt og vi satt likt, sier hun og ler.