Lasagne a la Christer

Christer Rødseths lasagne lages med en fyldig hvit saus. La formen hvile i 30 minutter før den spises, og server sammen med en frisk grønn salat.

Dette trenger du:

12 lasagneplater

Hvit saus:

45 g smør

45 g hvetemel

7 dl melk

150 g revet gruyer + 50 g revet parmesan til topping

Salt og revet muskat til smak

Grønnsaker og bacon:

3 squash

300 g champignon

200 g vasket spinat

1 løk

2 fedd hvitløk

1 ss smør

1 ss nøytral olje

Salt til smak

3 ss olivenolje

150 g bacon i skiver

Grønn salat:

1 eple

10-12 småtomater

Flaksalt og sitronsaft til smak

Slik lager du lasagnen:

1. Start med å skjære squash i skiver på langs på ca. 0,5 cm. Legg de på et stekebrett og dryss litt salt og olivenolje over. Stek så på 180 grader i 10-15 minutter til de er lett gylne.

2. Kutt champignon og bacon i skiver og bland med den vaskede spinaten. Smak til med litt olivenolje og salt.

3. Sausen lages ved at smør smeltes og du rører inn mel. Ha så i melken litt og litt. Kok under omrøring til du kjenner at melsmaken er kokt ut. Smak så til med salt og revet muskat.

4. Ha i revet og ost og bland godt.

5. Legg nå litt saus i bunnen på en ildfast form. Topp så med ca. 1/3 av spinatblandingen og legg på squashskiver så det dekker. Ha på lasagneplater og gjenta prosessen.

6. Legg nå på plater igjen og topp med resterende av sausen og spinatblandingen. Riv over parmesanen og stek under folie eller lokk i 30-35 minutter på 180 grader. Ta av folien og la den steke videre i 10 minutter for å gylne osten. Ta formen ut og la den hvile i 30 minutter før du spiser. Server med en grønn salat med friske tomater og eple i skiver. Dryss litt flaksalt og skvis litt sitronsaft over salaten før du serverer!