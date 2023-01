Lars har vært kriminell halve livet

I 2019 vant rapperen og artisten Lars «Larsiveli» Reiersen Spellemannsprisen i klassen for årets låtskriver. Nå debuterer han som skuespiller i den hardtslående krimthrilleren «Blodsbrødre» på TV 2.

I serien spiller Reiersen karakteren «Stefan», som er gjengkriminell og blir bedt om å gjøre ting, uten å stille for mange spørsmål.

– Han er ikke akkurat en sjef, men gjør det han blir bedt om uten å stille for mange spørsmål, forteller han til God morgen Norge.

Det er en rolle 30-åringen kjenner godt igjen:

– Jeg kjente meg igjen i rollen fordi jeg heller ikke var sjef, men en som var under, avslører han.

Et kjent univers

Reiersen er vokst opp i Horten, hvor det ifølge den ferske skuespilleren ikke er gjengmiljø, men kriminelt nettverk i og rundt byen:

– Jeg har ikke vært på samme nivå selv som karakterene i «Blodbrødre», men jeg kjenner mange som har det. Det er absolutt ikke fremmed for meg.

BLODSBRØDRE: Lars Reiersen (t.h.) spiller gjengmedlem. Foto: Robin Bøe/TV 2

Og mange av disse menneskene har likhetstrekk med flere av karakterene i serien. I den fiktive, kriminelle gjengen «Enemiez», er det spesielt én karakter han drar kjensel på:

– Jeg kjenner godt igjen «Omar» i serien, som er veldig amper, aggressiv og tenker ikke lengre frem i tid enn tre sekunder, sier han.

Startet med rus som 15-åring

I den virkelige verden bor Reiersen i hjembyen Horten, har to barn og lever et nyktert liv, etter femten år med rus og kriminalitet. Den reisen begynte nemlig allerede da han var 15 år.

– Jeg har vært i rus og kriminalitet halve livet, så å si. Nå har jeg vært rusfri i ett år og åtte måneder.

Rapperen har forsøkt å bli nykter tidligere, uten hell:

NYKTER: Reiersen har vært rusfri i ett år og åtte måneder. Foto: Knut Erik Skistad/God morgen Norge

– Det vanskeligste er ikke å få hjelp, men å holde seg rusfri. Men denne gangen klarte jeg det, fordi jeg forsto at rusen ikke var problemet – det var jeg som var problemet.

30-åringen tok et dypdykk i seg selv for å finne ut hva som var årsaken til at han alltid til slutt tydde til rus.

Det dypdykket og timene i gruppeterapi, har serieskaper og regissør, Ole Endresen (54), lagt godt merke til på innspilling:

– Han har utrolig kontakt med følelsene sine. Man trenger ikke å spørre han om å finne dem eller gi stikkord underveis på opptak. Det er mye levd liv i Lars og det må man bruke for alt det er verdt, sier regissøren og fortsetter:

– Det skaper autentisitet og troverdighet, mener Endresen – som har brukt flere uerfarne skuespillere i serien.

Må forebygge gjengkriminalitet

Da regissøren skulle skape serien leste han seg grundig opp på gjengkriminalitet og snakket med mennesker som kjenner god til miljøet.

ØNSKER FOREBYGGING: Regissør Ole Endresen håper serien skaper debatt for å forebygge rekruttering til kriminelle miljøer. Foto: God morgen Norge

I tillegg jobber produsenten for serien, Sajid Malik (43), med ungdom og forebyggende arbeid. Det engasjementet deler Endresen:

– Jeg synes det har vært svak og sviktende politikk på rekruttering av unge inn i disse miljøene. Hvor er ungdomsklubbene til disse 13-åringene? Da blir man rekende rundt da, spesielt gutter, hevder regissøren.

Endresen henviser til Danmark, der de ifølge han har hatt suksess med forebyggende arbeid:

– Man må samarbeide med hjemmet, skolen og politiet. Fange de opp og finne prosjekter de kan engasjere seg i over lengre tid.

«Blodsbrødre» har premiere på TV 2 Play 19. januar.