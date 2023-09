Kvinnelig kollega om Russell Brand: – Et rovdyr

BENEKTER ANKLAGENE: Russell Brand nekter for å ha begått seksuelle handlinger uten samtykke. Foto: Adam Davy

Russell Brands tidligere kollegaer stusset over komikerens oppførsel på filmsett.

De siste dagene har det stormet rundt den britiske komikeren og skuespilleren Russell Brand (48).

Grunnen til det er at fire kvinner har stått frem med alvorlige anklager om voldtekt og seksuelle overgrep, knyttet til komikeren.

Brand selv har benektet anklagene.



Ble droppet etter en sesong

De grove påstandene har fått flere til å avslutte samarbeid med skuespilleren.

Brands siste store TV-jobb i Storbritannia var da han ble booket som dommer på «Comedy Centrals Roast Battle» i 2018.

Det hele endte med at han ble droppet etter en sesong etter gjentatte anklager om seksuell upassende oppførsel under innspillingen av programmet. Han skal blant annet ha overfalt flere kvinner. Det skriver Deadline.

Dette er et eksempel på hvordan spekulasjonene om Brand sirkulerte i komedie- og TV-verdenen, men han fortsatte å være ansatt i primetime-serier.



Likevel ser det ut til at showet var et vendepunkt, da Brand pratisk talt forsvant fra britiske TV-skjermer etter 2018, bortsett fra en opptreden på «The Great Celebrity Bake Off».

– Du er et rovdyr

Meddommer i «Roast Battle», Katherine Ryan, har i et intervju med BBC fra i fjor delt sin opplevelse av å spille inn showet. Dette gjorde hun uten å navngi Brand eller hvilket program hun jobbet med.

Her avslørte hun blant annet at hun konfronterte en av sine medstjerner om deres upassende oppførsel i forbindelse med showet.

– Foran massevis av mennesker sa jeg til denne personens ansikt at «du er et rovdyr».

Deadline har fått bekreftet fra flere kilder at hun refererte til Brand and Roast Battle.

Brand ble erstattet av Jonathan Ross for «Roast Battles» andre sesong.



«ROVDYR»: Katherine Ryan skal ha kalt Brand for et rovdyr etter å ha jobbet med ham på «Roast Battles». Foto: Matt Crossick

– Han ble skremt

Ryan er ikke den eneste som har fanget opp upassende oppførsel fra Brand på sett.

I filmen «Forgetting Sarah Marshall» fra 2008, skal medskuespiller Kristen Bell (43) ha advart Brand om å «ikke rote med» henne på sett. Det skriver Page Six.

Dette er flere år før påstander om seksuelle overgrep knyttet til skuespilleren kom frem.

– Han prøvde ikke å rote med meg eller gå i buksene mine. Han visste at jeg da ville ta av ham, fortalte skuespillerinnen under et intervju med Scottish Daily Record i 2010.

SPILTE SAMMEN: Russell Brand spilte kjæresten til Kristen Bell i filmen fra 2008. Foto: Peter Kramer

I et annet intervju med Daily Mail, fortalte Bell at hun hadde skremt Brand fra starten og skal ha sagt at han ikke burde prøve seg på noe.



– Jeg gjorde det veldig klart fra begynnelsen at jeg ville gå etter ballene hans hvis han prøvde på noe. Så han ble skremt, sa hun den gang.

Bell innrømmet imidlertid senere at hun «elsket» å jobbe med Brand - selv om hun kanskje var «den eneste kvinnen i verden som ville rope det fra hustakene».