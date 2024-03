Kunnskapsministeren:

Lærere får større mulighet til å gripe inn fysisk mot elever som sjikanerer verbalt eller ødelegger undervisningen, hvis kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) får det som hun vil.



– Det nye forslaget som skal ut på høring knytter seg til å avverge forhold som forstyrrer undervisningen, at læreren kan gripe inn der. Ikke bare fysiske angrep, men hvis noen holder på med verbale angrep, så kan læreren ha mulighet til å gripe inn, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til TV 2.

NYTT FORSLAG: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ønsker at lærere skal få mulighet til å gripe inn fysisk, også ved verbale angrep og ordensforstyrrelser i skolen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Dette nye forslaget skal utredes og sendes videre ut på høring i løpet av året, forteller hun videre.

– Regler om fysisk inngripen mot verbale angrep og ordensforstyrrelser i klasserommet og i friminuttene er ikke foreslått av departementet før, og var ikke en del av høringen som har vært ute. Jeg vil sette i gang en utredning av dette.

NRK var først ute med nyhetsmeldingen om kunnskapsministerens forslag.

– Ekstreme situasjoner

Regjeringen la også i fjor fram et forslag, før Nessa Nordtun ble minister, om at lærere kan gripe inn fysisk for å avverge skade på personer eller eiendom. Dette forslaget har vært ute på høring, og skal snart opp i Stortinget.

Det er flere som har applaudert forslagene, mens Elevorganisasjonen er blant de som er kritiske. Du kan lese lenger ned i saken hva de mener om muligheten til fysisk inngripen i skolen knyttet til fysiske og verbale angrep.



Det har vært en økning i registrert vold mot ansatte i skolen og Aftenposten skrev tidligere i år om dette. Det ser ministeren alvorlig på.

– Det er en utviklingen vi må få snudd. Så tror jeg ikke dette forslaget nødvendigvis gjør at det forsvinner helt, men at det kan medvirke til at læreren opplever en trygghet hvis det mot formodning oppstår sånne ekstreme situasjoner, som ikke skal oppstå i klasserommet.

Kunnskapsministeren understreker at fysisk inngripen gjelder helt spesielle situasjoner.

– Dette er helt ekstreme situasjoner, hvis det mot formodning oppstår sånne vanskelige situasjoner. Og da er vi avhengige av at lærerne har en trygg læringssituasjon og at det ikke er noen tvil om at det er læreren som er sjefen i klasserommet, sier hun.

– Mange henger seg opp i ordene «fysisk makt». Hva innebærer det? Hva kan en lærer gjøre i en ekstrem situasjon?

– Det som skal til Stortinget nå er at læreren kan gripe inn hvis det er fare for skade på personer eller på eiendom. Det er veldig viktig at læreren ikke griper mer inn enn det som er nødvendig for å avverge angrepet. Det må være en proporsjonalitet i måten læreren håndterer dette på og den skaden som er i ferd med å skje eller skjer, sier hun og utdyper:

– Det kan ikke være en voldsom makt fra lærerens side, det må være akkurat nok for å kunne avverge den skaden som skjer, eller er i ferd med å skje.

– Man kan, hvis dette forslaget går gjennom, ta tak i elever hvis det kreves?

– Du kan hvert fall føre eleven bestemt ut av klasserommet, slik at ikke alle i klasserommet må ut i stedet. Du kan ta den enkelte elev og føre den ut av klasserommet – eller løfte hvis det er et lite barn. Det har noe med vurderingen å gjøre, hvilken alder man er i. Er det et lite barn er det kanskje enklere å forsiktig løfte barnet ut av klasserommet, sier hun.

– Uheldig kortsiktig løsning



Leder Petter Andreas Lona i Elevorganisasjonen er kritisk til forslagene, og mener det ikke er forholdsmessig at lærere skal kunne gripe inn på denne måten ved verbale angrep og ordensforstyrrelser.

REAGERER: Leder Petter Andreas Lona i Elevorganisasjonen sier at det er kritiske til forslagene om at lærere kan gripe inn fysisk knyttet til fysiske og verbale angrep og ordensforstyrrelser i skolen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Elever som utagerer på disse måtene har det ikke bra på skolen, og de må derfor møtes på en trygg måte fremfor å dras ut av klasserommet. Et fysisk inngrep vil være en uheldig kortsiktig løsning, som på lengre sikt vil gjøre at eleven føler mindre tilhørighet til skolen, skriver Lona i en e-post til TV 2.

Han legger videre til at det handler om hvilket eksempel lærere skal sette overfor sine elever og mener man bør gå mer pedagogisk til verks.

– Vi kan ikke ha en skole hvor elever ser lærerne sine løse uro med fysisk makt, sier han og utdyper:



– Dette handler også om elevens rettssikkerhet, fordi selv om det er slik at eleven har sagt noe ulovlig i klasserommet, mener jeg det er feil at læreren skal gå fysisk til verks, og i verste fall skade eleven.

– Det er også skummelt å åpne for å løfte elever ut av klasserommet, om det oppleves traumatisk for eleven vil ikke hen komme tilbake på skolen, vi er derfor bekymret for om dette forslaget strider med barnekonvensjonen som sier tydelig nei til bruk fysisk makt overfor barn, sier Lona.

– Må stå i forhold til den skaden man skal avverge



Når kunnskapsministeren får spørsmålet om hun ikke frykter at lærerne kan gå for langt, svarer hun dette:

– Jeg håper ikke at det skjer. Det kan for så vidt skje i dag også, men derfor har vi en dokumentasjonsplikt knyttet til dette, hvis sånne episoder skulle skje. Den enkelte skole har også en plikt til å drive forebyggende arbeid, sånn at vi ikke kommer i disse situasjonene.

KLAR TALE: Kunnskaps­ministeren er tydelig på at maktinngrepet må være proporsjonalt. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Hun legger til at et helt apparat settes i gang hvis en lærer mot formodning skulle gripe inn, blant annet dokumentasjonsplikt og meldeplikt.

– Og det må være proporsjonalt, om lærerne griper inn, må det stå i forhold til den skaden man skal avverge.

Nessa Nordtun mener også det er viktig å være oppmerksomme på de sårbare elevene.

– Vi må ha en god tilpasning til dem og jobbe forebyggende slik at vi ikke kommer i sånne situasjoner. Men vi må huske på at resten av klassen har behov og rett på et godt opplæringstilbud. De har rett på å være på skolen for å lære og ha det godt sammen.

– Og de ansatte har rett på gode arbeidsvilkår – så her er det rettigheter vi må veie opp mot hverandre, på en best mulig måte, for å sikre at folk har det bra på jobb og har det bra i klasserommet.



– Dette er vanskelige grenser å dra



Forslaget om muligheten til fysisk inngripen i skolen også mot verbale angrep og ordensforstyrrelser skal altså først utredes, og så sendes ut på høring i løpet av året.

Nestleder Thom Jambak i Utdanningsforbundet uttaler at de mener man trenger en forbedring av regelverket.

UTDANNINGSFORBUNDET: Nestleder Thom Jambak i Utdanningsforbundet sier at de ser at det trengs å forbedre regelverket for å fjerne den usikkerheten mange lærere opplever i dag. Foto: Stig Weston

– Vi ser at det trengs å forbedre regelverket for å fjerne den usikkerheten mange lærere opplever i dag. Denne usikkerheten er ikke bra, verken for elever eller lærere. Så er det selvsagt viktig at elevene fremdeles skal ha et vern mot urimelige handlinger. Dette er vanskelige grenser å dra, men vi håper statsråden klarer å dra dem på kloke måter som ikke skaper større usikkerhet i klasserommet, uttaler han til TV 2.

Nestlederen trekker også frem behovet for flere kvalifiserte lærere i skolen.

– Nok tid til hver enkelt elev og flere kvalifiserte lærere kan åpenbart hindre noen av disse situasjonene. Overfylte klasserom og overarbeida lærere hjelper ikke. Så er det også viktig at skolene har gode rutiner for risikovurdering, tiltak og oppfølging i etterkant av situasjonene, sier Jambak.