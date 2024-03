Kunden ville ha erstatning for dyre matvarer. Det var bare ett problem

I 2023 ble en samlet forsikringsbransje forsøkt svindlet for nær en halv milliard kroner. Her er noen av metodene svindeljegerne har avdekket.

Bare hos Fremtind Forsikring har de sett en økning på 53 prosent i mengden svindelforsøk. I 2023 avdekket selskapet over 540 slike saker.

Therese Hofstad-Nielsen jobber som skadeforebygger i Fremtind. Hun forteller til TV 2 at dyrtid og tøff økonomi gjør at folk kan bli fristet til å «legge på litt ekstra» når de fremmer et reelt forsikringskrav – eller å finne opp skader som ikke har skjedd.

– Det er dessverre slik at vi ser flere yngre som forsøker å svindle oss, som kan ha en sammenheng med at man ønsker seg den nyeste mobilen eller dyre, fine designervesker, sier Hofstad-Nielsen til TV 2.

JAKTER SVINDLERE: Skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen og kollegene hennes avdekket hundrevis av svindelforsøk i fjor. Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge

Lyver om mageproblemer

En type svindelform som forsikringsselskapet har avslørt knytter seg til planlagte operasjoner utenfor Norge. Fremtind har nemlig en alarmsentral i utlandet hvor de ansatte har god kontroll på hva slike operasjoner koster.

– Si at du planlegger en skjønnhets- eller slankeoperasjon i Tyrkia, og kommer hjem til Norge og kamuflerer dette overfor oss som at du har hatt en blindtarmoperasjon. En telefon til klinikken kan avdekke om personen faktisk har vært der eller ikke, forklarer Therese Hofstad-Nielsen.

Når forsikringsselskapet mottar en regning som ikke står helt i stil med hva som faktisk har blitt utført, ringer alarmklokkene hos dem, fortsetter hun.

DIGITALE DETEKTIVER: Forsikringsansatte har flere metoder de kan bruke til å avsløre svindelforsøk. Foto: Espen Aarebrot-Heiestad/God morgen Norge

Noen av de ansatte som utreder svindelforsøk har bakgrunn fra politietterforskning, mens andre er jurister. Avdelingen har sjelden en rolig arbeidsdag.

I løpet av ett år meldes nemlig mange hundre tusen skader inn til Fremtind.

– Så sannsynligheten for at noen har forsøkt dette før deg er jo ganske stor, påpeker skadeforebyggeren.

Hevdet å ha «luksusfryselager»

Når det gjelder saken med fryseren, kom kunden med både bilder og forsikringskrav om erstatning av matvarer.

– Også overdriver man kravet. Det er jo begrenset hvor mye selvskutt elg man faktisk har hvis den fryseren bare har tre skuffer. Og det er litt rart også hvis den utelukkende består av «luksusvarer», poengterer Hofstad-Nielsen.

Kunden meldte inn skadede matvarer grunnet strømbrudd. Og det var ikke rent billige godsaker vedkommende hadde tapt: både indrefilet, and og kostbare fiskeprodukter ønsket de da å bli kompensert for.

Det mange ikke vet er at forsikringsselskapene har et felles register der de kan sammenlikne sakene som kommer inn.

Dermed kunne Fremtind se at saken med de dyre matvarene var meldt inn for ett år siden til et helt annet selskap – som den gang ga kunden igjen på forsikringen.

– Da vi så på bildenes metadata (informasjon/data som beskriver annen informasjon/data, som f.eks. tilleggsinformasjon til bildefiler, journ. anm.), så vi at de ble tatt lenge før den angivelige skaden ble meldt til oss.

AVSLØRT AV BILDEINFORMASJON: Kunden tenkte ikke på at andre kan finne frem til dato og klokkeslett på bilder man har tatt. Foto: Fremtind Forsikring

Da forsikringskunden ble gjort oppmerksom på at dette var blitt lagt merke til, prøvde vedkommende å trekke kravet sitt.

– Men det var dessverre litt for sent, og det ble politianmeldt. Uavhengig om beløpet er 1410 kroner eller ti millioner kroner, så politianmelder vi alle svindelforsøk.

Dømt til fengsel

I bildekarusellen under ser vi et eksempel på en forfalsket kvittering fra Power som ble avdekket på grunn av en forskjell i skriftstørrelsen på bestillingsdato.

Her er også et eksempel hvor en kunde fikk et kjøpstilbud fra lyd- og bildekjeden HiFi Klubben og fremla den som en reell kvittering for et svært dyrt musikkanlegg der en lydforsterker var skadet.

Se dokumentforfalskningene her:

SER DU FEILEN? Skriftstørrelse ble fellende for denne Power-«kunden». Foto: Fremtind Forsikring Les mer FANCY FORSTERKER: Dette ble lagt frem som en kjøpskvittering, men er i virkeligheten bare et tilbud som forsikringskunden har fått av HiFi Klubben – uten å ha kjøpt varene. Foto: Fremtind Forsikring Les mer

Kunden hadde ikke bare nøyd seg med dét – hen hadde også laget en fiktiv rapport fra lydkjedens eget serviceverksted.

– Vi fant ut at kunden hadde skrevet HiFi Klubben feil, og ifølge den aktuelle butikken jobbet det ingen der med navnet som sto i rapporten. De hadde heller ikke fått inn en slik forsterker på verkstedet, forklarer kommunikasjonssjef Anette Grønby Rein i Fremtind.

ADVARER: Torbjørn Brandeggen ber selgere på Finn.no være forsiktige med å sende kvitteringer. Foto: Tryg Forsikring

Forsterkersaken endte med full pakke: politianmeldelse, 18 dagers betinget fengsel og 15 000 kroner i bot. Og det er utvilsomt andre store konsekvenser i vente som man bør tenke på:

– Om du blir tatt og anmeldt, har du ikke plettfri vandel lenger. Dét er kjipt å ikke kunne vise til hvis drømmejobben krever at du har det. Man slipper heller ikke inn i USA, poengterer skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen.

En annen stor forsikringsaktør er Tryg. Kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen sier til TV 2 at Tryg ser de samme svindelmetodene som Fremtind, i tillegg til bruk av ekte kvitteringer:

– I en av sakene viste svindleren interesse for en dyr sykkel og ba selger sende kvittering og flere bilder av sykkelen. Salget ble aldri noe av, men svindleren meldte tyveri av slik sykkel til Tryg og fremla der det han hadde mottatt som dokumentasjon på sitt eierskap – uten å noen gang ha vært i besittelse av sykkelen.

Svindelforsøket ble avslørt og politianmeldt. Brandeggen oppfordrer Finn-selgere likevel til å være forsiktige med å dele kvitteringer før kjøp er 100 prosent avtalt.

– De vil ellers kunne uforvarende bli utnyttet i forbindelse med forsikringssvindel, sier Torbjørn Brandeggen.

Kan straffe seg «dobbelt»

– Forsikring er bygget på tillit. Det blir som å stjele fra butikken – det er ikke lov, sier Stine Neverdal. Hun er kommunikasjonssjef i Finans Norge, arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for norsk finansnæring

HVA KAN SKJE? Stine Neverdal i Finans Norge mener det er mye tilgjengelig informasjon om hva du risikerer ved å bedrive forsikringssvindel. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Sammen med forsikringsselskapene informerer de om konsekvensene av forsikringssvindel, fortsetter hun.

– En del tenker nok likevel ikke over konsekvensene, men det er mange mediesaker om forsikringssvindel. Og det bidrar også til at folk får informasjon om konsekvensene av å svindle, sier Neverdal.

Men hva om du havner i et skikkelig uføre, for eksempel om huset ditt brenner ned, og du blir fristet til å oppgi at du hadde større og mer verdifulle eiendeler enn det som er reelt?

– Hvis man tar et dårlig valg om dette, og når det blir avslørt, så får man ingenting i erstatning. Så det er egentlig dobbelt så tragisk, sier Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.

– Man forstyrrer jo dette spleiselaget som forsikring faktisk er, og som medfører at du og jeg da må betale mer for våre forsikringer.