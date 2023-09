Krydret sjokoladekake

Tropisk aroma - et must for deg som er glad i sjokolade. Server gjerne med kryddersyltetede appelsiner.

Dette er en kake som bare blir bedre om den får stå et par dager i kjøleskapet før servering. Nederst i artikkelen finner du oppskriften på kryddersyltede appelsiner/klementiner.

Dette trenger du:

125 g mykt smør (ikke smeltet)

275 g sukker

3 egg

300 g hvetemel

4 ts bakepulver

1 ts kanel

1 ts revet muskatnøtt

¼ ts salt

2 dl melk

2 ss kakao

1 dl kaffe (eller appelsinjuice)

Smørkrem/glasur:

100 g mykt smør

Ca. 500 g melis

3 ss kakao

1 ts vaniljesukker

5-6 ss sterk god kaffe

3-4 ss melk til dynking

Slik gjør du:

Forvarm stekeovnen til 175 grader.

Smør en springform 24 cm og dekk bunnen med bakepapir.

Pisk smør og sukker hvitt og luftig. Rør inn et egg av gangen. Bland krydder og bakepulver (ikke kakao) i melet og sikt i røren vekselvis med melken. Vend lett om.

Fyll ½ av røren i den smurte formen.

Tilsett kakao utrørt i litt kaffe i den andre ½ av deigen, og fordel over den lyse deigen. Rør lett om med en gaffel slik at den lyse og mørke deigen lager en fin marmorering. Stek i på nederste rille i varm stekeovn ved 175 grader i 50-55 minutter. Sjekk med en kakestikke at kaken er gjennomstekt. Ingen stekeovner er like.

Snu formen opp ned på en rist kledd med bakepapir, ta av formen og avkjøl kaken under et klede.

Smørkrem/glasur: Visp/rør sammen alle ingrediensene til en lys og luftig smørkrem.

Del den avkjølte kaken i i to, dynk med litt melk eller kaffe. Smør ca. 1/3 av smørkremen på den ene delen av kaken, legg den andre delen og smør resten av kremen på toppen og siden av kaken. Lag mønster med en gaffel.

Tips: Denne kaken blir bare bedre om den får stå et par dager i kjøleskapet før servering. La den stå framme en times tid før servering.

Kryddersyltede klementiner eller appelsiner:

4 klementiner eller 2 appelsiner

2 dl vann

2 dl demerara sukker/brunt sukker

1 splittet vaniljestang

1 hel kanelstang

2 stjerneanis

Slik gjør du:

Skrell klementiner eller appelsiner. Klemmetiner kan være hele. Bruker du appelsin skjær ut båter mellom.

Kok opp vann sukker og krydder. Legg klementiner eller appelsinbåter i laken, legg på lokk og la stå og trekke smak i 10-14 timer (i romtemperatur).

Server syltet klemtiner eller appelsin som tilbehør til kaken.