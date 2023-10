Kristin Gjelsvik: – Har vært ubehagelig å gå på butikken

Etter at et såkalt «glow up»-kurs under utvikling ble lansert ved en feil, har influenseren (37) stått i en massiv storm av kritikk. Nå snakker hun ut.

De fleste kjenner historien godt nå: Ved en feil ble et selvutviklingskurs med Gjelsvik som avsender sluppet – angivelig uten at det var ferdig. «Spis med Kristin», «tren med Kristin» og «Kristins matplan» var noe kursdeltakere tilsynelatende kunne få tilgang til for 3599 kroner.

Selskapet bak kurset, Mikrosteg, har i ettertid tatt på seg ansvaret for at flere har fått tilgang til den uferdige kursnettsiden. Hovedpersonen selv har blitt sterkt kritisert for kursets innhold, og for at hun brukte tid på å svare på kritikken.

Kristin Gjelsvik står fortsatt fast ved at nettsiden besto av et «skall» og at prosjektet ikke var ferdig utviklet, men forstår reaksjonene:

– 100 prosent. Jeg har forståelse for at folk har reagert ut ifra skjermbildene de har sett. Det ville jeg også gjort. Men det folk har sett er så langt unna min visjon og tanke. Hele opplegget er utrolig trist.

– Hvem vet hvordan det ville sett ut om det ble ferdig? Men dette prosjektet er nå skrotet og lagt helt dødt. Det blir ikke noe av dette, konstaterer influenseren.

– Hjelper ikke hva jeg sier

37-åringen opplevde stormen som vanskelig å håndtere all den tid kritikken var basert på noe uferdig.

– Jeg prøver å si unnskyld. Men for folk som har blitt veldig såret, skuffa og forbanna, er det vanskelig å ta imot en sånn unnskyldning. Jeg blir så utrolig lei meg for at følgerne mine er blitt så skuffet. Det som har blitt delt ser absolutt ikke bra ut, og det er jeg veldig lei meg for.

– Men når noen allerede har bestemt seg for hva dette er, så hjelper det ikke hva jeg sier – for da sees det som at jeg lyver, unnskylder meg eller bortforklarer, sier Gjelsvik.

Influenseren er klar på at hun, som har valgt å heve stemmen i samfunnsdebatten ved flere anledninger, må tåle å legge sitt eget hode på huggestabben. Da hun publiserte den første av to videoer på sin Instagram-konto, der hun redegjorde for kurstabben, fortsatte kritikken å hagle.

«Ansvarsfraskrivelse»

Dette er den største ansvarsfraskrivelsen jeg har sett i mitt liv, skrev influenser Camilla Lorentzen.

Noen ganger må man ikke lage en film for å svare på kritikk, det holder også med et «jeg beklager, jeg gjorde en feil», skrev influenser Anja H. Johansen.

Jeg mistenker at om en del andre hadde lansert dette produktet, hadde du vært først i køen til å uttale deg om hvor skadelig det kan være for folk. […] men det står stor respekt av hvordan du har jobbet deg gjennom et samlivsbrudd og delt ting som jeg er sikker på at har hjulpet mange i samme situasjon de siste årene, skrev podkaster Sebastian Solberg.

Gjelsvik sier at det nettopp var samlivsbruddet mellom henne og den tidligere TV-profilen Dennis Poppe, og prosessen etterpå, som motiverte henne til å lage et konsept som kunne hjelpe andre.

– Det var veldig belastende for meg med det bruddet. I den krevende prosessen etterpå kom jeg i kontakt med mange kvinner i samme situasjon, eller som følte seg på vippepunktet.

«Verdens verste menneske?»

37-åringen forklarer at hun ville lage et slags fellesskap der kvinner kan møte andre kvinner i samme situasjon.

– Når du møter «rock bottom» og går gjennom en livskrise er det lett å resignere og gå fullstendig til grunne, men jeg har brukt mine iboende ressurser for å prøve å skape et godt liv for meg selv. Jeg ville invitere flere på den reisen.

Gjelsviks konsept skulle bestå av et felles nettverk der man kunne dele erfaringer og støtte hverandre. Her ville hun også dele sin reise, og hva som har funket for henne.

Influenseren sier at noe av kritikken ikke har vært konstruktiv, men direkte stygg, og at det ble et massivt trykk på svært kort tid.

– Det har vært krevende. Jeg har følt meg liten, jeg skal innrømme det. Å lese alle kommentarene og tenke: «Er jeg virkelig verdens verste menneske?».

Gjelsvik forteller at hun nesten begynte å tvile på seg selv som person, selv om hun bare hadde gode intensjoner.

– Jeg har ikke følt meg veldig høy i hatten. Det har vært ubehagelig å gå på butikken, for du tror hele Norge ser på deg og syns du er verdens jævligste.

– Jeg har kjent at det har vært ubehagelig å være utenfor leiligheten, det skal jeg innrømme. De fleste har nok med seg og sitt, og de færreste bryr seg. Likevel føler man seg bare så fryktelig liten når det stormer som verst.

Hun mener det er viktig at hun tar imot kritiske spørsmål, selv om utgangspunktet er basert på «et etterlatt inntrykk som er ganske forferdelig».

– Jeg ønsket bare å skape noe fint for kvinner som fortjener egenomsorg og egenkjærlighet. Noen idéer er gode, andre er dårlige. Idéen her var i utgangspunktet god, men alt tok en uventet vending. Dette ble alt annet enn hva jeg hadde sett for meg.