Kommer med innrømmelse: – Vi bestemte oss for at vi aldri mer skulle på tv

Året er 1965. Uten forvarsel blir et par i Oslo tvillingforeldre. Disse fikk senere navnene Robert og Harald Stoltenberg.

– Mamma var gravid. Hun gikk til legen og sa det sparket på to forskjellige steder og sa det kanskje kunne være tvillinger. Legen sa at det var helt normalt at barnet har beina i to ulike retninger, så hun tenkte ikke noe mer over det, sier Harald, før han fortsetter:

– Så kom Robert. Da han var født, pakket de sammen også roper mamma: «Det kommer en til», også kom jeg. Dette er jo veldig lenge siden og de hadde ikke ultralyd den gangen, så det var egentlig ganske vanlig at man ikke visste man skulle ha tvillinger. Så hun ble veldig overrasket.

– Og jeg ble litt skuffet også, for jeg hadde veldig lyst til å være enebarn, sier tvillingbroren med et glimt i øyet.

FRA BY TIL BYGD: I en alder av ni år flyttet familien fra Oslo til Fetsund. Foto: Privat

Tubrotvillingene

Fra tidlig alder av fikk brødrene kallenavnet «turbotvillingene» av moren. Dette navnet har de levd opp til de siste 57-årene.

– Vi var så veldig utadvendte. Jeg husker vi dro til Nord-Norge om sommeren. Mamma fortalte vi gikk gjennom vognene på toget og snakket med folk.

I en alder av ni år flyttet familien fra storbyen til bygda. Nærmere bestemt Fetsund. Brødrene elsket bylivet og deres store lidenskap var teater. Flyttingen ble dermed en stor overgang.

– Vi hadde ikke noe forhold til landet, vi hadde jo bare sett en ku på tv.

De litt snåle «turbotvillingene» begynte i en ny klasse. Da læreren spurte hva de likte å gjøre, og svaret var teater, fikk de følgende respons: «Det var spesielt, her spiller vi ikke teater, her spiller vi kanonball».

FIKK STOR OPPMERKSOMHET: Allerede som tenåringer ble det norske folk kjent med tvillingene. Foto: Privat

Heldigvis klarte tvillingene å omstille seg, og teaterkunnskapene kom til deres fordel. De ble populære og arrangerte alt fra teater og sirkus på nabogården – med både griser og kalver som rekvisitter.

Stor suksess

I dag er Robert Stoltenberg kjent som en av Norges mest kjente komikere og skuespillere. Det mange ikke er klar over er at tvillingbroren Harald på et tidspunkt var like berømt som Robert.

Allerede som 14-åringer ble de ansatt i NRK, hvor de lagde sine egne radioprogrammer. Etter hvert ble de programledere for TV-programmet «Panorama».

– Det var dette vi hadde drømt om. Bare man blir kjent, får sitt eget tv-program – da blir man lykkelig, men så blir man ikke helt det, innrømmer Robert og fortsetter:

– Vi var i en fase hvor vi var klare for å løsrive oss fra hverandre, vi hadde gått på samme skole, hatt stort sett de samme vennene, og i stedet for å gjøre hvert vårt, så bli vi hele Norges «turbotvillinger». Vi opplevde veldig mye morsomt, møtte mange kjente og store stjerner, men det var også en vanskelig tid, egentlig.

Behovet for å gå hver sin vei ble sterkere med årene. Robert dro til Lillehammer for å ta TV-regissørutdanning. Harald fikk tilbud om en programlederjobb i London, men bestemte seg for å takke nei og flyttet til Danmark. Han ville starte på nytt – et sted hvor ingen kjente han igjen.

– Jeg tror vi tenkte at: «Nå må vi gjøre noe ordentlig». Vi bestemte oss for at vi aldri mer skulle på tv, sier Robert.

Brorens største fan

Mens Robert nok en gang tok hele Norge med storm noen år senere, holdt Harald seg mer i bakgrunnen. Han påpeker at han aldri har vært misunnelig på broren og hans suksess – som bare fortsetter.

– Jeg er hans største fan og alltid klappet i hendene, sier Harald.

STØTTER HVERANDRE: Brødrene Robert og Harald har alltid støttet hverandre. Foto: God morgen Norge

– Det er morsomt at vi jobber sammen nå, og er tilbake der vi startet, fortsetter Robert.

Tvillingene er nemlig aktuelle med barneboken «Turbotvillingene og den store kanonballkampen», som handler om da de flyttet fra byen til landet.

– Boken handler om å omstille seg, prøve å finne koden i et nytt miljø og det var litt brutalt,

– Fungerer samarbeidet også i dag?

– Ja, vi har hatt det ganske morsomt, egentlig. Vi har ikke kranglet så veldig mye. Jeg skriver ett eller to kapitler, også sier jeg: «Nå må du også skrive litt». Jeg må pushe han litt, for kan være litt treig, sier Robert spøkefullt.

– Det har fungert veldig bra. Det er artig at vi startet med å lage programmer for barn og ungdom, og nå er vi litt tilbake i den kurven igjen. Da vi jobbet med Panorama var det mye alvor, men nå har vi sagt vi skal ha det litt gøy også, og det har vi når vi skriver sammen, sier Harald, og avslører at de er i gang med en ny bok allerede.