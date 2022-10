Kommer med avsløring: – Baksnakk og løgn

Forfatteren og den tidligere politietterforskeren har selv rollen som en av tre forrædere i det populære tv-programmet. Samtidig er han også aktuell med krimboken Forræderen.

I tv-programmet er et knippe kjendiser samlet for å løse ulike oppgaver. Ingen vet hvem forræderene er, borsett fra forræderne selv.

Lurer du på hvordan spillereglene er i Forræder? Finn det ut her.

– Hvorfor ville du være med på dette?

– Selve konseptet tiltalte meg, det å skulle avsløre løgner, hemmeligheter og fortielser. Det har jo strengt tatt vært jobben min i veldig mange år, da jeg jobbet som etterforsker, sier Horst.

Han forteller videre at det fristet med elleve dager innspilling, lovnad om hotellseng hver natt og fire måltider hver dag.

– Jeg trodde også jeg skulle få tid til å skrive, for vi skulle få fri tilgang på pc etter klokken 18, men det ble det ikke rom for.

Fikk brukt egne kunnskaper

Horst sier at det å bli pekt ut som en av forræderne ga ham en liten boost, og han skjønte etter hvert at han kunne bruke egenskapene som forfatter.

– Når du skriver en krimbok handler det jo om å legge ut falske tråder, villspor og lede leseren i feil retning. Også er det en velkjent forsvarsstrategi fra rettsalen, det å peke på en annen mulig gjerningsmann når søkelyset blir rettet mot deg selv.

– Men det var et tungt landskap å manøvrere rundt i, fullt av intriger og fortielser, konspirasjonsteorier, baksnakk og løgn.

– Et psykologisk eksperiment

I tv-programmet starter det med spenning, så eskalerer det og for mange kan det være bittelitt vondt å se på. Flere av deltakerne har mistet nattesøvnen og verre skal det visstnok bli.

– Det er jo et psykologisk eksperiment, rett og slett. Selvfølgelig er det obligatorisk med psykologer, både før og etter. Men tilbudet stod der også underveis, og det var flere som både trengte og benyttet seg av dette.

Horst på sin side forteller at han hele tiden måtte minne seg selv på at det var et spill, og det gjorde det hele litt lettere.

– Også har jeg jo to med-forrædere, hvor en er mye mer aktiv enn meg, så jeg trøstet meg litt med det.

