Klimatruet black metal-stjerne: – Alkoholen må tøyles

HELVETES VARMT: Satyricons frontfigur Sigurd Wongraven er bekymret for kilimaendrengene. Her fra scenen i Oslo under festivalen Tons of Rock i 2019. Foto: Gitte Johannessen / NTB Foto: Gitte Johannessen

Satyricons Sigurd Wongraven er bekymret for hva fremtidens vær vil ha å si for verdens vinproduksjon.

De siste årene er det vinproduksjon og «regelmessig tilgang til egne barn» det har gått i for Sigurd Wongraven. Vi kommer tilbake til dette siste med ungene. Men, akkurat nå spiller black metal-bandet Satyricon inn et nytt album. Det kommer til våren.

Vin-rocker'n

Strenge koronarestriksjoner er lagt på hylla, og hører forhåpentligvis fortiden til. Med det kommer også mulighetene for en turné for det legendariske bandet, som har dominert sin sjanger de fleste av årene etter oppstarten i 1991. Men turné-livet blir ikke like hyppig og heftig som før. Det har Wongraven lovet seg selv.

SVART METALL OG RØD VIN: Druebonden Sigurd Wongraven på besøk i podkasten Fredrik og Kadafi. Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

13 år har gått siden bandets frontfigur, vokalist og gitarist lot vininteressen bli langt mer enn en hobby. Sigurd Wongravens vinproduksjon har tatt av. Det startet med noen hundre flasker. I dag er produksjonen på godt over én million liter, og metalfansen har for lengst avfunnet seg at deres forbilde dyrker både beinhard rock og vindruer.

Varme, tørke og hagl

Nå er det klimaet som bekymrer Wongraven. I siste episode av podkasten Fredrik og Kadafi forteller han om hvordan klimaendringene skaper helt nye utfordringer for ham og andre bønder. Spesielt de av dem som dyrker druer.

– Det å være bonde er å leve så tett på klimaendringene som du får gjort, sier Sigurd Wongraven.

– De stedene som før hadde optimal soleksponering, har nå for bra eksponering. Solbrente druer skrumper sammen til rosinform. Varmen gir høyere alkohol. For at en vin skal beholde sin sofistikasjon, må alkoholen tøyles. Det blir vanskeligere og vanskeligere, understreker han.



MALTRAKTERT AV HAGL: Druer som kunne blitt til en deilig klunk vin fra Burgund i Frankrike. Foto: Jeff Pachoud

En av utfordringene er de mange varmerekordene som truer avlinger flere steder i Europa. Varmen fører til tørke, som igjen forårsaker mindre produksjon. I tillegg bidrar altså varmere vær til høyere sukkerinnhold i druene, og med det sterkere vin.

Ekstremværet plager også en av Vinmonopolets fremste eksperter på klima og druer, leder for varefag og faghandel Trond Erling Pettersen.

Nye vinland

– Der det er tørke og vannmangel, vil neppe vinproduksjonen få høy prioritet, sier Pettersen til TV 2.

DYRERE VIN: Vinmonopolets Trond Erling Pettersen er tydelig på at klimaendringene vil føre til høyere produksjonsutgifter. Foto: Vinmonopolet

Han forteller hvordan man i fremtiden ikke kan unngå at vinmarker må flyttes til nye områder, og peker på områder nord i Tyskland og høyere opp i de italienske fjellene som mer gunstige for druedyrking når klimaet endrer seg.

– Det vil bli mer krevende å produsere vin, forteller han.

Vinplanter vil måtte dyrkes om eller etableres på nye steder, og med det vil prisene trolig stige. Det norske folk drikker rundt 75 millioner liter vin i året, og vil kunne merke klimaendringene på lommeboka.

For mange land, som Italia, Frankrike, Spania, Chile og Sør-Afrika er vinproduksjonen en av de aller viktigste industriene og blant de største eksportartiklene. Der forbereder de seg nå på hardere tider.

Når det gjelder Norge som vinland, trekker ekspertene litt på det. Pettersen peker på at det kanskje er mulig med produksjon av musserende på et høyt nivå – «om noen år – trolig tiår». Wongraven er mer skeptisk til mulighetene for høyt nivå på norsk produksjon, og anbefaler Lier-mannen og medprogramleder Kadafi Zaman å satse på epledyrking heller enn druer.

LIVSNYTER: Det går fortsatt i black metal, men rockestjernen har sans for både god vin og kvalitetstid med barna. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hjemmekjær rocker

Wongraven startet med vinproduksjon i det små «for moro skyld». Nå er det først og fremst innbringende forretning. Noe som kunne komme godt med i årene da Koronaviruset herjet som verst og førte til avlyste konserter.

– Jeg måtte være hjemme hele tida, sier Wongraven.

– Pandemien var som et fengsel. Det var helt jævlig.

Men, så oppdaget småbarnsfaren noe flott. Noe som forandret livet hans.

– Det å ha regelmessig tilgang på egne barn – det kan jeg like. Det var utrolig fint.